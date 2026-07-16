La impulsividad podría indicar dificultades futuras

MIÉRCOLES, 15 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los alumnos de tercer curso que suelen comportarse mal durante la jornada escolar pueden tener un mayor riesgo de quedarse atrás académicamente en el instituto y más allá, según revela un nuevo estudio.

Jóvenes impulsivos, a veces disruptivos, pueden estar marcando un patrón de bajo rendimiento escolar durante décadas, concluye un equipo liderado por Andrew Koepp. Es profesor adjunto de psicología aplicada en NYU Steinhardt en Nueva York.

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"Nuestros hallazgos implican que, desde el punto de vista conductual, la mayoría de los niños tienden a 'perder el control' un poco al final de la jornada escolar", explicó en un comunicado de prensa de NYU. "Curiosamente, quienes podían 'mantenerse firmes' durante más tiempo tendían a destacar en la escuela y tenían más probabilidades de lograr éxito educativo a largo plazo."

Sin embargo, estos patrones no estaban escritos en piedra: algunos niños podían liberarse de problemas de conducta, mejorar el autocontrol y tener éxito académico.

"Sabemos que el autocontrol ayuda a los niños a ignorar las distracciones y centrarse en aprender. Nuestros hallazgos implican que el autocontrol no es solo un rasgo de personalidad, sino algo que puede desgastarse y también quizás algo que podría restaurarse", señaló Koepp.

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Los hallazgos se publicaron recientemente en Developmental Psychology.

El equipo de NYU se basó en datos de un gran estudio iniciado a principios de los años 90 por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de EE. UU. Rastreó el desarrollo de los niños nacidos en 1991 desde el nacimiento hasta los 26 años.

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El grupo de Koepp estudió específicamente a 747 niños cuya "actividad motora gruesa" diaria --cosas como correr y saltar-- había sido monitorizada mediante acelerómetros de cintura durante hasta siete días consecutivos en tercer curso.

"Nos centramos en tercer curso porque marca una transición hacia la infancia media y un mayor control independiente del comportamiento", explicaron los autores.

También se basaron en informes de profesores sobre cualquier signo de hiperactividad y registraron el rendimiento académico de cada individuo hasta los 26 años.

Los niños que se consideraba que tenían niveles diarios más altos de impulsividad e hiperactividad tendían a obtener peores puntuaciones en matemáticas y lectura durante la escuela primaria, según el estudio, y eso continuó en la secundaria. Estos niños también tenían menos probabilidades de completar menos años de educación en la edad adulta.

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Por otro lado, los niños con mayores niveles de autocontrol obtuvieron mejores resultados en matemáticas y lectura y tenían un 20% más probabilidades que los más impulsivos de continuar con un título universitario.

"Estar en el aula requiere cierto grado de autocontrol. Se espera que los niños caminen en lugar de correr, mantengan las manos quietas y permanezcan en sus asientos cuando la situación lo requiera", dijo Koepp. "Aplicar este autocontrol requiere esfuerzo y, al sonar el timbre final del colegio, los niños llevan horas haciéndolo."

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Existen formas sencillas en que las escuelas pueden ayudar a los niños a gestionar sus impulsos y mantenerse en el camino académico, dijo Koepp.

"Como sociedad, deberíamos valorar actividades como el recreo que podrían permitir que los niños desahogaran un poco y potencialmente recuperar algo de ese autocontrol. Incluso podría beneficiar su aprendizaje", dijo.

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Más información

Hay más información sobre impulsividad en niños en la Academia Americana de Pediatría.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Nueva York, 11 de junio de 2026