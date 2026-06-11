Salud

El detalle que casi nadie tiene en cuenta al preparar té verde y podría reducir todos sus beneficios, según un experto

El nutricionista Ismael Galancho identificó un error muy frecuente en la preparación de esta infusión que podría anular los compuestos que le dan valor a la bebida

Guardar
Google icon
Té de menta - visualesIA
El consumo moderado de té verde se asocia con beneficios para la salud cardiometabólica, la salud cerebral y el estado de ánimo (Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo moderado de té verde se asocia desde hace siglos con efectos sobre la salud. Según el nutricionista Ismael Galancho, en diálogo con Men’s Health, existe evidencia científica sobre los beneficios vinculados a esta bebida: protege frente a enfermedades cardiometabólicas, contribuye a la salud cerebral y al buen estado de ánimo, produce un efecto relajante, protege las células del estrés oxidativo y puede retrasar el envejecimiento. Además, su ingesta podría favorecer la estimulación del metabolismo basal.

Es que el té verde, cuando se incorpora de manera habitual pero equilibrada en la dieta, se asocia con efectos en distintos aspectos del organismo. Estas propiedades lo sitúan entre las opciones elegidas para quienes buscan cuidar tanto su salud física como mental, según indica el informe.

PUBLICIDAD

Manos vierten té verde humeante de una tetera de vidrio con hojas en una taza blanca. Se ve vapor, encimera de cocina y plantas borrosas al fondo.
Men’s Health señaló que el té verde se incorpora a la dieta como una opción vinculada al cuidado de la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del tiempo de infusión del té verde

El modo en que se prepara el té verde influye significativamente en el tipo de bebida que se obtiene. Galancho destaca qué detalles pueden modificar el resultado: “¿Cuánto tiempo dejamos infusionar el té verde? Parece una tontería, pero ese tiempo determina la bebida que estamos ingiriendo”, señala.

Galancho insiste en que “muchas veces pequeños detalles marcan una diferencia relevante, como por ejemplo el tiempo de infusión del té verde. Tenemos que saber que cuando nosotros hacemos un té verde, el tiempo que dejamos la bolsita dentro va a marcar drásticamente el tipo de bebida que estamos consumiendo”.

PUBLICIDAD

Una taza blanca de té verde humeante con un infusor y cuchara metálica, junto a hojas de té secas, sobre una encimera oscura. Una tetera blanca está al fondo.
El tiempo de infusión del té verde influye en la composición de la bebida, según explicó el nutricionista Ismael Galancho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambia la bebida según el tiempo de infusión

Al analizar cómo afecta el tiempo de infusión a la composición del té verde, Ismael Galancho explica: “No todos los compuestos que están en el té verde se van a liberar a la misma velocidad”. Según el especialista, “lo primero que se libera es la cafeína. Si nosotros hacemos una infusión de té verde y solo la dejamos uno o dos minutos, principalmente lo que estamos tomando es cafeína o teína, que realmente es la misma sustancia”.

Después de la cafeína, el tiempo adicional de infusión permite la liberación de otros componentes con posibles efectos beneficiosos: “Después de la cafeína se empiezan a liberar algunos compuestos bioactivos que tienen efectos potencialmente beneficiosos para la salud, como por ejemplo la epicatequina del té verde”.

Ismael Galancho advirtió que no todos los compuestos del té verde se liberan a la misma velocidad durante la infusión (RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE)
Ismael Galancho advirtió que no todos los compuestos del té verde se liberan a la misma velocidad durante la infusión (RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE)

Cuánto tiempo conviene infusionar el té verde

Sobre la duración ideal, Galancho recomienda: “Al menos tenemos que dejar la infusión en torno a unos tres, cuatro o cinco minutos”. El especialista subraya que en ese intervalo “se estarían ya liberando todas estas epicatequinas que tiene el té verde”.

Dejarlo menos tiempo limita la obtención de estos compuestos, mientras que un tiempo mayor puede alterar otras características de la bebida.

Preparar el té verde dentro de ese rango de minutos permite obtener “esta sustancia beneficiosa del té verde sin que sea simplemente cafeína ni sin que aparezcan de una manera drástica esos taninos que dan un sabor áspero al té”, según el análisis presentado.

