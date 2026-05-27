Salud

Los antibióticos no ayudarán a aliviar las sibilancias relacionadas con el asma en los niños

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MARTES, 26 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Los niños con asma pueden sufrir ataques de sibilancia lo suficientemente graves como para provocar una visita a urgencias.

Sin embargo, un nuevo ensayo demuestra que recibir antibióticos una vez que estén en regla no ayudará.

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De hecho, el ensayo se detuvo antes de tiempo después de que los investigadores descubrieran que el antibiótico azitromicina era inútil para aliviar la sibilancia.

"Podemos afirmar con un alto grado de certeza que los niños que acuden al consultorio médico o a urgencias con un episodio grave de sibilancia no deben recibir azitromicina ni ningún antibiótico", dijo el investigador principal, el Dr. Fernando Martínez. Es el director del Centro de Investigación en Asma y Enfermedades de las Vías Respiratorias en la Universidad de Arizona en Tucson.

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Su equipo presentó sus hallazgos el 18 de mayo en una reunión de la Sociedad Torácica Americana en Orlando, Florida. El estudio se publicó simultáneamente en The New England Journal of Medicine.

El asma y las sibilancias asociadas son la principal razón por la que los niños menores de 5 años en EE. UU. son hospitalizados, según información de los investigadores. Más de 2,2 millones de niños de entre 2 y 5 años necesitan ingreso en urgencias por sibilancias cada año.

Desde hace tiempo se ha observado que los episodios de sibilancia infantil están asociados con la presencia de ciertas bacterias -- Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae -- en la garganta.

¿Podría ayudar a combatir estas cepas bacterianas con antibióticos para aliviar la sibilancia?

Para averiguarlo, el equipo de Martinez comparó los resultados de 840 niños ingresados en urgencias estadounidenses con episodios de sibilancia. Los niños tenían entre 18 meses y casi 5 años.

En total, 521 de los 840 niños dieron positivo en al menos un tipo de bacteria potencialmente dañina, según los investigadores.

Los niños fueron seleccionados aleatoriamente para recibir el antibiótico azitromicina o una pastilla placebo "falsa" como parte de su tratamiento en urgencias.

No se observó ningún beneficio clínico por el uso del antibiótico.

Martínez espera que los hallazgos puedan frenar lo que considera un tratamiento equivocado.

"Llevamos años diciendo que no se deben usar antibióticos en estas situaciones agudas porque la sibilancia está causada por virus", dijo en un comunicado de prensa de la universidad. "Pero los clínicos siguen usando antibióticos al menos una cuarta parte de las veces en estos niños pequeños."

Además de ser ineficaces, el uso de estos fármacos en este contexto podría aumentar las probabilidades de resistencia a los antibióticos, señalaron los investigadores.

"Si tratas a estos niños con antibióticos cuando ya están enfermos de un virus, no mejoras nada", dijo Martinez, que también es profesor de pediatría en la universidad. "El hecho de que los niños con bacterias patógenas no respondieran al antibiótico --aunque erradicáramos la bacteria-- desafía la idea de que las bacterias causan la sibilancia. Probablemente las bacterias estén ahí porque los niños tienen susceptibilidad."

Su equipo señaló que casi tres cuartas partes de los niños del estudio estaban co-infectados con el virus del resfriado común. Eso podría explicar la verdadera razón de la presencia de bacterias: los gérmenes están ahí porque el sistema inmunitario del niño ya está comprometido.

Así que, según Martínez, la bacteria puede que no cause sibilancias.

En cambio, "las bacterias se aprovechan del hecho de que el niño tiene una respuesta inapropiada al virus", dijo.

Más información

Descubre más sobre sibilancias y asma en la Red de Alergias y Asma.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Arizona, Tucson, 18 de mayo de 2026

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