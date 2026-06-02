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Video: encontraron una serpiente en un cajón de gaseosas en una reconocida planta de bebidas de Córdoba

Se trata de un ejemplar de boa constrictor occidentalis, que es autóctona de la zona y fue regresada a su hábitat natural. Un operativo de la Patrulla Ambiental logró capturar al animal

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Se trataba de un ejemplar de boa constrictor occidentalis, que es autóctona de la zona y fue regresada a su hábitat natural. Un operativo de la Patrulla Ambiental logró capturar al animal

En un impactante procedimiento que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba, los trabajadores de una reconocida planta de bebidas encontraron una serpiente de gran tamaño en un cajón de gaseosas que estaba listo para la distribución.

Según informaron fuentes policiales de la provincia, el animal en cuestión era una boa constrictor occidentalis, una especie que se suele encontrar en esas latitudes en la Argentina. El hallazgo derivó en un gran operativo donde la pudieron rescatar y soltar nuevamente en su hábitat natural.

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El episodio ocurrió en las instalaciones de una empresa de bebidas situada sobre la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 3,7. Personal especializado de la División Patrulla Ambiental recibió un llamado alertando sobre la presencia del reptil dentro del predio y se constituyó de inmediato en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el ejemplar se encontraba entre cajones con botellas de gaseosa.

Tras adoptar las medidas de seguridad correspondientes, el animal fue capturado sin inconvenientes con el objetivo de preservar tanto su integridad como la de los trabajadores del establecimiento. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad para su resguardo y evaluación.

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Serpiente en cajas rojas de Coca-Cola con botellas vacías (izquierda). Oficial con guantes amarillos y uniforme táctico retira serpiente grande con pértiga (derecha).
Una serpiente fue hallada en un cajón de gaseosas en la reconocida planta de bebidas en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un efectivo de la División Patrulla Ambiental describió el procedimiento: “En la mañana de hoy, a través de un llamado que se recibe en la dependencia, se solicita que personal se constituya en el predio de lo que sería una conocida marca de gaseosas que queda en ruta diecinueve, debido a que entre los packs de gaseosas habían encontrado un ejemplar de ofidio de gran tamaño”. El agente precisó que, una vez en el lugar, identificaron al animal como una víbora lampalagua, descripta como “una constrictora de gran tamaño” y “autóctona”, por lo que procedieron a su extracción, captura y contención con elementos de dotación.

Según el mismo efectivo, la serpiente será evaluada sanitariamente en el Centro de Rescate. “Seguramente luego de una cuarentena, si se encuentra en condiciones, va a ser liberada en hábitat natural”, indicó el personal interviniente.

La Boa constrictor occidentalis, conocida vulgarmente como lampalagua, es una especie autóctona de la región central y norte de la Argentina. Habita principalmente dos tipos de entornos: bosques bajos, con vegetación de leñosas de hasta 15 metros de altura, y matorrales, definidos como vegetación densa de arbustos con un estrato superior cerrado de hasta cinco metros.

Su distribución abarca desde el Chaco paraguayo hasta el norte y centro del país, desde el pedemonte de la Selva de las Yungas hasta las zonas áridas del Chaco. En territorio argentino, se registran capturas en las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa.

La lampalagua más grandes registradas en la provincia de Córdoba

En marzo pasado, un operativo de la Dirección Patrulla Rural en la ciudad de Córdoba terminó con la captura de una lampalagua de cerca de dos metros de longitud en una vivienda del barrio Villa Rivadavia. El hallazgo, realizado en plena madrugada, sorprendió a los vecinos y movilizó a los equipos especializados, que aseguraron la integridad del animal y de los residentes.

Según informó la Policía de Córdoba, el episodio se desencadenó alrededor de las 2:50, cuando los propietarios de una casa situada en Avenida Ciudad de Valparaíso al 7600 solicitaron asistencia.

El aviso derivó en la intervención inmediata del personal uniformado, que constató la presencia de la serpiente en el inmueble y procedió a su resguardo sin que se reportaran incidentes. De acuerdo con la información oficial, el ejemplar capturado sería uno de los más grandes registrados hasta el momento en la provincia.

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