El consumo habitual de alcohol reduce la salud cerebral y acelera el deterioro mental

El consumo habitual de alcohol daña la materia gris, interrumpe el sueño reparador y acelera el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Beber con regularidad, incluso en cantidades consideradas “moderadas”, daña de manera silenciosa la materia gris, interrumpe el sueño reparador y acelera el deterioro cognitivo, según especialistas consultados por EatingWell.

La copa de vino de cada noche o el trago del fin de semana suelen percibirse como hábitos inofensivos, incluso saludables. Sin embargo, la neurología cuenta una historia diferente: el consumo habitual de alcohol es una de las amenazas más subestimadas para la salud cerebral, equiparable —y en algunos aspectos superior— a los efectos del tabaco.

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La razón por la que el alcohol pasa desapercibido como factor de riesgo tiene mucho que ver con su normalización social. Mientras el cigarrillo carga con décadas de estigma, el vino en la cena o el trago después del trabajo rara vez se cuestionan. Esa tolerancia cultural, advierten los especialistas, puede tener consecuencias silenciosas pero profundas en el cerebro a medida que pasan los años.

Cómo el alcohol daña el cerebro

Lynette Gogol, médica especialista en medicina del estilo de vida, señaló en EatingWell: “El alcohol es una neurotoxina”. Eso significa que afecta directamente la función de las células cerebrales, los caminos de la materia blanca que conectan distintas regiones del cerebro, y en última instancia, el volumen cerebral total.

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La investigación con neuroimágenes respalda esa afirmación: a mayor consumo de alcohol, menor volumen tanto de materia gris como de materia blanca. La primera sostiene las funciones de pensamiento, memoria, regulación emocional y toma de decisiones; la segunda permite que las distintas áreas del cerebro se comuniquen con eficiencia.

Especialistas advierten que el alcohol actúa como una neurotoxina que afecta las células cerebrales, la materia blanca y el volumen cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mecanismos más directos de daño es la interrupción del sueño. Aunque el alcohol puede generar somnolencia, no produce sueño reparador: fragmenta los ciclos de descanso, reduce el sueño REM y puede agravar la apnea en personas con predisposición. Con el tiempo, esa privación sostenida contribuye al deterioro cognitivo.

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El efecto sobre los vasos, las neuronas y los nutrientes

Más allá del tejido nervioso, el alcohol también compromete la salud vascular del cerebro. “Todo aquello que daña la salud vascular puede afectar la resiliencia cognitiva a largo plazo”, señaló Gogol a EatingWell. El consumo frecuente se asocia con presión arterial elevada, fibrilación auricular, mayor riesgo de accidente cerebrovascular y aumento de la inflamación y el estrés oxidativo.

El proceso bioquímico es igualmente preocupante. Al cruzar la barrera hematoencefálica, el alcohol se descompone en acetaldehído, un compuesto tóxico que daña las neuronas a través de la inflamación y el estrés oxidativo. “Con el tiempo, la inflamación crónica puede reducir el volumen cerebral y hacer al cerebro menos resiliente”, advirtió el neurólogo Zack Ramilevich.

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A eso se suma el déficit nutricional. Según Adam Mednick, médico y doctor en filosofía, el alcohol depleta tiamina, folato, vitamina B12 y otras vitaminas del grupo B al alterar la absorción intestinal y reducir la captación de nutrientes en el tejido cerebral. La tiamina, en particular, es esencial para el metabolismo neuronal: su deficiencia puede derivar en neuroinflamación y daño tisular.

¿Cuánto es demasiado?

El consumo de alcohol fragmenta el descanso, reduce el sueño REM y puede agravar la apnea, con impacto en la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta más categórica la ofreció Ramilevich: “La cantidad más segura de alcohol para la salud cerebral es, probablemente, ninguna”, especialmente en personas con factores de riesgo como antecedentes familiares de demencia, problemas de sueño, depresión o historial de adicciones.

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La discrepancia entre organismos de salud complica el mensaje. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que no existe un nivel completamente seguro de consumo de alcohol, mientras que otras guías de salud pública todavía definen el consumo moderado como hasta una copa diaria para mujeres y dos para hombres. “Moderado no significa libre de riesgo”, precisó Ramilevich.

Estrategias para reducir el consumo

Los especialistas consultados por EatingWell proponen un enfoque gradual y consciente para quienes buscan reducir su ingesta:

Registrar el consumo real : muchas personas subestiman cuánto beben, sobre todo cuando sirven las porciones en casa. Llevar un conteo es el punto de partida.

Incorporar días sin alcohol : interrumpir el patrón de consumo da al cerebro y al cuerpo tiempo de recuperación.

Identificar los disparadores : el estrés, el aburrimiento o la presión social suelen preceder al hábito de beber. Reemplazar la copa por una caminata, una infusión o una llamada telefónica puede ser tan efectivo como el hábito que se busca abandonar.

Entender el “por qué”: Gogol subrayó que si el alcohol funciona como válvula de escape del estrés, “el objetivo no es solo eliminar el alcohol, sino darle al sistema nervioso otra forma de desactivarse”.

Incluso reducciones modestas en el consumo pueden generar beneficios para la salud cerebral a largo plazo, concuerdan los expertos.