Todo el mundo tiene un médico de cabecera, pero ¿puedes pedir cita?

MARTES, 26 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El médico jubilado Ken Licker tiene la edad suficiente para recordar una época en la que podías llamar a tu médico de cabecera y verlo en cuestión de días, si no horas.

"Llama a una cita ahora, y eres un paciente habitual, pero necesitas verlo por un nuevo problema", dijo Licker, de 82 años, de Frisco, Texas. "Bueno, hoy es 15 de mayo. Puede verte el 30 de junio. En ese momento, no merece la pena."

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Licker no está solo en su frustración, y los expertos dicen que es muy probable que empeore mucho antes de mejorar.

Más de 8 de cada 10 adultos en EE. UU. (84 %) cuentan con un médico de familia o médico de atención primaria, según una nueva encuesta de HealthDay/Harris Poll.*

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Pero muchos de estos pacientes solo tienen un médico de familia en papel, al parecer.

La encuesta reveló que casi 3 de cada 5 personas que tienen un médico de familia (58%) dicen no poder recibir atención cuando la necesitan, debido a la falta de citas disponibles, la incapacidad para contactar con una recepcionista, la espera demasiado larga para la próxima fecha de apertura u otros problemas similares.

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"Estos hallazgos subrayan una paradoja en el corazón de la sanidad estadounidense: la gente entiende claramente el valor de la medicina familiar, pero nuestros sistemas no han logrado hacerla accesible o fiable", dijo Kathy Steinberg, vicepresidenta de investigación sanitaria en The Harris Poll.

"Existen barreras para conseguir un médico de familia para quienes lo quieren, e incluso para quienes tienen un médico de cabecera, a veces aún se encuentran con dificultades para acceder a la atención que necesitan", dijo Steinberg a HealthDay.

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Encontrar un médico de familia o acudir a él cuando estás enfermo probablemente será aún más complicado en los próximos años, ya que Estados Unidos se enfrenta a una creciente escasez de médicos de atención primaria, dijo la Dra. Jennifer Brull, presidenta del consejo de la Academia Americana de Médicos de Familia.

"Sabemos que vamos a necesitar unos 40.000 médicos de atención primaria más para el año 2036, que es una cifra realmente alarmante", dijo Bull.

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"Lo bonito es que la escasez se puede solucionar si hacemos las inversiones adecuadas, pero ¿la realidad sobre el terreno ahora mismo? Hay escasez", añadió.

## Por qué importa la medicina familiar

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Contar con un médico de cabecera es fundamental, dado que más de 2 de cada 3 adultos estadounidenses (68%) encuestados en la encuesta HealthDay/Harris viven con una enfermedad crónica como hipertensión, ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad o asma.

En Estados Unidos, los médicos de atención primaria están en primera línea de la atención sanitaria. Proporcionan atención regular a sus pacientes, hacen un seguimiento de su salud a lo largo de los años y los derivan a especialistas para recibir más tratamientos según sea necesario.

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"Hoy tuve un paciente que no ha visto a un médico en 20 años", dijo el Dr. Jason Goldman, presidente inmediato del American College of Physicians. "Vino a verme porque el mes pasado tuvo un ictus, un infarto, varios procedimientos y ahora se da cuenta de que necesita ver a un médico de cabecera.

"Si un paciente así me hubiera visto hace 20 años, habríamos evitado posiblemente estos problemas, tratando su colesterol, su enfermedad cardíaca y todo lo demás", dijo Goldman.

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El 15% de los estadounidenses que no tienen médico de familia --más de 40 millones de personas-- destacan aún más los beneficios de contar con un médico centrado en tu atención, según la encuesta.

De ellos, el 45% ha tenido un problema de salud relacionado con la falta de médico de familia. Entre ellos:

El 15% no pudo obtener un diagnóstico para sus síntomas. El 14% acabó en urgencias debido a una enfermedad o lesión no tratada. El 14% no tuvo ningún tratamiento por una enfermedad o lesión. El 12% no pudo conseguir que se surtiera una receta. El 10% tenía una enfermedad empeorando porque no podía obtener un diagnóstico o tratamiento. El 10% tuvo que acudir a varios proveedores o clínicas para finalmente recibir la atención que necesitaban.

"Preguntamos a adultos que no tienen médico de familia, ¿a quién o a qué recurrís cuando necesitáis atención médica o sanitaria?" dijo Steinberg sobre la encuesta.

"No creo que sorprenda a nadie que la respuesta número 1 fuera urgencias (40%)", dijo. "La segunda respuesta fue la de urgencias (26%).

