Salud

Frutillas, moras y arándanos: cómo reducir los residuos de cada una, según un experto de Harvard

Un informe que reunió 47 estudios internacionales comparó métodos de lavado y remojo, y explicó qué compuestos pueden desaparecer y cuáles permanecen por ser sistémicos

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano introduciendo una fresa en un cuenco de cristal transparente con agua, fresas, arándanos y moras. El cuenco está sobre una mesa de madera.
Los expertos advirtieron que el lavado de frutos rojos quita pesticidas de superficie, pero no elimina los compuestos sistémicos absorbidos por la planta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos rojos, como frutillas, moras y arándanos, figuran entre los productos agrícolas con más residuos de pesticidas en Estados Unidos, según la Guía del Comprador sobre Pesticidas en los Productos Agrícolas 2026 de Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), que elabora sus clasificaciones a partir de pruebas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y que, además, identificó a las frambuesas como una excepción dentro del grupo.

De acuerdo con expertos citados por CNN, el lavado puede reducir parte de los pesticidas de superficie, pero no elimina los compuestos sistémicos absorbidos por la planta. La mayoría de los residuos detectados se sitúan por debajo de los límites de referencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) sostiene que esos límites no reflejan el efecto de la exposición prolongada y acumulativa a varios pesticidas.

PUBLICIDAD

La AAP advirtió: “La exposición a pesticidas durante el embarazo puede provocar un mayor riesgo de defectos congénitos, bajo peso al nacer y muerte fetal”. La entidad añadió que la exposición durante la infancia “se ha relacionado con problemas de atención y aprendizaje, así como con cáncer”.

Fotografía cenital de un tazón de vidrio lleno de fresas, arándanos, moras y frambuesas, con un símbolo triangular de advertencia amarillo en el centro.
Los frutos rojos como frutillas, moras y arándanos figuran entre los productos agrícolas con más residuos de pesticidas en Estados Unidos, según la guía 2026 de EWG basada en pruebas del USDA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza para la Alimentación y la Agricultura (AFF), que representa a productores de frutas y verduras orgánicas y convencionales, indicó que “la mera presencia de un residuo no significa automáticamente que algo sea inseguro” y que la EPA fija límites con márgenes de seguridad amplios para proteger a bebés y niños.

PUBLICIDAD

Qué puede y qué no puede eliminar el lavado

Peng Gao, profesor adjunto de salud ambiental y exposómica en la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan, explicó que el tipo de pesticida determina qué puede eliminarse y qué no: los de contacto, que permanecen en la superficie del fruto, responden bien al lavado, mientras que los sistémicos, absorbidos por las raíces y las hojas de la planta, pasan a formar parte del tejido y no pueden eliminarse.

Si el presupuesto lo permite, comprar versiones orgánicas de los productos con mayor carga de pesticidas es la opción más eficaz; estudios citados determinaron que, al aumentar el consumo de alimentos orgánicos, los niveles de pesticidas en el organismo pueden disminuir hasta 95% en cuestión de días.

Bodegón de un tazón de vidrio con fresas, moras, arándanos y frambuesas en agua burbujeante. Al lado, una botella de vinagre de manzana y un tazón con bicarbonato de sodio
Una revisión de 47 estudios indicó que el bicarbonato y el vinagre reducen más residuos de pesticidas en frutillas, moras y arándanos que el agua sola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no es posible, un informe de científicos de EWG que reunió 47 estudios internacionales precisó que un remojo corto en bicarbonato de sodio o en vinagre reduce más residuos que el agua sola. Yoshira Ornelas Van Horne, profesora adjunta de ciencias de la salud ambiental en la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA, indicó que el enjuague solo con agua logró una reducción media de cerca de 30%, mientras que el remojo con vinagre o bicarbonato alcanzó alrededor de 50%.