Taza de cristal transparente con té verde y hojas enteras visibles en su interior sobre un plato de cristal.
Galancho recomendó infusionar el té verde entre tres y cinco minutos para obtener epicatequinas y evitar un sabor áspero por exceso de taninos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si se infusiona más de cinco minutos

Cuando el proceso de infusión sobrepasa los cinco minutos, el resultado cambia. De acuerdo con Galancho, “si pasamos de los cinco minutos y nos vamos a los siete, ocho o 10 minutos de infusionado, se empiezan a liberar los taninos que, más allá de que sean buenos o malos, lo que ocurre es que tienen un sabor más áspero y pueden un poco empeorar las cualidades organolépticas del té”.

El especialista explica que “lo ideal es dejar infusionar el té verde entre 3 y 5 minutos. Ahí está el rango óptimo donde vamos a obtener esta sustancia beneficiosa del té verde sin que sea simplemente cafeína ni sin que aparezcan de una manera drástica esos taninos que dan un sabor áspero al té”.

Temas Relacionados

InfusionesCafeínaTé VerdeAntioxidantesSaludBienestarSalud CerebralRelajaciónNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta por el avance del sarampión en Reino Unido, confirman dos muertes y más de cien casos recientes

La expansión del brote en varias regiones británicas llevó a los organismos de salud a insistir en la inmunización para contener la propagación y reducir el impacto de la enfermedad

Alerta por el avance del sarampión en Reino Unido, confirman dos muertes y más de cien casos recientes

Qué significa que una persona suba el tono de voz durante una charla, según la psicología

El volumen durante el diálogo revela emociones, hábitos familiares y modos de vincularse; psicólogos explican cómo interpretar este comportamiento más allá de los prejuicios y por qué no siempre implica agresividad

Qué significa que una persona suba el tono de voz durante una charla, según la psicología

6 hábitos saludables para evitar el dolor de rodillas

Cambios simples en la rutina, la alimentación y la actividad física pueden reforzar la protección articular y reducir molestias a cualquier edad, según especialistas en movilidad y prevención

6 hábitos saludables para evitar el dolor de rodillas

La hepatitis A y E reavivan la alerta sanitaria en Argentina

Un repunte inesperado en el Área Metropolitana de Buenos Aires impulsa nuevas estrategias de vigilancia epidemiológica. El repunte de contagios entre mayores de 20 años y la detección sostenida del virus E en cloacas bonaerenses modifican el mapa sanitario

La hepatitis A y E reavivan la alerta sanitaria en Argentina

Descubrieron una causa de la enfermedad inflamatoria intestinal: científicos de Oxford identificaron un mecanismo clave

En un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, describieron una pista que conecta genética y autoinmunidad en la EII. Cómo el hallazgo podría cambiar el tratamiento

Descubrieron una causa de la enfermedad inflamatoria intestinal: científicos de Oxford identificaron un mecanismo clave

DEPORTES

Por qué Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial sin ser potencias económicas

Por qué Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial sin ser potencias económicas

Video: el incidente que sufrió el micro de la selección de República Checa y causó un caos de tránsito durante una hora

Argentina confirmó a Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista para el Mundial

Con Shakira en el show estelar, México celebró la primera fiesta inaugural del Mundial 2026

El divertido desafío de fútbol en el que participó Colapinto en medio de un clima mundialista del Gran Premio de Barcelona: “¡Eso es un gol!”

TELESHOW

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

Guido Kaczka sorprendió al jurado de su programa con un típico plato argentino: “Hoy se cena”

La insólita reacción de Benjamín Vicuña tras su gesto contra Mauro Icardi

Marcelo Benedetto abandonó un móvil en vivo para sacarse una foto con Shakira: “La voy a buscar”

El contundente mensaje de Marta Fort tras sus dichos sobre las cirugías estéticas

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET y la acusó de sostener al aparato represivo de la dictadura

Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET y la acusó de sostener al aparato represivo de la dictadura

La temporada de lluvias en Guatemala deja 5.208 personas afectadas, según última actualización de Conred

Explosión en cohetería artesanal deja tres heridos en Honduras

Retiran populares toallitas para bebés vendidas en un reconocido supermercado por riesgo de contaminación bacteriana

“Estos manuscritos de Borges son parte de nuestra historia”: abrió en Madrid la muestra donde se ve el genio, su letra diminuta, sus dudas