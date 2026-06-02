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Las vacunas contra la gripe infantil previenen millones de casos, según un estudio

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MARTES, 2 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Las vacunas contra la gripe pediátrica reducen significativamente los casos de gripe entre los niños, según revela un nuevo estudio.

Por cada 100 niños vacunados, hasta 14 niños menos contraen gripe, informaron los investigadores el 1 de junio en JAMA Pediatrics.

"En Estados Unidos, eso son cientos de miles, si no un millón de casos de gripe que podemos evitar cada año", dijo el investigador principal Dr. Anupam Jena en un comunicado de prensa. Es profesor de política sanitaria en la Facultad de Medicina de Harvard en Boston.

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"Eso es un tamaño de efecto enorme", dijo.

Los resultados llegan durante un ataque continuo de la administración Trump al calendario de vacunación infantil de EE. UU.

En enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) eliminaron la vacuna anual contra la gripe de su calendario infantil de vacunas recomendadas, según los investigadores.

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Ese cambio fue recibido con una condena generalizada por parte de sociedades médicas y organizaciones de salud pública, y por ahora ha sido bloqueado por un Tribunal de Distrito de EE. UU.

"El gobierno federal citó la ausencia de pruebas que quieran ver, y por eso las hemos proporcionado", dijo el investigador principal , el Dr. Christopher Worsham, profesor asistente de medicina en el Massachusetts General Hospital de Boston.

"Disponemos de datos aleatorios, y muestran que las vacunas contra la gripe son eficaces para estos niños pequeños", dijo Worsham en un comunicado de prensa.

Los niños nacidos en verano suelen tener menos probabilidades de recibir la vacuna contra la gripe de ese año, porque su visita anual al médico alrededor de su cumpleaños ocurre antes de que la vacuna esté disponible, según los investigadores.

Para este estudio, los investigadores compararon los datos de reclamaciones de seguros de niños nacidos en verano y en otoño entre 2 y 5 años. El análisis abarcó cinco temporadas de gripe entre 2016 y 2023, saltándose temporadas afectadas por la pandemia de COVID-19.

Los niños con cumpleaños en otoño tenían tasas de vacunación aproximadamente entre 9 y 13 puntos porcentuales superiores a las de aquellos con cumpleaños en verano, según los resultados.

También se encontró que sus tasas de infección por gripe eran entre 1 y 1,4 puntos porcentuales más bajas.

"A lo largo de estas cinco estaciones, vemos que por cada cien niños vacunados al azar por el momento en que cae su cumpleaños, entre nueve y catorce evitan un caso de gripe que de otro modo habrían contraído", dijo Jena.

Pero para otras enfermedades que no tienen vacunas --como el resfriado común o los virus gastrointestinales, por ejemplo-- no hubo diferencias en las tasas de infección entre ambos grupos, según los investigadores.

"Al final se reduce a: las vacunas funcionan", dijo Worsham.

Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene más información sobre las recomendaciones de vacunas contra la gripe para niños.

FUENTE: Nota de prensa de la Facultad de Medicina de Harvard, 1 de junio de 2026

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