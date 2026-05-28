Salud

El error más frecuente al usar protector solar que reduce su efectividad a la mitad

Hay dos factores que determinan si un producto cumple lo que promete, y los especialistas coinciden en que ignorar cualquiera de los dos compromete toda la protección

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La protección solar con SPF ayuda a prevenir quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel, según expertos en dermatología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de protectores solares se ha consolidado como una de las herramientas principales para reducir los efectos adversos de la exposición solar en la piel. Elegir entre distintas presentaciones y fórmulas puede resultar confuso, pero comprender los principios básicos de su funcionamiento ayuda a tomar decisiones más informadas.

Los especialistas consultados por Scientific American, revista de divulgación científica, coinciden en que la protección solar ayuda a evitar daños inmediatos y a largo plazo, incluyendo quemaduras y envejecimiento prematuro. Los avances científicos en el desarrollo de estos productos prometen opciones más seguras y eficaces en el futuro. Sin embargo, hay un error que podría reducir su efectividad a la mitad: es necesario reaplicarlo tras el tiempo establecido por la propia marca.

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Funcionamiento básico y tipos de protectores solares

Los protectores solares se clasifican en dos grandes categorías: minerales y químicos. Los minerales, compuestos por óxido de zinc o dióxido de titanio, actúan como una barrera física que refleja tanto la radiación UV como parte de la luz visible. Este tipo suele dejar una tonalidad blanca sobre la piel, resultado de su funcionamiento superficial.

Una persona se mira al espejo mientras aplica protector solar blanco en puntos estratégicos de su rostro con las yemas de los dedos, en un baño bien iluminado.
El SPF de los protectores solares solo mide la defensa frente a rayos UVB y no garantiza protección total contra los rayos UVA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los protectores solares químicos emplean moléculas específicas que absorben la radiación UV y la convierten en calor y disipan la energía para evitar daños celulares. Estas fórmulas suelen ser más transparentes y agradables al tacto, facilitando su uso diario.

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La elección entre uno y otro depende de factores como tipo de piel, preferencias personales y sensibilidad, como señala David Fisher de la Harvard Medical School, escuela de medicina de la Universidad de Harvard.

Qué mide el SPF y qué no

El SPF indica la capacidad de un protector solar para retrasar la aparición de quemaduras causadas por rayos UVB, pero no mide la protección frente a la radiación UVA. Un producto con SPF alto puede prevenir el enrojecimiento, pero no necesariamente el daño acumulado de tipo UVA, que también incrementa el riesgo de cáncer de piel.

Aplicación de crema hidratante en la cara para prevenir daños solares y mantener la piel saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae).
La falta de regulación estandarizada para UVA deja a los consumidores estadounidenses con menos información para elegir su protector solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta limitación es relevante porque muchos consumidores asocian un número elevado de SPF con una protección total, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad. Para una defensa efectiva, conviene considerar productos que ofrezcan cobertura de amplio espectro, aunque el etiquetado en Estados Unidos todavía no refleja de manera estándar la protección frente a UVA.

UVA, UVB y métricas regulatorias

La etiqueta “de amplio espectro” sugiere protección tanto contra rayos UVA como UVB, pero en Estados Unidos no existe una métrica equivalente al SPF para cuantificar la defensa contra UVA. En contraste, mercados como el asiático y el europeo utilizan escalas específicas, como PA+ hasta PA++++, que informan claramente sobre la protección UVA.

Esta diferencia regulatoria complica la comparación global entre productos solares y puede dejar a los consumidores estadounidenses con menos información para elegir la mejor opción. Según AJ Addae, científica cosmética, la ausencia de una métrica estandarizada para UVA en Estados Unidos sigue siendo un vacío que dificulta la protección integral.

Mujer con sombrero de paja y bikini aplicando crema solar en su cara con los ojos cerrados en una playa soleada con personas y sombrillas al fondo.
La FDA estudia la seguridad de los ingredientes de los protectores solares y prepara la aprobación de nuevos compuestos activos como el bemotrizinol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes y regulación en Estados Unidos

En los últimos años, varios ingredientes de protectores solares han sido objeto de escrutinio debido a su posible absorción en el torrente sanguíneo, según estudios de la FDA, agencia reguladora de medicamentos y alimentos de Estados Unidos. Aunque aún no se ha demostrado que representen un riesgo concreto para la salud, la falta de datos concluyentes ha generado preocupación y retiro de algunos productos contaminados con benceno.

La regulación de Estados Unidos, que considera a los protectores solares como medicamentos, dificulta la incorporación de nuevos ingredientes activos. No obstante, la FDA propuso recientemente la aprobación del bemotrizinol, ampliamente usado en Europa y Asia, lo que podría marcar el primer avance en dos décadas en la formulación de estos productos.

Cómo elegir y aplicar protector solar

La constancia en el uso determina la efectividad del protector solar. AJ Addae recomienda optar por fórmulas con SPF 30 como mínimo, que resulten agradables y fáciles de aplicar, ya que la adherencia al hábito es fundamental. Productos resistentes al agua y de amplio espectro son preferibles para actividades al aire libre.

Una mujer adulta aplica una crema blanca de protector solar en su mejilla derecha con el dedo, mientras sostiene la botella; lleva sombrero y gafas de sol en una vereda soleada.
La FDA estudia la seguridad de los ingredientes de los protectores solares y prepara la aprobación de nuevos compuestos activos como el bemotrizinol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr la protección indicada en el envase, se aconseja aplicar una cantidad generosa y reaplicar cada dos horas. Según Kerry Hanson, una dosis adecuada equivale aproximadamente a un vaso de chupito para cubrir todo el cuerpo. En Europa y Asia, existen más opciones debido a regulaciones más flexibles para cosméticos.

Medidas adicionales de protección

El uso de protector solar debe complementarse con estrategias físicas de protección, como evitar la exposición en horas de máxima radiación, emplear sombreros y buscar zonas de sombra. Estas medidas son consideradas por expertos como las más eficaces para reducir el riesgo de daños solares.

David Fisher subraya que la combinación de métodos físicos y químicos constituye la defensa más completa. El artículo recomienda una protección integral, basada tanto en la selección adecuada de productos como en hábitos responsables durante la exposición al sol.

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