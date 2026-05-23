Salud

El desafío de las flexiones: la prueba de dos minutos que pone a prueba la condición física

Un test sencillo y exigente enfrenta a personas de todas las edades a un reto con estándares claros y resultados comparables

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Un hombre en ropa deportiva realiza una flexión en el suelo de un gimnasio, con un reloj digital marcando las 10:30 PM y 00:45 de ejercicio en la pared de fondo.
Las flexiones funcionan como un indicador clave para evaluar la condición física general sin necesidad de equipamiento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flexiones se han consolidado como uno de los ejercicios más efectivos para evaluar el estado físico general de cualquier persona. Este movimiento, que requiere únicamente el peso corporal, permite testar la fuerza de la parte superior del cuerpo, la resistencia muscular y la estabilidad del tronco, sin necesidad de equipamiento especial ni instalaciones deportivas.

De acuerdo con menshealth.com, el portal especializado en salud y ejercicio, especialistas en entrenamiento personal como Alain Gonzalez, el entrenador certificado y divulgador en fitness, destacan que este ejercicio es una herramienta accesible y objetiva para quienes buscan monitorear su progreso y establecer objetivos físicos claros a lo largo del tiempo.

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La posibilidad de comparar resultados entre diferentes momentos convierte a las flexiones en una prueba ideal para quienes desean mantener o mejorar su capacidad física con el paso de los años. En dos minutos, es posible obtener una imagen clara del nivel de fuerza y resistencia personal, identificar áreas que requieren atención y definir metas a corto y largo plazo.

Flexiones hombre aduto
Las flexiones se consolidaron como una prueba simple y efectiva para medir fuerza y resistencia física, ya que permiten evaluar el progreso corporal y monitorear el estado físico con el paso del tiempo en apenas dos minutos (Crédito: Freepik)

Descripción y parámetros del test de flexiones de dos minutos por décadas de edad

La prueba consiste en realizar la mayor cantidad de flexiones posibles en dos minutos, manteniendo una técnica depurada para que cada repetición sea válida. Los valores de referencia dependen del grupo etario, con una tendencia a descender aproximadamente cinco repeticiones por década, de acuerdo con las recomendaciones de Alain Gonzalez. Estos son los parámetros sugeridos:

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  • 20 años: 65 repeticiones 
  • 30 años: 60 repeticiones 
  • 40 años: 55 repeticiones 
  • 50 años: 50 repeticiones 
  • 60 años: 45 repeticiones 
  • 70 años o más: 40 repeticiones

Estos estándares, expuestos en un video de YouTube, permiten saber si una persona está por encima, en la media o por debajo del promedio de su grupo etario.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Factores como el peso corporal, la longitud de las extremidades y el historial de entrenamiento impactan el rendimiento en la prueba de flexiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en la capacidad para realizar flexiones

El rendimiento en esta prueba depende de distintos factores: el peso corporal y la longitud de las extremidades influyen directamente, ya que quienes pesan más o tienen brazos más largos enfrentan un mayor esfuerzo y recorren una distancia superior en cada repetición.

El historial de entrenamiento es crucial; quienes practican flexiones o movimientos similares con regularidad suelen lograr mejores resultados.

La técnica influye significativamente: la profundidad de cada flexión, la posición de los codos y la estabilidad del tronco afectan la cantidad de repeticiones válidas, sobre todo al seguir criterios estrictos. También intervienen la resistencia muscular, la fortaleza del core y la acumulación de fatiga durante la evaluación.

El entrenador Andrew Tracey resalta que las flexiones evalúan resistencia y práctica, pero no necesariamente la fuerza máxima absoluta (Freepik)
El entrenador Andrew Tracey resalta que las flexiones evalúan resistencia y práctica, pero no necesariamente la fuerza máxima absoluta (Freepik)

Opinión de entrenadores sobre el valor del test y su interpretación

Andrew Tracey, entrenador personal y director de MH Fitness, subraya que el test de flexiones destaca por ser accesible para evaluar, mantener y progresar en la condición física general. Advierte que no debe convertirse en una obsesión, ya que un número alto de repeticiones suele estar ligado a la resistencia y a la práctica frecuente, más que a la fuerza máxima pura.

Señala que la familiaridad con el movimiento puede permitir una mejora rápida en el número de flexiones, sin que esto refleje necesariamente un avance integral en otras áreas del entrenamiento físico. Recomienda, por ello, interpretar los resultados con cautela.

Tracey también aconseja que cada persona establezca su propio estándar de repeticiones como referencia para medir el progreso. Precisa que no conviene centrarse únicamente en este test al evaluar la condición física global, pues existen otros indicadores relevantes.

Usar solo las flexiones como parámetro podría limitar la visión sobre la condición real, por lo que complementar esta evaluación con otros tipos de pruebas permite obtener un panorama más completo sobre la salud y la capacidad física.

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