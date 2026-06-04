Cuáles son las 4 frutas y verduras que los expertos recomiendan no comprar precortadas

El consumo de frutas y verduras precortadas aumenta el riesgo de contaminación alimentaria por fallas de higiene y manipulación previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de frutas y verduras precortadas se ha identificado como un factor de riesgo para la contaminación alimentaria. Diversos expertos y organismos internacionales señalan que manipular y preparar estos productos en casa es fundamental para garantizar su frescura y seguridad.

Diversos estudios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos han documentado brotes de infecciones por Salmonella, E. coli y Listeria asociados a frutas y verduras precortadas.

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Los organismos advierten que los productos frescos manipulados industrialmente pasan por varias etapas de procesamiento, lo que incrementa el riesgo de contaminación cruzada si algún paso de higiene falla.

Comprar frutas y verduras enteras y realizar su preparación en el hogar permite mantener un mayor control sobre la higiene y el estado del alimento. Examinar visualmente, lavar y refrigerar adecuadamente son acciones clave para evitar la proliferación de bacterias y prolongar la vida útil de estos productos.

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1. Verduras de hoja

Las verduras de hoja procesadas en conjunto pueden propagar contaminantes de una sola pieza a todo el lote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras de hoja, como la lechuga romana, el kale o la acelga, suelen procesarse y envasarse en conjunto tras la cosecha. Según Sara Morris, vicepresidenta y experta global en seguridad alimentaria en Walmart y Land O’Lakes, este procedimiento puede facilitar que la contaminación de una sola hoja se propague a todo el lote.

Triturar o cortar estas hojas aumenta la superficie expuesta, favoreciendo la dispersión de bacterias entre las capas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte que el daño mecánico y la pérdida de integridad estructural, comunes en productos precortados, incrementan el riesgo de proliferación microbiana. Limitar el corte fuera del hogar y revisar posibles heridas o cortes previos en la superficie ayuda a reducir estos peligros.

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2. Melón cantalupo

El melón cantalupo requiere limpieza minuciosa de su cáscara rugosa para evitar que microorganismos pasen a la pulpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melón cantalupo presenta un riesgo particular debido a su cáscara rugosa, que puede acumular suciedad y bacterias. Al cortar la fruta, los microorganismos de la superficie pueden pasar a la pulpa, donde las condiciones favorecen su multiplicación.

Los expertos citados por Eating Well recuerdan que en 2023 se asoció un brote de Salmonella a melón cantalupo precortado y envasado, por lo que se recomienda comprarlo entero y lavarlo cuidadosamente antes de consumirlo.

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El lavado con agua corriente y el uso de un cepillo para limpiar la cáscara son medidas recomendadas. No es necesario emplear productos químicos, pero sí asegurar una limpieza minuciosa para eliminar residuos visibles.

3. Tomates

Cortar tomates y no refrigerarlos de inmediato acelera el deterioro y eleva el riesgo de desarrollo bacteriano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los tomates, la sugerencia principal es conservarlos enteros fuera de la heladera para preservar su sabor y textura. Cortar los tomates sin refrigerarlos de inmediato incrementa la posibilidad de desarrollo bacteriano y reduce su vida útil.

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Por ello, de acuerdo con los especialistas, es preferible comprarlos enteros y cortarlos justo antes de consumirlos para minimizar los riesgos.

4. Pepinos

Pelar o trocear pepinos elimina su barrera natural y reduce el tiempo en que se mantienen en buen estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los pepinos, Morris subraya que su piel natural tiene una capa cerosa que protege la pulpa y retiene la humedad, dificultando el desarrollo de patógenos.

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Al pelar o cortar el pepino, se pierde esta barrera, se acelera el ablandamiento y se expone la pulpa a mayores riesgos durante la manipulación, lo que reduce el tiempo en el que el alimento se mantiene en buen estado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca que la manipulación y el corte previo de vegetales favorecen la proliferación de microorganismos, especialmente si los alimentos se mantienen a temperatura ambiente durante el transporte o exhibición.

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El brote de Salmonella asociado al melón cantalupo precortado reactivó las recomendaciones de comprar la fruta entera, lavar su cáscara rugosa con agua corriente y cortar solo al momento para reducir el riesgo de contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el organismo, preparar y consumir frutas y verduras enteras reduce la exposición a agentes patógenos y contribuye a una dieta más segura.

Recomendaciones clave para manipular frutas y verduras

Seleccionar productos enteros y prepararlos en casa es una de las mejores estrategias para prevenir la contaminación alimentaria. Es fundamental examinar cada pieza, descartando aquellas con golpes o cortes, ya que los daños facilitan la entrada de bacterias y aceleran la descomposición.

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El lavado con agua corriente es suficiente para eliminar suciedad, incluso si se piensa pelar el alimento. Para prevenir la contaminación cruzada, se recomienda lavar manos, utensilios y superficies antes y después de manipular cualquier producto fresco.

Higienizar manos, utensilios y superficies antes y después de manipular productos frescos reduce la contaminación cruzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, refrigerar inmediatamente las frutas y verduras ya cortadas ayuda a frenar el crecimiento bacteriano y mantener la frescura.

Claves para comprar y consumir frutas y verduras de forma segura

Tanto Eating Well como la experta Sara Morris, además de la OMS y diversos estudios científicos, coinciden en priorizar la compra de productos enteros y mantener buenas prácticas de higiene en casa.

Comprar piezas enteras permite un mayor control sobre el estado del alimento y reduce la exposición a contaminación cruzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Examinar el estado, lavar y refrigerar los alimentos tras el corte son medidas simples que contribuyen a reducir riesgos y a mejorar la seguridad alimentaria en la vida cotidiana.

Dedicar tiempo a preparar frutas y verduras enteras antes de consumirlas es una acción que fomenta una dieta más saludable y disminuye la aparición de bacterias o el deterioro prematuro.