"Lo que me pareció impactante y preocupante es que el 29% de quienes no tienen médico dijeron que no tenían ninguno", dijo Steinberg. "Simplemente no reciben atención de otra fuente cuando la necesitan. Eso es mucha necesidad no cubierta."

Un segmento futuro de la serie de HealthDay profundizará en cómo la escasez de médicos de familia afecta a la salud de los estadounidenses de a pie.

## Encontrar un médico de familia

Pero no es necesariamente fácil encontrar un médico de atención primaria que acepte nuevos pacientes, incluso si tienes seguro.

Aproximadamente el 27% de quienes tienen un médico de atención primaria o médico de cabecera dijeron que los encontraron a través de su seguro médico, y otro 27% dijo que fueron derivados por un amigo o familiar.

Alrededor del 15% dijo que fue derivado por otro proveedor sanitario, y el 22% dijo que buscó en internet para encontrar a su médico.

Desafortunadamente, muchas de estas personas informaron de barreras para encontrar y mantener una relación con un médico de familia:

El 38% dijo que es difícil encontrar un médico que les guste. El 36% se opuso a que los médicos no aceptaran nuevos pacientes. El 36% dijo que su seguro no cubriría al médico que querían ver. El 25% dijo que no hay suficientes proveedores de atención primaria. El 23% dijo que no tenía seguro médico. El 22% dijo que no sabía dónde buscar desde el principio.

Estados Unidos se enfrenta a una escasez de médicos de familia debido a varios factores, dijo Bull.

"Tenemos una generación muy numerosa de médicos de familia que formaron parte de los baby boomers que están llegando a la edad de jubilación, y es hora de que celebren, se tomen un descanso y dejen de trabajar más", explicó.

"Y eso es maravilloso para ellos", continuó. "Desgraciadamente, están abandonando la fuerza laboral además de un número significativo de médicos de familia que están sufriendo agotamiento y abandonando la atención clínica por ese agotamiento."

Brull afirmó que el estrés y las tensiones de la pandemia de COVID-19 aumentaron este agotamiento, lo que llevó a algunos médicos a dejar la medicina familiar para dedicarse a otras carreras médicas o a abandonar la medicina por completo.

"La tasa a la que las personas abandonan la medicina familiar y la atención primaria en general supera la tasa de quienes ingresan en medicina familiar", afirmó. "Así que tenemos un problema histórico en el que el valor de los médicos de atención primaria está infravalorado, y esto está provocando una escasez de clínicos.

## Problemas de los paneles

Para contrarrestar la escasez de médicos de familia, los médicos están bajo presión para aumentar el número de pacientes bajo su cuidado, a lo que los médicos denominan su panel.

"Los médicos de familia hoy en día están atendiendo a un número creciente de pacientes en su panel de familia", dijo Bull. "Estas personas son identificadas como sus pacientes quizá a través de un seguro o un programa empresarial, y sin embargo no hay espacio en el calendario del médico para ver a todos los pacientes que se les asignan o que los reclaman como propios."

Es natural que la gente común --e incluso algunos médicos-- se quede atónita ante la idea de aceptar a más personas de las que razonablemente se pueden tratar, dijo la doctora Caroline Richardson, médica familiar en ejercicio y presidenta del departamento de medicina familiar en la Warren Alpert Medical School de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.

"¿Cómo consigues que toda tu consulta esté llena y no tienes acceso a citas urgentes? ¿Qué pasó allí?" contó a HealthDay.

"Nos están presionando para tener paneles cada vez mayores de pacientes", dijo Richardson. "Antes podías ser 1 paciente de 1.500, ahora eres 1 paciente de 3.000, y simplemente no hay suficientes huecos."

De hecho, los médicos de familia que trabajan para un gran sistema sanitario son recompensados por acoger a más pacientes, incluso si no podrán verlos realmente, dijo Richardson.

"Hay un contrato entre el sistema sanitario y el médico que ejerce como empleado de los sistemas sanitarios", dijo. "A menudo en el contrato hay alguna cláusula de que tienes que llevar a tanta gente en tu panel, esa es la expectativa, y a menudo hay un pago asociado para cumplir esa expectativa."

Como resultado de asumir a todos estos pacientes, los médicos se ven agotados, dijo Bull.

"La mayoría de los médicos dedican casi tanto tiempo a registrar registros, hacer autorizaciones previas, contactar y tratar de encontrar notas de consultores y cerrar bucles como al ver a los pacientes en persona", dijo. "Mucho de eso explica por qué los pacientes tienen médicos pero no pueden verlos."

## ¿Hay alternativas?

Las personas que no pueden ver a su médico se ven obligadas a acudir a un centro de atención urgente, a una clínica de medicina minorista o a urgencias. Alrededor del 74% de los estadounidenses dice haber acudido a una clínica de atención urgente o medicina minorista, y el 72% ha sido atendido en urgencias, según la encuesta.

