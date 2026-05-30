Guatemala

Avión C-130 de la Guardia Nacional de Arkansas aterriza en Guatemala como símbolo de cooperación y fortalecimiento bilateral

La aeronave estadounidense arribó al país centroamericano con suministros destinados a fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea, en una entrega que simboliza el afianzamiento de las relaciones con Estados Unidos

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El C-130 de la Guardia Nacional de Arkansas llegó a Guatemala como parte de la cooperación militar bilateral con Estados Unidos. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)
El C-130 de la Guardia Nacional de Arkansas llegó a Guatemala como parte de la cooperación militar bilateral con Estados Unidos. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

La llegada del avión militar C-130 de la 189th Airlift Wing de la Arkansas Air National Guard (Guardia Nacional de Arkansas ), este viernes, a territorio guatemalteco representó un nuevo capítulo en la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, este arribo se inscribió en la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense y, además, destaca la colaboración en seguridad y prosperidad entre ambas naciones.

El acto protocolar de bienvenida, que tuvo lugar en la base aérea guatemalteca, contó con la presencia de autoridades civiles y militares de los dos países. El ministro de la Defensa Nacional, General de División Henry David Saenz Ramos, y el Encargado de Negocios de Estados Unidos, Jorgan K. Andrews, encabezaron la recepción de la aeronave, la cual transportó equipo y herramientas para la Fuerza Aérea de Guatemala, de acuerdo con información de las autoridades.

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La llegada del C-130 refuerza la intensificación de la ayuda estadounidense en materia de equipo especializado y entrenamiento militar para Guatemala. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)
La llegada del C-130 refuerza la intensificación de la ayuda estadounidense en materia de equipo especializado y entrenamiento militar para Guatemala. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

Según información de la Embajada de Estados Unidos, el C-130 “arriba como parte de la iniciativa #Freedom250, con el objetivo de conmemorar décadas de cooperación bilateral para la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones”. El mensaje del consulado se hizo público a través de las redes sociales, celebrando el acontecimiento bajo el lema Socio Confiable.

Refuerzo operativo y cooperación tecnológica entre las naciones

Por su parte, el Ejército de Guatemala destacó que la entrega del equipo refuerza la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Guatemalteca y consolida los lazos de amistad con el Gobierno estadounidense. Al igual que destacaron que la cooperación actual se enfoca en “el fortalecimiento de la seguridad, la transferencia de tecnología y la capacitación de personal nacional”.

La llegada del C-130 se produce en el contexto de la intensificación de la asistencia militar y tecnológica de Estados Unidos a Guatemala. Ambas naciones han acordado incrementar el apoyo estadounidense, mientras se mantiene la política de no permitir acciones militares extranjeras dentro del territorio nacional.

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“Como parte de los lazos de cooperación y amistad entre el Ejército de Guatemala y nuestro aliado estratégico, los Estados Unidos de América, el señor Ministro de la Defensa Nacional, General de División Henry David Saenz Ramos, acompañado del señor Jorgan K. Andrews, Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Guatemala, participó en los actos oficiales que marcan el inicio de la conmemoración del 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos de América, denominada “Freedom 250”, expresó el Ejército.

El ministro de la Defensa Henry David Saenz Ramos y el encargado de Negocios Jorgan K. Andrews participaron en el acto de recepción del equipo militar. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)
El ministro de la Defensa Henry David Saenz Ramos y el encargado de Negocios Jorgan K. Andrews participaron en el acto de recepción del equipo militar. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

La iniciativa #Freedom250 fue concebida para celebrar la independencia de EE.UU. y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre ambos países. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala anunció que se prevén actividades conmemorativas y de fortalecimiento institucional durante los próximos meses, reforzando el compromiso compartido por la seguridad y el desarrollo regional.

La recepción de la aeronave C-130 refuerza una relación bilateral que ha permitido a Guatemala acceder a tecnología y equipamiento moderno, tras décadas de restricciones en la adquisición de material militar estadounidense.

Esta actividad reafirma los vínculos de cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones”, recalcó el Ejército guatemalteco en su publicación oficial.

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