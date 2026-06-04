La natación funcional podría transformar la técnica y prevenir lesiones, según nuevos enfoques

El entrenador español alerta sobre ejercicios habituales del crol que desalinean el cuerpo y elevan el riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La natación moderna exige mucho más que fuerza y resistencia. La correcta alineación corporal y una respiración funcional resultan determinantes tanto para el rendimiento como para la prevención de lesiones. Más allá de la simple repetición de movimientos, la disciplina demanda un conocimiento profundo de la biomecánica humana.

El entrenador español Jorge Gómez, en declaraciones recogidas por la revista especializada en salud y fitness SportLife, advirtió sobre la persistencia de ejercicios y recomendaciones que, lejos de favorecer la funcionalidad en el agua, pueden dificultar la técnica y aumentar el riesgo de lesiones. Gómez subrayó que la posición del cuerpo y la forma de respirar influyen directamente en la eficiencia y la salud del nadador. “La alineación de la columna vertebral es fundamental para desplazarse de forma eficiente, reducir la resistencia al avance y evitar lesiones”, explicó.

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Biomecánica y adaptación al medio acuático

El especialista explica que activar el diafragma mejora la gestión de oxígeno y dióxido de carbono, estabiliza el core y optimiza la transferencia de fuerzas

La adaptación del cuerpo al agua implica desafíos únicos: al perder los estímulos de la gravedad y la superficie sólida, el nadador debe aprender a orientarse y moverse en un entorno donde predominan el empuje y la resistencia del agua.

Esto modifica tanto la alineación corporal como el proceso respiratorio. El entrenador insistió en que el primer objetivo debe ser ubicar el cuerpo en una posición alineada, para lo cual se requieren ajustes sutiles en la pelvis, la caja torácica y la cabeza que permitan sincronizar brazos y piernas y mantener la funcionalidad de los músculos respiratorios.

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Detalló que la respiración diafragmática es un recurso clave para mejorar la gestión de oxígeno y dióxido de carbono durante el nado. “La respiración funcional implica la activación del diafragma, principal músculo respiratorio y estabilizador de la columna, que desciende hacia la cavidad abdominal durante la inhalación y se eleva hacia la torácica en la exhalación”, describió Gómez.

Este mecanismo no solo mejora la capacidad pulmonar, sino que promueve la estabilidad del core y la transferencia eficiente de fuerzas durante el nado.

Ejercicios y recomendaciones bajo revisión

El artículo advierte que mirar al frente o a 45 grados altera la propiocepción y complica la respiración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo indicó que varios ejercicios y consejos habituales, especialmente en el estilo crol, pueden resultar contraproducentes. Entre ellos, la recomendación de mirar hacia adelante o en ángulo de 45 grados. Según explicó el entrenador, “la cabeza debe permanecer alineada con la columna, ya que cualquier desviación modifica la posición de las piernas y la caja torácica, dificultando la respiración y alterando la propiocepción”.

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Otro punto crítico es el recobro de los brazos. El especialista español cuestionó la práctica tradicional del “codo alto”, argumentando que este gesto, lejos de aportar eficiencia, puede modificar la posición de la escápula y la pelvis, limitando el movimiento funcional y aumentando el riesgo de lesiones en el hombro. “Ejercicios como la cremallera o tocar cadera y cabeza durante el recobro no aportan beneficios reales para la alineación corporal”, sostuvo.

La tendencia a estirar los brazos fuera del agua buscando la entrada más lejana posible es otro aspecto revisado. Indicó que este movimiento genera desplazamientos laterales en la caja torácica y desajustes en la columna, afectando la funcionalidad del cuerpo y los músculos respiratorios. Además, terminar la brazada por detrás de la línea corporal deprime las escápulas y dificulta el inicio del recobro, lo que obliga a la musculatura a compensar la postura.

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Respiración, patada y funcionalidad fuera del agua

Michael Phelps, el nadador olímpico más laureado, se impulsa con potencia bajo el agua durante una competencia, mostrando su dominio en la piscina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la patada, advirtió que el consejo de incrementar la frecuencia para evitar que las piernas se hundan no siempre resulta eficiente. En su análisis, realizar ejercicios de patada con la cabeza fuera del agua o con tabla puede perjudicar la alineación y aumentar el gasto energético. La eficiencia, sostiene, depende de la correcta alineación del cuerpo y no solo del movimiento de las piernas.

El apartado sobre la respiración también plantea revisiones profundas. El artículo aclaró que inhalar grandes volúmenes de aire, contener la respiración y exhalar con fuerza no es la mejor estrategia. Gómez propone un patrón de respiración diafragmática: inhalar suavemente por la boca y exhalar de forma lenta y continua por la nariz, sin vaciar completamente los pulmones. Este procedimiento contribuye a la estabilidad espinal, la oxigenación y la eficiencia en el agua.

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Para verificar la funcionalidad de los ejercicios, el experto en alto rendimiento recomendó reproducirlos fuera del agua en posición vertical. Si el movimiento altera la alineación de la columna o compromete el rango articular de alguna extremidad, probablemente no sea funcional para la natación. El entrenador concluyó que “nadar respetando la biomecánica natural del cuerpo, incluidos los patrones respiratorios, facilita el rendimiento y protege de lesiones”.