Alerta en Múnich: el aeropuerto cerró durante una hora tras el avistamiento de un posible dron

Varias personas hacen fila en el aeropuerto de Múnich tras la reanudación de los vuelos después del posible avistamiento de un dron en Múnich, Alemania, el 30 de mayo de 2026. REUTERS/Louisa Off

El aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, permaneció este sábado cerrado durante una hora tras el avistamiento de un posible dron de origen desconocido.

Según medios alemanes como Bild y ntv, los despegues y aterrizajes fueron suspendidos alrededor de las 07.00 GMT, aunque la suspensión de los vuelos fue anulada hacia las 08.05 GMT tras no hallarse indicios de una amenaza.

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Dos pilotos habrían informado de una observación sospechosa, según un portavoz de la policía federal.

Ambos pilotos, de forma independiente, habrían comunicado haber visto un presunto dron.

Numerosas fuerzas policiales estuvieron presentes en el lugar debido al incidente.

Recorrieron el recinto del aeropuerto y revisaron posibles indicios adicionales de un dron. También se desplegó un helicóptero.

Después de no encontrarse nada sospechoso, se levantó el cierre y el tráfico aéreo se reanudó.

Este hecho genera revuelo luego de un ataque al territorio rumano por parte de Rusia.

Un panel informativo muestra vuelos cancelados y retrasados ​​en el aeropuerto de Múnich tras la reanudación de los vuelos después del posible avistamiento de un dron en Múnich, Alemania, el 30 de mayo de 2026. REUTERS/Louisa Off

Rumanía ha anunciado que tomará medidas proporcionadas después de que este viernes un dron ruso haya herido a dos personas al impactar en un edifico de viviendas de la ciudad de Galati, cerca de Ucrania, y ha solicitado a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.

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“Ordenaremos medidas proporcionadas en relación con la Federación Rusa”, señaló Nicusor Dan, el presidente de Rumanía, un país que pertenece tanto a la Unión Europea como a la OTAN

El jefe del estado dijo que “la naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme, coordinada y adecuada —a nivel nacional, aliado e internacional”.

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El Ministerio de Defensa rumano ha confirmado que el aparato que explotó hoy en un edifico residencial es un Geran-2 de fabricación rusa.

Dan culpó de este ataque con la “máxima firmeza” a Rusia y dijo que lo ocurrido es consecuencia de la guerra de agresión a Ucrania y del “irresponsable uso” por parte de Moscú de drones en las inmediaciones de la frontera de la OTAN.

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Sobre las medidas a tomar, el jefe del Estado anunció que ya se ha informado a los aliados de la OTAN y de la UE sobre lo ocurrido; que ha pedido formalmente el despliegue de sistemas antidrones; y que dará noticia al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la “brutal y repetida violación del derecho internacional” por parte de Rusia.

“Rumanía es un Estado miembro de la OTAN y no aceptará, de ninguna manera, que la guerra de agresión librada por Rusia contra Ucrania se traslade a sus ciudadanos”, dijo Dan, que reiteró el apoyo a Ucrania y dijo que cualquier acuerdo de paz debe respetar la integridad territorial y la soberanía del país invadido.

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El Ministerio de Sanidad informó de que los dos heridos en el ataque ruso están hospitalizados: una mujer de 53 años que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las piernas, y un niño de catorce con quemaduras en los antebrazos.

Las autoridades rumanas afirmaron hoy que desde el iniciO de la invasión rusa de Ucrania, con la que Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera, se han registrado 28 invasiones del espacio aéreo por drones rusos, que en varias ocasiones llegaron a estrellarse, sin causar víctimas ni daños hasta ahora.

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(Con información de EFE)