Frutos rojos: el secreto para la longevidad

Consumir frutos rojos con regularidad se asocia a mayor longevidad y menor riesgo de enfermedades crónicas, gracias a sus antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones científicas recientes sostienen que el consumo regular de frutos rojos se asocia a mayor longevidad y menor riesgo de enfermedades vinculadas al envejecimiento.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos alimentos destacan por su alto contenido de antioxidantes, compuestos que neutralizan radicales libres y protegen a las células del daño oxidativo, un proceso que favorece el desarrollo de padecimientos como diabetes, cataratas, Alzheimer y enfermedades cardiovasculares.

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Diversos estudios internacionales han profundizado en los mecanismos y compuestos que hacen de estos alimentos aliados de la salud, especialmente por su capacidad para retrasar el envejecimiento celular y reducir la incidencia de patologías crónicas.

Propiedades y mecanismos de protección de los frutos rojos

Las frutas de color intenso, como arándanos, fresas, cerezas, frambuesas y granada roja, contienen antocianinas, vitamina C, polifenoles y flavonoides en cantidades elevadas.

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Estos compuestos son responsables de la acción antioxidante que protege a las células del cuerpo del daño diario y del deterioro fisiológico relacionado con la edad.

De acuerdo con el IMSS, los antioxidantes presentes en estos frutos no solo frenan el envejecimiento prematuro, sino que también ayudan a mejorar la circulación, controlar el colesterol y mantener la movilidad articular.

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Además, algunos compuestos de frutos como los arándanos podrían disminuir la formación de vasos capilares que alimentan tumores y limitar el crecimiento de células pre-malignas.

El caso del arándano es paradigmático: el Manual MSD destaca su potencial para prevenir infecciones urinarias recurrentes, ya que sus antocianidinas impiden que bacterias patógenas se adhieran a las paredes de las vías urinarias.

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No obstante, la FDA reconoce que la evidencia sobre este beneficio es limitada y que el arándano no sustituye los tratamientos médicos convencionales para infecciones activas.

Investigadores de la Universidad de Hradec Králové, en un análisis publicado en la revista Antioxidants, detallan que polifenoles y antocianinas capturan radicales libres, retrasando el daño celular y la aparición de enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento, como el cáncer y la diabetes tipo 2.

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Las frutas de color intenso, como arándanos, fresas, cerezas, frambuesas y granada roja, contienen antocianinas, vitamina C, polifenoles y flavonoides en cantidades elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones, variedad y respaldo científico

Las principales instituciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, recomiendan consumir al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras (aproximadamente 400 gramos al día), priorizando siempre alimentos frescos y de temporada.

Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), una ración estándar de frutos rojos corresponde aproximadamente a una taza (unos 150 gramos).

Por tanto, se pueden incluir perfectamente una o dos raciones de frutos rojos al día dentro del total de frutas recomendadas, pero no existe una dosis exclusiva o “mágica” determinada por las autoridades sanitarias para este grupo.

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La SEEN aconseja que la clave está en la variedad: alternar frutos rojos con otras frutas de diferentes colores y tipos, para potenciar la protección antioxidante y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Integrar frutos rojos entre las porciones diarias recomendadas es una de las estrategias más efectivas y naturales para promover la longevidad y reducir el impacto del envejecimiento en el organismo.

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Además, los expertos coinciden en que ningún suplemento puede igualar los efectos de una dieta variada y rica en estos alimentos.

Precauciones y hábitos complementarios

Especialistas en nutrición del IMSS insisten en la importancia de mantener horarios regulares de comida, no dejar pasar más de seis horas sin ingerir alimentos y preferir métodos de cocción suaves como vapor, plancha u horno.

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La hidratación adecuada y la selección de frutas y verduras frescas, evitando jugos procesados y productos azucarados, son claves para potenciar los efectos protectores de los antioxidantes.

El Manual MSD aconseja a quienes toman ciertos medicamentos, como anticoagulantes, consultar con su médico antes de consumir suplementos de arándano, debido al riesgo de interacciones.

La infografía detalla las recomendaciones de consumo diario de frutos rojos para promover la longevidad y la salud, basándose en la ciencia y entidades de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los frutos rojos, alimentos como almendras, brócoli, espinaca, batatas y germen de trigo aportan antioxidantes y nutrientes esenciales para la salud.

La ciencia respalda que la inclusión regular de frutos rojos en la dieta, junto con una alimentación variada y hábitos saludables, puede ser una de las estrategias más eficaces para vivir más y gozar de una mejor calidad de vida.