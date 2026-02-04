Ciencia

Bebés activos: nuevos estudios vinculan el desplazamiento temprano con mejores habilidades cognitivas

Investigaciones de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología revelan que la capacidad de moverse por sí solos estimula el aprendizaje y la percepción espacial en los primeros meses de vida. Cómo este hallazgo abre nuevas perspectivas sobre el desarrollo temprano

Guardar
El movimiento temprano favorece el
El movimiento temprano favorece el desarrollo cerebral en recién nacidos, según estudios de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (Créditos: Nancy Bazilchuk, NTNU)

Los bebés nacen preparados para aprender mucho antes de lo que suele creerse, y el movimiento cumple un papel central en ese proceso.

Así lo indica una serie de estudios realizados por investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), que muestran que incluso en los primeros días de vida los recién nacidos realizan movimientos voluntarios y dirigidos, fundamentales para el desarrollo cerebral.

Lejos de limitarse a respuestas automáticas o reflejos, los bebés utilizan el movimiento como una forma activa de explorar el entorno y de organizar la información que reciben a través de los sentidos. Para los especialistas, esta capacidad temprana abre nuevas perspectivas sobre cómo se construyen las habilidades cognitivas desde el inicio de la vida. El estudio fue publicado en Neuropsychologia.

Movimiento y aprendizaje: mucho más que reflejos

La psicóloga e investigadora Audrey van der Meer, líder del proyecto en la NTNU, sostiene que el movimiento es una herramienta clave para el aprendizaje infantil. “El movimiento es, en muchos sentidos, el lenguaje del cerebro”, explica. A través de la acción, el cerebro recibe información constante que le permite establecer conexiones y anticipar lo que ocurre a su alrededor.

Investigadores destacan que los bebés
Investigadores destacan que los bebés realizan movimientos voluntarios desde los primeros días de vida, lo que beneficia la organización del cerebro (Créditos: Nancy Bazilchuk, NTNU)

En los experimentos de laboratorio, los investigadores observaron que cuando un bebé logra desplazarse por sí mismo —aunque sea de manera muy básica, usando brazos y piernas sobre una superficie— su cerebro comienza a procesar mejor la información espacial. Es decir, moverse ayuda al bebé a entender dónde está su cuerpo y cómo se relaciona con el entorno.

Uno de los ensayos más reveladores consistió en colocar pequeños pesos en los brazos de recién nacidos para ver cómo reaccionaban. Lejos de dejarse mover pasivamente, los bebés intentaban mantener sus manos dentro de su campo visual. Para los investigadores, este comportamiento indica control voluntario y coordinación entre la visión y el movimiento desde el nacimiento.

El equipo también analizó cómo distintas formas de movimiento influyen en el aprendizaje a edades posteriores. En colaboración con Microsoft, compararon la actividad cerebral de personas que escribían a mano con lápiz y papel con la de quienes utilizaban teclados o tabletas.

El estudio publicado en Neuropsychologia
El estudio publicado en Neuropsychologia revela que el movimiento ayuda a los bebés a explorar activamente el entorno y construir habilidades cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que escribir a mano activa áreas más amplias del cerebro, ya que cada letra requiere un patrón de movimientos diferente. En cambio, teclear implica gestos repetitivos que estimulan menos conexiones neuronales. Según los investigadores, esto podría explicar por qué la escritura tradicional facilita el aprendizaje de la lectura y el reconocimiento de letras, especialmente en las primeras etapas educativas.

Natación, lenguaje y desarrollo temprano

Otro eje de investigación fue el movimiento en el agua. Un estudio de 2022, realizado junto a la investigadora Julie Borge Blystad, observó que los bebés que participan en actividades de natación desde edades tempranas desarrollan habilidades motoras antes que otros. En promedio, estos niños comenzaron a gatear varias semanas antes y mostraron un desarrollo neurológico más avanzado.

El grupo de Van der Meer también exploró el llanto como forma temprana de comunicación. En un estudio realizado en Brasil, aplicaron técnicas de aprendizaje automático para analizar el llanto de recién nacidos de distintos orígenes lingüísticos. Detectaron diferencias relacionadas con el idioma que los bebés escucharon durante el embarazo, lo que sugiere que el cerebro comienza a adaptarse al lenguaje incluso antes del nacimiento.

La coordinación entre visión y
La coordinación entre visión y movimiento, observable en bebés que intentan mantener sus manos a la vista, demuestra control voluntario desde el nacimiento (Créditos: Nancy Bazilchuk, NTNU)

Si estos resultados se confirman, el análisis del llanto podría convertirse en una herramienta útil para detectar problemas auditivos o del desarrollo en etapas muy tempranas.

Un cerebro activo desde el primer día

Para Van der Meer, estos hallazgos invitan a replantear la forma en que se concibe el desarrollo infantil. “Los recién nacidos y los bebés pequeños son mucho más capaces de lo que solemos creer. Nacen con un cerebro preparado para aprender desde el primer día”, afirma.

Durante el primer año de vida, los bebés pasan de una dependencia total a una interacción activa con el mundo. El movimiento, lejos de ser un simple paso previo al aprendizaje, parece ser uno de sus motores principales, un proceso que sigue sorprendiendo a quienes estudian cómo se forma la mente humana desde el comienzo.

Temas Relacionados

BebésNoruegaAudrey Van Der MeerMicrosoftAprendizaje Motor TempranoDesarrollo InfantilNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

Por qué algunos adolescentes no pueden dejar de mentir y cómo abordarlo, según un estudio

Una investigación de la Universidad McGill advirtió que cuando este comportamiento es patológico suele estar vinculado a dificultades cognitivas como el control de impulsos y la memoria de trabajo. La importancia de realizar intervenciones específicas junto a un profesional de la salud

Por qué algunos adolescentes no

¿Qué dos hábitos combinados mejoran realmente la salud mental? Un estudio revela la fórmula

Los resultados muestran que no todas las actividades aportan el mismo beneficio, sino que la suma de determinadas prácticas es clave para potenciar el bienestar emocional

¿Qué dos hábitos combinados mejoran

Las terapias más innovadoras contra el cáncer: la explicación del científico argentino que está cada vez más cerca de la cura

El doctor en inmunología Gabriel Rabinovich impulsa el desarrollo de terapias innovadoras basadas en Galectina-1. Por qué esta proteína y el descubrimiento de anticuerpos neutralizantes marcan un avance decisivo en la búsqueda de tratamientos para la cura y cronificación del cáncer y de las enfermedades autoinmunes

Las terapias más innovadoras contra

Día Mundial contra el Cáncer: cómo a través de los avances científicos muchos casos tienden a cronificarse

La supervivencia al cáncer se triplicó en las últimas décadas y algunos tumores alcanzan tasas cercanas al 90%. Infobae habló con el doctor Cary Adams, Director General de la Unión Internacional contra el Cáncer, que destacó el cambio profundo impulsado por terapias innovadoras que permiten pensar la enfermedad como una condición controlable a largo plazo

Día Mundial contra el Cáncer:

Jorge Kilstein: “Las personas mayores son mucho más vulnerables a la deshidratación en climas extremos porque tienen menos capacidad de regular la temperatura”

El director universitario identifica el papel de los fármacos de uso frecuente en adultos mayores, explicando cómo aumentan los peligros durante períodos con temperaturas extremas y requieren seguimiento especializado

Jorge Kilstein: “Las personas mayores
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Adorable, pero letal: así es

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral