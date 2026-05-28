El hábito que puede ser clave para tener arterias más saludables a largo plazo, según un estudio

Un estudio del Karolinska Institutet relacionó la buena condición física en la juventud con arterias más saludables en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hallazgo científico sugiere que lo que ocurre en los vasos sanguíneos a los 63 años podría empezar a definirse 30 años antes. Un equipo de investigadores del Karolinska Institutet observó que una buena condición física en la adultez temprana y media se asocia con arterias más saludables, incluso en personas con niveles normales de colesterol. En ese marco, el ejercicio físico sostenido desde edades tempranas aparece como un factor de impacto a muy largo plazo sobre la salud cardiovascular.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, tomó como base los datos del proyecto sueco SPAF-1958. Esta investigación siguió durante casi tres décadas a 425 personas, evaluando su salud a los 34, 52 y 63 años. Los científicos analizaron la condición física mediante una prueba en bicicleta ergométrica y midieron la elasticidad arterial con métodos no invasivos. Además, incluyeron controles de presión, peso, tabaquismo y análisis de sangre para medir los lípidos.

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En palabras de Andrea Tryfonos, investigadora posdoctoral del Departamento de Medicina de Laboratorio del Karolinska Institutet, el principal hallazgo es claro: “Nuestra investigación muestra que una buena forma física en la juventud se vincula a una mejor salud vascular en la adultez, independientemente de los factores de riesgo tradicionales”, afirmó Tryfonos.

La elasticidad arterial a los 63 años podría definirse por hábitos adoptados treinta años antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol no predice la rigidez arterial

Uno de los resultados más llamativos de la investigación es que ni el colesterol total ni el colesterol HDL (“bueno”) predicen la rigidez arterial en la madurez. Contrario a lo que podría suponerse, los indicadores de lípidos en sangre, habituales en los chequeos de rutina, no anticipan qué personas tendrán arterias más “jóvenes” o elásticas.

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La elasticidad de las arterias es un parámetro relevante porque su pérdida se asocia a un mayor riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. Una arteria rígida exige más trabajo al corazón y facilita la acumulación de placas, dos factores que incrementan la probabilidad de enfermedades cardiovasculares.

Ejercicio, el aliado oculto de la salud vascular

El seguimiento de los participantes permitió constatar que quienes se mantenían más activos y con mejor capacidad aeróbica a los 34 y 52 años presentaban arterias más flexibles al alcanzar los 63. Este vínculo se mantuvo incluso después de ajustar por presión arterial, índice de masa corporal, consumo de tabaco y los ya mencionados lípidos.

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El ejercicio físico temprano muestra un impacto duradero en la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto subraya la importancia de conservar una buena condición física desde la adultez temprana para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, insistió Tryfonos. El equipo del Karolinska Institutet considera que los beneficios del ejercicio sobre el sistema cardiovascular van más allá de lo que puede observarse en los análisis de laboratorio convencionales.

El estudio no se queda en el pasado. Los científicos ya planean un nuevo seguimiento de los participantes, que ahora rondan los 68 años, para analizar cómo las variaciones en el nivel de actividad física a lo largo del tiempo impactan en la salud vascular. Este enfoque longitudinal resulta valioso porque permite observar los efectos a largo plazo de los hábitos saludables o su ausencia.

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El estudio incluyó controles de presión arterial, peso, tabaquismo y lípidos en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue realizada en colaboración con el Hospital Universitario de Huddinge y las divisiones de fisiología y química clínica del propio instituto sueco. Hasta el momento, no se informaron conflictos de interés ni detalles sobre el financiamiento.

La enfermedad cardiovascular continúa como la principal causa de muerte en todo el mundo. Por ello, estos resultados abren nuevas perspectivas en prevención. El trabajo del Karolinska Institutet pone el foco en la actividad física regular como un pilar para mantener la salud arterial y, por extensión, del corazón.

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La investigación sugiere que el cuidado del cuerpo no deja beneficios solo inmediatos, sino que puede marcar la diferencia décadas después. Como subrayó Tryfonos: “La buena forma física en etapas tempranas de la vida tiene consecuencias directas sobre la salud vascular en la vejez”.