De los que acudieron a estos centros en lugar de un médico de familia, la gran mayoría sintió que recibieron la atención que necesitaban. Casi 9 de cada 10 (89%) dijeron estar satisfechos con su tratamiento, y más de 2 de cada 5 (43%) coincidieron firmemente en que estaban satisfechos.

Aunque las personas recibieron la atención que necesitaban en el momento, tener que acudir a urgencias o a urgencias puede significar que los pacientes no reciban el nivel de tratamiento matizado que podrían recibir del médico que mejor los conoce, según los expertos.

"La ventaja de tener una pareja en tu vida y en tu salud es que esa pareja te conoce mucho mejor que alguien a quien conoces por primera vez en un centro de atención urgente", dijo Brull. "Estarán al tanto de tus enfermedades crónicas, tu historial médico pasado, la medicación que tomas. Aunque no puedas recordarlos todos, ellos sí los harán."

Para Goldman, esto también se aplica en parte a otra táctica que las clínicas de medicina familiar utilizan para cubrir las necesidades de los pacientes: confiar en enfermeros especialistas y asistentes médicos para consultar a pacientes que no pueden conseguir una cita médica.

"Las enfermeras especialistas tienen su papel correspondiente, pero no son las cabezas del equipo médico", dijo Goldman. "Si no hay suficientes pilotos, ¿dejáis que las azafata piloten el avión solo porque están allí?"

Sin mencionar que las personas que deben acudir a urgencias o a urgencias también enfrentan facturas médicas más elevadas, señaló Bull.

"Ciertamente, hay un coste económico para ese paciente porque casi siempre el coste de ir a urgencias, ya sea que tengas o no seguro, es mayor que el coste de ver a tu médico de cabecera", dijo.

Además, "probablemente vas a esperar mucho tiempo para que te atendieran en esa sala de urgencias", continuó Bull. "Eso podría costarte horas lejos de tu trabajo. Sin duda te cuesta horas lejos de tu familia. Y no es nada divertido estar en la sala de espera de urgencias."

En una próxima entrega, HealthDay analizará cómo encajan otros modelos de atención en la medicina familiar estadounidense y si alguno podría suponer un desafío para el statu quo actual.

## Los estadounidenses siguen valorando la medicina familiar

A pesar de estas frustraciones, la encuesta HealthDay/Harris encontró muchas pruebas de que los estadounidenses siguen apoyando y valorando la medicina familiar.

"Casi 9 de cada 10 estadounidenses, independientemente de si tienen o no un profesional, coincidieron en que es importante mantener una relación continua con un médico de atención primaria que supervise tu atención médica", dijo Steinberg. "Y más de la mitad estuvo totalmente de acuerdo con esa afirmación."

Los médicos de familia también son la principal fuente a la que recurre la gente cuando tiene una pregunta médica, con un 28% diciendo que es ahí donde acudir primero. En comparación, los motores de búsqueda de internet fueron la primera parada para el 21% de los encuestados, y para amigos y familiares, el 14%.

"Esto es una reafirmación de lo que vemos en nuestras oficinas cada día", dijo Brull. "[Sabemos que] hay pacientes que no conocemos y que viven en nuestras comunidades y que intentan acceder a atención y no pueden hacerlo."

Entre ellos está Licker, un urólogo jubilado que ahora lucha contra el cáncer de riñón con quimioterapia.

"Tengo unos efectos secundarios bastante terribles, a veces tarda dos días en obtener una respuesta", dijo.

"En un caso, me pusieron en espera terminal", explicó. "Llamé sobre las 4 p.m. y estaba esperando, y a las 4:45 recibo un mensaje, nuestra oficina está cerrada, por favor llama mañana.

Licker se rió con resignación y añadió: "Gracias por ser tan receptivo."

*La encuesta HealthDay/Harris encuestó a personas de todo Estados Unidos sobre sus experiencias y puntos de vista sobre la medicina familiar. La encuesta se realizó en dos oleadas en marzo y abril de 2026, involucrando a un total de 4.180 personas.

Más información

La Asociación de Facultades Médicas Americanas tiene más información sobre la escasez de médicos en Estados Unidos.

FUENTES: Health Day/Harris Poll; Kathy Steinberg, vicepresidenta de investigación sanitaria, The Harris Poll; la Dra. Jennifer Brull, presidenta de la junta de la Academia Americana de Médicos de Familia; el Dr. Jason Goldman, presidente del American College of Physicians; Dra. Caroline Richardson, médica de familia en ejercicio y presidenta de medicina familiar, Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown