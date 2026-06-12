Cuál es la vitamina que mejora la salud cerebral y fortalece la memoria en adultos mayores

Un bajo nivel de vitamina C en sangre se vincula con menor volumen cerebral en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una naranja puede ser más que un simple desayuno: para miles de adultos mayores, podría significar la diferencia entre una mente ágil y los primeros síntomas de deterioro cognitivo.

Un estudio reciente llevado a cabo en Japón revela una conexión directa entre los niveles bajos de vitamina C en sangre y una reducción del volumen cerebral y la conectividad neural en personas mayores.

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El hallazgo, difundido por la revista PLOS One, arroja luz sobre el papel de los nutrientes cotidianos en la salud mental durante el envejecimiento.

El equipo dirigido por Haruka Nagaya y Tomohiro Shintaku en la Universidad de Hirosaki analizó a 2.044 adultos japoneses mayores de 64 años utilizando resonancias magnéticas y análisis de sangre.

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Los participantes con niveles bajos de vitamina C en plasma presentaron un menor volumen de materia gris cerebral y una conectividad deteriorada en la red por defecto (Default Mode Network, o DMN). Esta red cerebral resulta esencial para funciones como la memoria autobiográfica, la autorreflexión y la atención sostenida.

Investigadores japoneses asocian la vitamina C con una mejor conectividad neural en la vejez (Freepik)

La Default Mode Network puede sonar abstracta, pero se trata de la “autopista” cerebral que más trabaja cuando la mente divaga, recuerda o procesa información interna.

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Cuando la comunicación en esta red se debilita, el cerebro pierde eficiencia para conectar recuerdos y mantener la concentración. Dicho de otra manera, la DMN es la base de muchos procesos mentales cotidianos.

Los investigadores destacan que se trata de una asociación estadística, no de una prueba de causa y efecto. “Nuestro estudio demuestra que niveles elevados de vitamina C en plasma se asocian con una mejor preservación de la conectividad estructural de la DMN, una red clave en la función cognitiva“, explica Tomohiro Shintaku.

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Los científicos ajustaron los resultados considerando edad, hábitos físicos, nivel educativo y enfermedades como diabetes e hipertensión, para aislar la relación entre la vitamina C y la salud cerebral.

La investigación refuerza la idea de que “una dieta rica en vitamina C podría desempeñar un papel de apoyo en el mantenimiento de la salud cerebral y la mitigación del deterioro cognitivo asociado a la edad”, añade Shintaku. Es decir, el consumo habitual de vitamina C puede ser un factor beneficioso, aunque todavía no se puede asegurar que prevenga el deterioro cognitivo por sí solo.

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¿Por qué la vitamina C podría proteger el cerebro?

Consumir suficiente vitamina C podría estar relacionado con una mejor salud cerebral a medida que envejecemos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro resulta especialmente vulnerable al daño oxidativo, que tiende a aumentar con el paso del tiempo. La vitamina C es un antioxidante capaz de neutralizar los radicales libres, moléculas que dañan las células y las conexiones neurales. Mantener un nivel adecuado en sangre podría funcionar como un “escudo” que protege la materia gris y la comunicación entre neuronas.

El estudio de la Universidad de Hirosaki presenta algunas limitaciones. La medición de vitamina C se realizó una sola vez y tras un ayuno nocturno, lo que puede no reflejar los niveles promedio en el tiempo. Además, la muestra incluyó principalmente adultos con alto nivel educativo y de un solo país, lo que reduce la aplicabilidad a otras poblaciones.

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La vitamina C actúa como antioxidante y podría proteger al cerebro del daño oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores sugieren profundizar con investigaciones que tomen mediciones repetidas y consideren una mayor diversidad de participantes. También sería útil incluir más variables, como el consumo total de vitamina C en la dieta o la masa corporal. La pregunta de si la vitamina C puede prevenir o frenar el deterioro cognitivo sigue abierta.

Los expertos insisten en que la vitamina C forma parte de un conjunto de factores que influyen en el envejecimiento cerebral. El propio Fotuhi señala que “mantener un buen estado nutricional, incluyendo la vitamina C de los alimentos, puede ser solo una parte de un rompecabezas mucho más grande”. El ejercicio regular, una dieta rica en plantas y grasas saludables, el sueño de calidad y la estimulación mental siguen siendo pilares recomendados para proteger la mente con el paso de los años.

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El mensaje principal, según los investigadores y especialistas, apunta a la importancia de una nutrición adecuada. No se trata de buscar suplementos milagrosos, sino de incorporar fuentes naturales de vitamina C en la alimentación diaria para favorecer la salud cerebral a largo plazo.