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Desayuno con proteína: el duelo entre yogur griego y huevos bajo la lupa científica

Elegir el alimento adecuado para la primera comida del día depende de objetivos nutricionales, saciedad y variedad de nutrientes, según los últimos estudios

Bol de yogur griego con arándanos, frambuesas, granola, miel y menta; cartón de huevos blancos y marrones, dos yemas en un recipiente de cristal, cáscaras y batidor.
El yogur griego aporta 15 gramos de proteína por porción y supera al huevo, que ofrece 6,2 gramos en un desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una porción estándar de yogur griego contiene 15 gramos de proteína, más del doble de los 6,2 gramos que aporta un huevo entero grande, de acuerdo con información publicada por VeryWell Health. El dato revela que uno de los desayunos más populares en el mundo anglosajón no es, en términos proteicos, el campeón que muchos creen.

Ambos alimentos tienen presencia consolidada en las mesas del desayuno, pero su perfil nutricional difiere más de lo que la percepción popular sugiere. Mientras el huevo acumula décadas de reputación como fuente de proteína animal de alta calidad, el yogur griego lo supera en ese indicador puntual con una diferencia de casi diez gramos por porción.

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La comparación no implica que uno reemplace al otro, sino que cada opción responde a distintos objetivos nutricionales. Conocer las diferencias permite tomar decisiones más informadas a la hora de armar el primer plato del día.

El yogur griego y sus ventajas metabólicas

Más allá de su contenido proteico, el yogur griego ofrece una serie de beneficios documentados que van desde la salud ósea hasta la regulación del peso. Según VeryWell Health, el alimento es rico en calcio y contiene ácidos grasos de cadena corta y péptidos que contribuyen a proteger el sistema inmune y a reducir la inflamación intestinal.

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Una persona camina por un sendero de un parque arbolado, con una ilustración digital de sus huesos de las piernas, destacando su apariencia sana.
El yogur griego aporta calcio, probióticos y compuestos que se asocian con salud ósea, menor inflamación intestinal y protección del sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su aporte de probióticos lo convierte en un aliado de la microbiota, y el consumo habitual de yogur se asocia a un menor riesgo de diabetes tipo 2 y a una mejor gestión del peso corporal. Una porción de 170 gramos (6 onzas) aporta el 30% del valor diario recomendado de proteína, lo que lo posiciona como una opción eficiente para quienes buscan aumentar su ingesta proteica sin sumar muchas calorías.

Un estudio publicado en PubMed refuerza ese perfil: una investigación con diseño cruzado y aleatorizado evaluó el efecto de un desayuno lácteo alto en proteínas y bajo en carbohidratos frente a un desayuno isocalórico alto en carbohidratos y frente a la omisión del desayuno en 30 mujeres jóvenes con sobrepeso u obesidad.

Los resultados indicaron que las participantes que consumieron el desayuno proteico registraron niveles significativamente más altos de saciedad, plenitud y satisfacción en las tres horas posteriores a la ingesta, con menor sensación de hambre y menor deseo de comer.

Microbiota intestinal, Salud digestiva, Bacterias intestinales, gastrointestinal, Intestinos, Ciencia y salud, microbioma - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El yogur aporta probióticos y actúa como aliado de la microbiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, además, midió el rendimiento cognitivo antes del almuerzo. Quienes desayunaron con alto contenido proteico obtuvieron 3,5 puntos porcentuales más en la prueba de concentración respecto a quienes no desayunaron. Ese efecto no se observó en el grupo que consumió el desayuno alto en carbohidratos.

Las ventajas de consumir huevos

Pese a su menor densidad proteica por porción, los huevos tienen un perfil nutricional que los distingue en otros aspectos. VeryWell Health destaca que son una fuente de folato, vitamina D, yodo y vitaminas del complejo B, nutrientes que el yogur griego no provee en las mismas proporciones.

El nutriente que más diferencia a los huevos es la colina, un compuesto esencial para la salud celular que también interviene en la memoria, el control muscular y el estado de ánimo. Además, los huevos son ampliamente reconocidos como la fuente de proteína animal con menor huella ambiental, lo que los convierte en una opción relevante también desde el punto de vista de la sustentabilidad.

Primer plano de una mujer joven con el cabello castaño y ojos cerrados, con la cara iluminada por la luz del sol de un lado, sonriendo suavemente.
La colina presente en los huevos también interviene en la memoria, el control muscular y el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo armar un desayuno completo

Ninguno de los dos alimentos constituye un desayuno completo por sí solo. Según VeryWell Health, una comida equilibrada debe combinar proteínas, carbohidratos, grasas saludables y fibra para garantizar energía sostenida durante la mañana.

El yogur griego se complementa habitualmente con frutas, granola, avena, frutos secos o smoothies. La fruta, los frutos secos y la avena aportan fibra y actúan como prebióticos, lo que potencia la acción de los probióticos del yogur. Los huevos, por su parte, suelen combinarse con tostadas de grano entero, vegetales como espinaca o tomate, o queso.

Una mujer come tostadas de aguacate y cereales en una cocina moderna. Hay un vaso de jugo de naranja y una taza de café en la barra.
VeryWell Health señala que un desayuno completo debe combinar proteínas, carbohidratos, grasas saludables y fibra, y advierte sobre los riesgos de dietas muy altas en proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingredientes adicionales modifican el perfil nutricional del plato: las salsas ultraprocesadas o las granolas azucaradas pueden reducir los beneficios, mientras que las adiciones de vegetales y frutas los potencian.

¿Cuánta proteína es demasiada?

Un adulto con una dieta de 2.000 calorías diarias debería consumir aproximadamente 50 gramos de proteína al día. Durante el embarazo, esa cifra sube a entre 75 y 100 gramos. Las personas que buscan incrementar masa muscular suelen superar esos valores, aunque VeryWell Health señala que no existe evidencia científica que establezca un límite superior seguro y preciso para la ingesta proteica.

Sí hay preocupaciones en torno a dietas muy altas en proteína, vinculadas con un mayor riesgo de cálculos renales y una ingesta elevada de grasas saturadas no saludables.

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