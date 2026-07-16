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La IA puede crear 'fantasmas' de seres queridos perdidos, pero ¿te gustaría conocerlos?

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MIÉRCOLES, 15 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las simulaciones de inteligencia artificial de los fallecidos ya son una realidad.

Servicios como HereAfterAI, Project December y Séance AI están convirtiendo las fotos, mensajes de texto y otros datos del fallecido en "fantasmas" digitales con los que sus seres queridos pueden comunicarse.

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¿Es la tecnología una ayuda útil para aliviar el duelo de quienes quedan atrás?

¿O podría ser un fenómeno dañino, similar a escenas de la distópica serie de televisión "Black Mirror"?

Un equipo de la Universidad de Colorado en Boulder intentó averiguarlo.

"Que sepamos, estamos realizando los primeros estudios de experiencia de usuario de fantasmas simulados de IA", dijo Jed Brubker, coautor del estudio y profesor asociado de ciencias de la información.

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Estos fantasmas se han vuelto cada vez más sofisticados: algunas encarnaciones ahora aparecen como hologramas de realidad virtual que permiten a seres queridos en duelo caminar y hablar literalmente con los muertos.

En su estudio, Brubaker y el coautor Jack Manning reclutaron a 16 voluntarios, con edades comprendidas entre 22 y 50 años. Cada uno estaba de duelo tras haber perdido a un familiar cercano o amigo.

Basándose en información detallada proporcionada por cada participante, Brubaker y Manning crearon en tiempo real dos formas de fantasma digital (también conocidos como "griefbots" o "deathbots") que imitaban al ser querido que el participante había perdido.

Una versión del fantasma fue llamada "representación" y habló en tercera persona ("Le encantaba ir a la playa contigo."), mientras que la otra fue llamada "reencarnación" y habló en primera persona ("Me encantaba ir a la playa contigo.")

Luego, los participantes interactuaron con el fantasma durante 20 minutos a través de Zoom.

Los resultados sorprendieron a los investigadores.

"Inicialmente pensamos que podría resultar muy inquietante al estilo Black Mirror para la gente y hacerles sentir incómodos", dijo Manning, doctorando en ciencias de la información que se involucró en la investigación tras perder a su hermana. "Al final estaba completamente equivocado. La gente pensó que era increíble."

La gente prefería mucho la forma de reencarnación del bot a la forma de representación -- cuanto más parecido a la persona real que habían perdido, mejor.

"La veo. Puedo sentirla", dijo una mujer de 32 años a los investigadores durante una conversación por texto con su abuela, que falleció hace cinco años. "Simplemente siento que estoy teniendo el cierre que necesitaba."

Una mujer de 50 años envió un mensaje al fantasma de su ser querido: "Fue tan, tan poderoso. Me gustaría que volvieras a verme."

Por supuesto, los fallos digitales podrían estorbar.

Estas "alucinaciones" de IA a menudo tenían fantasmas diciendo cosas improbables. En un caso, un hombre que hablaba con el robot de la muerte de su padrastro se estremeció cuando el fantasma le llamó "campeón" -- una palabra que nunca habría usado en vida. El incidente perturbó tanto al hijo afligido que casi termina la sesión, según los investigadores.

Los participantes también parecían preferir que los "muertos" les enviaran mensajes en frases cortas, a menudo con emojis, frente a los párrafos largos que a veces puede producir la IA.

Sin embargo, un hallazgo fue claro: todos los participantes en duelo que probaron un fantasma digital dijeron que lo intentarían de nuevo.

Pero Manning -- que perdió a su hermana por una afección cardíaca cuando era niño -- todavía se preocupa por el impacto de los fantasmas digitales en algunos contextos.

"Pienso mucho en el yo de 11 años. Si tuviera acceso a ChatGPT y empezara a responder como mi hermana a altas horas de la noche sin supervisión... Eso es un pensamiento muy aterrador", dijo. "Pero, como hemos aprendido a través de este artículo, también puede ser una experiencia increíblemente significativa para las personas que les permite obtener cierto cierre y paz."

Los hallazgos se publicaron recientemente en las Actas de la Conferencia de Diseño de Sistemas Interactivos 2026.

Más información

Hay más información sobre cómo afrontar el duelo en el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de EE. UU.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Colorado en Boulder, 30 de junio de 2026

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