El profesor Gao recomendó una cucharadita de bicarbonato por cada dos tazas de agua: entre cinco y 10 minutos de remojo para la mayoría de frutas y verduras, y entre uno y dos minutos para los frutos rojos por su piel fina y alto contenido de agua. Con vinagre, una parte por cada tres o cuatro de agua. Tras el remojo, los alimentos deben retirarse levantándolos del recipiente, enjuagarse con agua fría corriente y secarse de inmediato con una toalla limpia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos recomienda lavar todas las frutas y verduras, incluso las orgánicas, antes de pelarlas, para evitar que suciedad y bacterias pasen al interior con el cuchillo.

Qué pesticidas tiene cada fruto y cómo lavarlas

Primer plano de un tazón de vidrio transparente rebosante de moras maduras de color negro y algunas menos maduras de tono rojizo, sobre una mesa de madera.
Las moras no orgánicas analizadas por el USDA en 2024 presentaron un promedio de cuatro residuos de pesticidas y responden bien a un lavado breve con bicarbonato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moras

Pruebas del USDA en 2024 encontraron que 885 muestras de moras no orgánicas contenían un promedio de cuatro residuos de pesticidas, y una llegó a 14 compuestos distintos.

La cipermetrina, un piretroide que la EPA considera posible carcinógeno, apareció en casi la mitad de las muestras; la bifentrina, otro piretroide y pesticida PFAS vinculado a cáncer, obesidad y alteraciones hormonales, en el 30%; y el malatión, un organofosforado asociado a trastornos del neurodesarrollo, estuvo presente en el 14%.

El profesor explicó que estos tres compuestos permanecen en la superficie y responden bien al lavado: sumergir las moras entre 30 y 60 segundos en una solución de bicarbonato al 1%, enjuagarlas con agua fría y secarlas de inmediato.

En los arándanos, los residuos más frecuentes fueron boscalid y acetamiprid, dos pesticidas sistémicos que el lavado no puede eliminar (Imagen Ilustrativa Infobae)
En los arándanos, los residuos más frecuentes fueron boscalid y acetamiprid, dos pesticidas sistémicos que el lavado no puede eliminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arándanos

Las mismas pruebas identificaron que los dos residuos más frecuentes en arándanos —boscalid, presente en el 46% de las muestras, y acetamiprid, en el 36%— son sistémicos y el lavado no puede eliminarlos.

Gao señaló que el acetamiprid es el más preocupante desde la perspectiva de la salud humana: en 2024 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) pidió reducir cinco veces su ingesta diaria admisible, de 0,025 a 0,005 miligramos por kilogramo de peso corporal al día, mientras la EPA mantiene que el compuesto es seguro en los niveles actuales.

Entre los pesticidas de contacto figuran cipermetrina, bifentrina y dos organofosforados: fosmet y malatión. El profesor recomendó remojar los arándanos entre uno y dos minutos, enjuagarlos con agua fría y secarlos; para familias especialmente preocupadas por el acetamiprid, sugirió optar por arándanos orgánicos o silvestres de porte bajo.

Primer plano de un bowl blanco lleno de fresas rojas vibrantes con sus pequeños tallos verdes, sobre una superficie clara con un paño de lino gris.
Las frutillas registraron carbendazim y bifentrina entre los pesticidas detectados, y el lavado solo puede reducir la fracción superficial del carbendazim (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutillas

En las frutillas, la EWG encontró carbendazim en más del 16% de las muestras y bifentrina en el 29%. Gao señaló que el carbendazim es uno de los compuestos más preocupantes en este fruto: está prohibido en la Unión Europea por toxicidad reproductiva y es parcialmente sistémico, por lo que solo la fracción superficial responde al lavado.

También se identificaron boscalid y fludioxonil, un pesticida PFAS sistémico aplicado después de la cosecha que la EFSA considera disruptor endocrino y que en pruebas de laboratorio destruyó células humanas y causó daños en el ADN. La EPA indicó que fungicidas como el fludioxonil ayudan a mantener el suministro de alimentos seguro, abundante y asequible.

