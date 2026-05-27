El polvo da pistas sobre brotes virales, según un estudio

MARTES, 26 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El polvo acaba de adquirir un propósito completamente nuevo: los científicos afirman que el polvo contiene pistas sobre virus que circulan en oficinas, escuelas y otros edificios, según un nuevo estudio.

"Investigaciones como esta son útiles para monitorizar una variedad de edificios donde hay una variedad de cosas que te preocupan", dijo la autora principal Karen Dannemiller en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de ciencias de la salud ambiental en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus.

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Como sabe cualquiera que haya vivido la pandemia de COVID-19, los desechos sociales como las aguas residuales se han utilizado durante mucho tiempo para rastrear la propagación viral en las comunidades.

Según los hallazgos publicados recientemente en Building and Environment, las muestras de polvo común podrían hacer lo mismo en lugares más específicos.

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"Este es un primer paso para entender cómo podemos utilizar la tecnología para monitorizar mejor a nivel de edificio diferentes enfermedades infecciosas", dijo Dannemiller. "En última instancia, eso conduce a un uso más informado de las precauciones y a una mejor selección de los recursos."

En su nuevo estudio, el equipo de Ohio aspiró muestras de polvo de casi 30 ubicaciones, incluyendo escuelas, residencias universitarias y edificios de oficinas.

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Luego utilizaron tecnologías de rastreo genético de alta tecnología para detectar moléculas que los virus podrían dejar a su paso mientras se descomponían. En total, se incluyeron 200 virus diferentes en el kit de prueba.

El resultado: el equipo de Dannemiller detectó 54 virus distintos en las muestras de polvo, incluyendo el virus COVID, la gripe, el norovirus, el virus Epstein-Barr y muchos otros.

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"Es realmente importante que entendamos en términos generales cómo rastrear las enfermedades en nuestra comunidad", explicó en el comunicado. "De forma similar a la monitorización de aguas residuales, que rastrea los grupos de enfermedades a gran escala, hemos creado una herramienta intermedia que ofrece esos mismos beneficios para una población más pequeña."

Calificó el estudio como "un trabajo revolucionario", porque aunque los científicos han rastreado genéticamente virus en el polvo antes, "ha sido de forma bastante limitada y no se propuso como herramienta de vigilancia."

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Los investigadores subrayaron que los restos virales que quedan en el polvo suelen ser inofensivos porque se han descompuesto y ya no son infecciosos.

Sin embargo, su presencia o ausencia puede revelar ciertos patrones.

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Por ejemplo, ciertos virus aparecieron mucho más frecuentemente en zonas frecuentadas por niños (guarderías, por ejemplo) que por adultos. Y los rinovirus (que causan el resfriado común) se encontraron en el 85% de todas las muestras recogidas, según el estudio.

"Investigaciones como esta son útiles para monitorizar una variedad de edificios donde hay una variedad de cosas que te preocupan", dijo Dannemiller. "Al usar esa información para ayudar a identificar esos problemas, es posible mejorar nuestras decisiones sobre dónde dirigir los recursos limitados de mitigación."

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Todavía no existe una tecnología estándar de muestreo de polvo utilizada para detectar virus. Sin embargo, el siguiente paso del equipo es ver si la técnica que usaron en el estudio podría ser más aplicable en términos generales.

La investigación fue financiada por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

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Más información

Descubre más sobre virus en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Estatal de Ohio, 18 de mayo de 2026