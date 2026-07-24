El subsecretario de Estado de EE.UU. sostuvo reunión con ministro de Seguridad de El Salvador para reforzar cooperación bilateral

Cart Weiland y Gustavo Villatoro mantuvieron en El Salvador una reunión para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y combate al crimen organizado./ (Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Durante una visita oficial a El Salvador, el Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Cart Weiland, mantuvo una reunión clave con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado. El encuentro se realizó en el contexto de las acciones conjuntas que impulsan ambos gobiernos para enfrentar las amenazas de las organizaciones criminales en la región.

Según información difundida por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, la conversación entre Weiland y Villatoro abordó la importancia de mantener una colaboración estrecha en la lucha contra la criminalidad transnacional, con énfasis en el fortalecimiento de la seguridad regional. La delegación estadounidense subrayó el compromiso de apoyar los esfuerzos salvadoreños a través de asistencia técnica, intercambio de información y capacitación especializada.

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En redes sociales, Gustavo Villatoro resaltó que ambas naciones acordaron apoyar el combate a organizaciones terroristas.

“Juntos apoyaremos el combate a organizaciones terroristas designadas como tales por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la región y fortaleceremos las capacidades humanas y tecnológicas de nuestra Policía Nacional Civil”, publicó el funcionario salvadoreño. Además, calificó la reunión como productiva y reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la cooperación entre ambos países.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó que Weiland y Villatoro abordaron la lucha contra la criminalidad transnacional y el refuerzo de la seguridad regional./ (Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Durante su estadía en San Salvador, Weiland también ha recorrido las instalaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), un centro de formación dedicado a robustecer las capacidades de los cuerpos de seguridad de la región. En esa visita, el subsecretario presenció parte del Curso Avanzado Antipandillas, en el que se encuentran participando 40 representantes de países como Bahamas, Jamaica, Honduras, Guatemala, Ecuador y El Salvador. Este programa tiene como objetivo mejorar las estrategias regionales para enfrentar el crimen y promover una cooperación más efectiva entre las fuerzas de seguridad de diferentes países.

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El funcionario estadounidense sostuvo además un encuentro con el equipo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) destacado en el país. Durante la reunión, Weiland conoció las iniciativas que la INL desarrolla en coordinación con las autoridades salvadoreñas, como proyectos de modernización policial, fortalecimiento de capacidades operativas y programas de prevención del delito.

Las autoridades estadounidenses reiteraron su disposición a seguir apoyando a El Salvador en el fortalecimiento de sus instituciones, la mejora de la aplicación de la ley y la persecución de estructuras criminales que operan a nivel regional.

La cooperación entre ambos países se ha consolidado en los últimos años como un pilar fundamental para el combate de delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y la actividad de pandillas transnacionales. De acuerdo con los datos divulgados por la Embajada de Estados Unidos, la estrecha relación bilateral ha permitido impulsar iniciativas conjuntas que han contribuido a la reducción de la criminalidad y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en territorio salvadoreño.

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Cart Weiland visitó en San Salvador la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley y observó un Curso Avanzado Antipandillas con 40 representantes de seis países./ (Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

El Gobierno de Estados Unidos mantiene una política activa de apoyo a las estrategias de seguridad implementadas por El Salvador, priorizando la cooperación técnica y el acompañamiento institucional. En ese marco, visitas como la de Cart Weiland refuerzan la confianza mutua y permiten actualizar las áreas de trabajo conjunto, con la meta de enfrentar los desafíos comunes que plantea el crimen organizado en la región.

“Agradecemos esta productiva reunión y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para fortalecer la cooperación entre nuestras naciones”, concluyó Villatoro en sus redes sociales tras el encuentro. Las imágenes publicadas muestran a los equipos de ambos países dialogando sobre los avances y retos en materia de seguridad, así como la interacción directa entre los altos funcionarios responsables del área.

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Las actividades desarrolladas por Weiland en San Salvador evidencian la prioridad que otorga Estados Unidos a su alianza con El Salvador en la lucha contra el crimen y en la construcción de un entorno más seguro para la región.