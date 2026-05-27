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Muchos estudiantes universitarios estadounidenses con psicosis no están recibiendo tratamiento

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MARTES, 26 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los años universitarios son un momento ideal para la aparición de enfermedades mentales relacionadas con la psicosis, según un nuevo estudio.

Sin embargo, casi el 60% de los estudiantes universitarios que buscan atención de salud mental tras un episodio psicótico no reciben el tratamiento recomendado, según informaron recientemente investigadores en la revista Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

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Prescindir siquiera de uno de los tres componentes recomendados del tratamiento --asesoramiento, terapia y medicación-- podría tener consecuencias, advirtieron los investigadores.

"La intervención temprana y el acceso a servicios como la terapia y la medicación en esta población son importantes porque mejoran los resultados relacionados con la calidad de vida general, la participación escolar, el empleo, la gravedad de los síntomas y la tasa de recaída", dijo la autora principal Clara Godoy-Henderson en un comunicado de prensa. Es estudiante de posgrado en servicios de salud e investigación en políticas públicas en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston.

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Se estima que alrededor del 3% de los estadounidenses padecen psicosis, una condición en la que las personas pierden el contacto con la realidad y pueden experimentar delirios o alucinaciones, según los investigadores en notas de fondo.

Los retrasos en la búsqueda de atención son comunes: el equipo de Boston indica que las personas con psicosis esperan una media de 17 meses entre el inicio de los síntomas y el contacto con profesionales sanitarios.

En el estudio, Godoy-Henderson analizó las respuestas de más de 2.800 estudiantes universitarios estadounidenses, todos ellos diagnosticados con psicosis. Los estudiantes participaron en el Estudio Healthy Minds entre 2015 y 2024, la mayor encuesta nacional sobre la salud mental estudiantil.

Casi el 60% dijo que creía que sí necesitaba ayuda para afrontar su psicosis. Identificar esta necesidad de ayuda era crucial para que una persona saliera y la buscara, según el equipo de investigación.

Las formas de ayuda solicitadas durante el año de estudio fueron terapia/asesoramiento y medicamentos antipsicóticos, así como formas informales de apoyo. Estos últimos incluían apoyo de amigos, seres queridos, compañeros de piso, personal del campus, consejeros religiosos o grupos de apoyo, explicaron los investigadores.

Una gran brecha en el tratamiento: un 60% de los participantes no cumplió las directrices recomendadas actuales para una combinación de medicamentos antipsicóticos y terapia, encontraron los investigadores.

Así que, mientras que 8 de cada 10 estudiantes entrevistados dijeron haber buscado asesoramiento o terapia durante los 12 meses anteriores, solo 4 de cada 10 habían tomado un medicamento antipsicótico.

No está claro por qué tan pocos estudiantes obtuvieron medicación, pero el equipo de Boston piensa que el estigma en torno a los problemas de salud mental podría influir.

El apoyo de amigos y/o profesionales médicos parecía aumentar las probabilidades de que a un estudiante con psicosis se le recomendara medicación, según el estudio.

"Los sistemas de apoyo desempeñan un papel crucial en la identificación de síntomas tempranos de psicosis y ayudan a orientarse en los servicios de salud mental, que pueden ser un factor importante en el inicio del tratamiento", dijo Godoy-Henderson en el comunicado.

Está convencida de que se necesita más investigación "para comprender mejor las barreras a la medicación antipsicótica y así mejorar los malos resultados, como el retraso en la atención, y las altas tasas de recaída en personas con psicosis."

Más información

Infórmate más sobre la psicosis en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, comunicado de prensa, 20 de mayo de 2026

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