El profesor recomendó sumergir las frutillas entre 30 y 60 segundos en solución de bicarbonato, enjuagarlas bien y retirar la parte verde solo después del lavado, para evitar que los residuos penetren en la pulpa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las frambuesas quedaron fuera de la lista de los alimentos con más residuos de pesticidas y fueron señaladas como una alternativa de menor exposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frambuesas

Las frambuesas quedaron fuera de la lista de los Doce Alimentos Más Contaminados y ocuparon el puesto 22, más cerca del grupo “Clean Fifteen” de frutas y verduras con menor presencia de pesticidas. Cuando se detectan residuos, suelen pertenecer a las mismas familias químicas que aparecen en otros frutos —piretroides, organofosforados y neonicotinoides—, pero con menos frecuencia.

Por eso Gao las describió como una alternativa de menor exposición y recomendó el mismo lavado breve de 30 a 60 segundos en solución de bicarbonato, seguido de enjuague con agua fría y secado cuidadoso.

Temas Relacionados

Frutos RojosPesticidasSeguridad alimentariaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Históricos trasplantes en el Garrahan: gemelas de 14 años recibieron órganos del mismo donante

Dos hermanas de Laferrere fueron operadas en simultáneo en dos quirófanos del centro pediátrico. Participaron 20 especialistas

Históricos trasplantes en el Garrahan: gemelas de 14 años recibieron órganos del mismo donante

Cómo es la serpiente venenosa que alertó a la selección de Alemania en medio del Mundial 2026

El hallazgo de una cabeza de cobre en la base del equipo en Carolina del Norte obligó a reforzar la vigilancia y ajustar rutinas. Cómo identificar a la especie tóxica más común en la zona, qué riesgos implica su mordedura y qué medidas evitar

Cómo es la serpiente venenosa que alertó a la selección de Alemania en medio del Mundial 2026

7 reglas prácticas para usar redes sociales sin agotar la energía mental

Un enfoque recomendado por guías de salud pública propone bajar estímulos, ajustar la “dieta” de contenido y poner límites de tiempo, como desactivar alertas y priorizar el descanso y la vida fuera de pantalla

7 reglas prácticas para usar redes sociales sin agotar la energía mental

El ayuno intermitente podría proteger el cerebro del estrés crónico, según un estudio

Una investigación en ratones observó menor deterioro de la mielina y una reducción de conductas compatibles con depresión tras restringir la ingesta a ventanas horarias. El equipo científico asoció el efecto a cambios en la microbiota intestinal

El ayuno intermitente podría proteger el cerebro del estrés crónico, según un estudio

Expertos en El Salvador alertan sobre los riesgos de consumir suplementos sin control médico

La Asociación de Regentes y Referentes Sanitarios de El Salvador advierte que estos productos no reemplazan una dieta equilibrada y que su uso debe basarse en una evaluación clínica, como exámenes de sangre

Expertos en El Salvador alertan sobre los riesgos de consumir suplementos sin control médico

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

De la mano de Kylian Mbappé, Francia expuso su potencial y venció 3-1 a Senegal en el inicio del Mundial

84 kilos y un cara a cara con Sean Strickland: el día que un recorte de peso dejó a Khamzat Chimaev al borde de la muerte

Mbppaé, estelar: los dos récords que rompió con sus golazos ante Senegal en el inicio del Mundial y la corona que disputa con Lionel Messi

Qué puede ocultar un ojo completamente cerrado tras un golpe: la lesión de Topuria y sus consecuencias

TELESHOW

La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

El duelo por el Indio Solari hizo que Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaran su gira por Estados Unidos en pleno Mundial

Ángel de Brito tuvo un ida y vuelta con Lionel Messi durante sus vacaciones en Miami: “Algunos mensajitos”

La sorpresiva aparición de Iván de Pineda en medio de la fiesta por el Mundial 2026 en Dallas: “Empieza a tomar forma”

El desgarrador posteo del papá de Gaspi después de su trágica muerte: “Infinita tristeza”

INFOBAE AMÉRICA

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático

Ecuador decretó un nuevo estado de excepción: Noboa despliega militares en diez provincias

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos