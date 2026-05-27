El yoga alivia el insomnio y la ansiedad en supervivientes de cáncer, según un estudio

MARTES, 26 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Noches sin dormir, ansiedad, cambios de humor y fatiga son todos posibles problemas para los supervivientes de cáncer. Ahora, las investigaciones encuentran que el antiguo arte del yoga puede aliviar todos estos problemas.

El hallazgo "ofrece a las supervivientes, que probablemente ya están gestionando múltiples medicamentos, una solución no farmacéutica para reducir cuatro efectos secundarios diferentes a la vez", dijo la Dra. Fumiko Chino, experta en supervivencia en la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).

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Chino, que revisó los hallazgos, también es investigadora del cáncer y profesora asociada de oncología radioterápica mamaria en el MD Anderson Cancer Center de Houston.

Casi todos (95 %) los supervivientes de cáncer experimentan un mal sueño, y más de la mitad sufre trastornos del estado de ánimo, ansiedad o fatiga, según un comunicado de prensa de la ASCO.

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¿Podría ayudar el yoga?

Para averiguarlo, un equipo liderado por Yuri Choi, profesor asistente de investigación en el Centro Médico de la Universidad de Rochester en Nueva York, probó la intervención Yoga para Supervivientes del Cáncer (YOCAS).

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En YOCAS, las personas utilizan 18 posturas suaves de hatha y yoga restaurativo junto con ejercicios de respiración y atención plena durante un periodo de cuatro semanas. En hatha y yoga restaurativo, los movimientos son lentos y suaves, y a menudo se usan accesorios.

La intervención la realiza un instructor en sesiones de 75 minutos dos veces por semana, y también se realiza yoga en casa al menos 30 minutos por semana.

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Un total de 206 personas recibieron atención estándar de supervivencia más la intervención YOCAS, mientras que otras 204 solo recibieron atención estándar de supervivencia (terapia de mantenimiento, visitas de seguimiento y seguimiento de efectos secundarios).

Los participantes eran típicamente mujeres blancas con una edad media de 54 años. En el nuevo estudio, las personas del programa YOCAS promediaban unas tres sesiones semanales de hatha o yoga restaurativo, con una duración media de 180 minutos semanales.

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Se utilizaron pruebas estándar para medir las tasas de alteraciones del ánimo e insomnio en las personas.

El estudio encontró un efecto "moderado a grande" del yoga en la reducción de problemas de ánimo y un efecto "pequeño a medio" en las puntuaciones de ansiedad , según informó el equipo de Choi. También hubo un efecto de tamaño medio a grande en la reducción de la fatiga.

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"El yoga estructurado puede ayudar a aliviar algunos de los problemas más consistentemente reportados y difíciles de tratar en la supervivencia al cáncer, lo que conduce a una disminución del insomnio", dijo el experto en ASCO Chino.

Como señaló el líder del estudio, Choi, actualmente "no existe un tratamiento conductual estándar de oro para los supervivientes para tratar la alteración general del estado de ánimo, la ansiedad, la fatiga y el insomnio."

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Sin embargo, "al demostrar que la intervención YOCAS mejora los cuatro efectos secundarios relacionados con el cáncer y mostrar cómo las mejoras en la alteración general del estado de ánimo, la ansiedad y la fatiga influyen en el efecto del yoga sobre el insomnio, este ensayo ayuda a cubrir esa carencia", afirmó.

El estudio está previsto que se presente en la reunión anual de ASCO en Chicago, que se celebrará de viernes a martes.

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Como este estudio se presenta en una reunión médica, sus hallazgos deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

El estudio fue financiado por el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.

Más información

En Harvard Health hay más información sobre los efectos del yoga en la salud mental.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, 21 de mayo de 2026