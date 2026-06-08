Para qué sirve el reflejo de Moro, el mecanismo de defensa primitivo presente en los recién nacidos

El reflejo de Moro es una respuesta automática e involuntaria del recién nacido ante una sensación de caída o un ruido fuerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros meses de vida, muchos padres observan en sus hijos una reacción inesperada ante determinados estímulos: el reflejo de Moro. Documentado por el pediatra austriaco Ernst Moro en 1918, este mecanismo se manifiesta como una respuesta motora automática frente a una sensación de caída o a un ruido fuerte.

El bebé extiende de manera brusca brazos y piernas y, acto seguido, recoge sus extremidades hacia el cuerpo. Esta reacción, también conocida como reflejo de sobresalto, es una señal de maduración neurológica en la etapa neonatal.

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Como señala el enfermero Pedro Camacho, el reflejo de Moro “es una respuesta automática e involuntaria presente en los recién nacidos que se produce cuando sienten una pérdida repentina de soporte o escuchan un ruido fuerte”.

El reflejo de Moro funciona como un mecanismo de defensa primitivo y permite monitorear el desarrollo del sistema nervioso del bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta definición resalta el carácter instintivo de la reacción, programada genéticamente en el desarrollo humano. La doctora María Elisa Dejuane añade: “Es una herramienta evolutiva diseñada para proteger al bebé de posibles amenazas.” La presencia del reflejo de Moro permite monitorear el desarrollo del sistema nervioso del bebé y detectar a tiempo posibles alteraciones.

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Por qué se produce el reflejo de Moro

El reflejo de Moro aparece como respuesta ante estímulos repentinos que el bebé percibe como una amenaza para su seguridad. Entre los desencadenantes principales se encuentran la sensación súbita de caída, un movimiento inesperado o un ruido fuerte.

Al activar este mecanismo, el cuerpo del recién nacido responde involuntariamente con la extensión y posterior recogida de las extremidades, lo que tiene por objetivo protegerlo ante posibles peligros. Según la explicación recogida por Ser Padres, este reflejo es parte de una serie de respuestas automáticas que el bebé utiliza para adaptarse a su entorno desde los primeros días de vida.

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El reflejo de Moro aparece desde el nacimiento y suele desaparecer entre los tres y los seis meses por la maduración neurológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reflejo de Moro actúa como mecanismo de defensa primitivo y muestra el funcionamiento del sistema nervioso central en los recién nacidos. Su aparición ante determinados estímulos es esperada y considerada normal, ya que responde a una herencia evolutiva que ha permitido la supervivencia en etapas tempranas del desarrollo.

Cuándo aparece y en qué momento desaparece

El reflejo de Moro está presente desde el nacimiento y suele poder observarse durante las primeras semanas de vida. Este reflejo progresivamente desaparece entre los tres y los seis meses de edad, a medida que el sistema nervioso del bebé madura y se consolidan otros patrones motores voluntarios. La desaparición gradual de esta respuesta refleja el avance neurológico del niño y la integración de nuevas habilidades motoras.

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El equipo de Ser Padres destaca que la persistencia del reflejo de Moro más allá de los seis meses puede considerarse una señal de alerta, ya que podría estar relacionada con alteraciones en el desarrollo neurológico. En estos casos, se sugiere consultar con el pediatra o con profesionales especializados en desarrollo infantil para descartar problemas y recibir el asesoramiento adecuado.

La persistencia del reflejo de Moro después de los seis meses puede ser una señal de alerta y requiere consulta con el pediatra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar el reflejo de Moro

Para identificar el reflejo de Moro, basta con observar la reacción del bebé ante un estímulo inesperado, como puede ser un movimiento brusco o un ruido intenso. El bebé extiende de manera rápida y simétrica los brazos y las piernas, abre las manos y, luego, recoge las extremidades hacia su cuerpo. Este patrón motor es fácilmente reconocible y suele ir acompañado de una expresión facial de sobresalto.

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La observación atenta de este reflejo durante los controles pediátricos permite valorar la maduración del sistema nervioso y descartar posibles anomalías. Una respuesta simétrica y de intensidad normal se considera un signo de buen desarrollo, mientras que la ausencia, exageración o asimetría puede indicar la necesidad de una evaluación más detallada.

Qué alteraciones pueden aparecer

Las alteraciones en el reflejo de Moro pueden manifestarse de distintas formas: ausencia bilateral, presencia unilateral o respuestas exageradas. Según informa Ser Padres, la ausencia del reflejo en ambos lados puede estar asociada a lesiones cerebrales o medulares, mientras que una respuesta asimétrica o ausente en un solo lado podría sugerir lesiones como fractura de clavícula o daño del plexo braquial.

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La ausencia bilateral del reflejo de Moro puede asociarse a lesiones cerebrales o medulares, y la asimetría puede sugerir fractura de clavícula o daño del plexo braquial (Audiovisuales Infobae)

La persistencia del reflejo de Moro más allá de los seis meses de vida también puede indicar la existencia de alteraciones neurológicas o problemas en el desarrollo. Por ello, la evaluación del reflejo de Moro se convierte en una herramienta para monitorear la salud neurológica del bebé en las primeras etapas de la vida. Ante cualquier sospecha de alteración, la recomendación es acudir a un pediatra o a un profesional especializado en desarrollo infantil.

Cómo afrontarlo en el día a día

El reflejo de Moro puede generar dudas e inquietudes entre las familias, especialmente si se presenta de manera muy sensible o persistente. Para afrontar esta etapa, los especialistas recomiendan actuar con tranquilidad y consultar siempre con profesionales ante cualquier señal que genere preocupación. La identificación de anomalías y la orientación profesional permiten establecer pautas de acompañamiento para favorecer la integración del reflejo y el bienestar del niño.

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En la práctica diaria, es útil evitar movimientos bruscos y minimizar los estímulos sonoros intensos en el entorno del bebé. Estas medidas ayudan a reducir la aparición del reflejo y a crear un ambiente más seguro y confortable para el recién nacido. La información recogida por Ser Padres enfatiza la importancia de la observación temprana y del acompañamiento profesional durante el primer semestre de vida.