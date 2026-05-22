Salud

Cómo se manifiesta la falta de vitamina D en el estado de ánimo y la energía, según la ciencia

Distintas investigaciones analizan cómo este déficit silencioso podría influir en el bienestar diario y alterar funciones claves del organismo

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Ilustración: Mujer arropada en un sillón con un gato dormido. Mira por la ventana donde se ve un atardecer lluvioso con árboles desnudos
La deficiencia de vitamina D se considera un problema de salud pública que impacta a personas de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia de vitamina D representa un problema de salud pública que afecta a diversos grupos etarios y puede originar complicaciones musculares, óseas y metabólicas. Según la Mayo Clinic, la carencia de esta vitamina se relaciona con una amplia gama de síntomas y consecuencias que repercuten tanto en la calidad de vida como en el riesgo de enfermedades crónicas.

La identificación temprana de los signos y una intervención adecuada se consideran aspectos clave para la prevención, de acuerdo con la Harvard Medical Health.

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Cómo se manifiesta la falta de vitamina D en el cuerpo

El déficit de este nutriente esencial puede provocar una variedad de señales físicas y emocionales, cuya intensidad depende de factores como la edad, el estado de salud general y el tiempo transcurrido sin un aporte adecuado. Detectar estos signos a tiempo facilita la intervención médica y la prevención de complicaciones.

Fatiga persistente y debilidad muscular

Mayo Clinic indica que la fatiga crónica y la debilidad muscular figuran entre los primeros síntomas de la deficiencia de vitamina D. Estos signos pueden presentarse de forma sutil, dificultando su reconocimiento inmediato. Cleveland Clinic añade que la falta de fuerza en las extremidades y los episodios de calambres pueden alertar sobre un déficit de esta vitamina.

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Dolor óseo, articular y riesgo de fracturas

El dolor en los huesos y las articulaciones, especialmente en la zona lumbar, se asocia frecuentemente con la carencia de vitamina D, según la Mayo Clinic. En los niños puede derivar en raquitismo, una enfermedad caracterizada por la deformidad ósea y el retraso en el crecimiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En adultos, la baja densidad mineral ósea por déficit de vitamina D incrementa la probabilidad de fracturas y problemas óseos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En adultos, la disminución de la densidad mineral ósea eleva la probabilidad de sufrir fracturas, mientras que la osteomalacia provoca huesos blandos y dolorosos.

Cambios en el estado de ánimo y funciones cognitivas

Cleveland Clinic advierte que las personas con deficiencia de vitamina D pueden experimentar alteraciones emocionales, como depresión o irritabilidad. Además, se han reportado dificultades para concentrarse y pérdida de memoria en casos prolongados de déficit, lo que afecta el rendimiento en las actividades cotidianas.

Fragilidad inmunológica y otros síntomas sistémicos

Harvard Medical Health señala que la vitamina D participa en la regulación del sistema inmunológico. Su carencia favorece la aparición de infecciones respiratorias y prolonga los periodos de recuperación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La falta de vitamina D debilita el sistema inmunológico, facilita infecciones respiratorias y prolonga el tiempo de recuperación, según Harvard Medical Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos pacientes reportan pérdida de apetito, debilidad generalizada y hasta arritmias cardíacas, aunque estos síntomas suelen presentarse en casos severos. La institución subraya que la deficiencia puede cursar sin manifestaciones claras y detectarse únicamente mediante análisis clínicos.

Recomendaciones frente a los primeros síntomas

Tanto Mayo Clinic como Cleveland Clinic recomiendan consultar a un profesional de la salud ante la presencia de síntomas compatibles con una deficiencia. Los especialistas suelen solicitar análisis de laboratorio para medir los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D.

Si se confirma el déficit, se puede indicar suplementación oral o multivitamínicos, con dosis ajustadas según la edad, la exposición solar y las condiciones médicas previas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La suplementación con vitamina D debe ser ajustada individualmente y siempre supervisada por profesionales de la salud para evitar toxicidad y daño renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incrementar de forma gradual la exposición solar ayuda a mejorar los niveles, siempre tomando precauciones para evitar daños en la piel. En adultos, la recomendación habitual es de 600 a 800 Unidades Internacionales (UI) diarias, aunque las personas mayores de 70 años pueden requerir dosis más altas. La suplementación debe ser supervisada por un médico, ya que el exceso puede provocar toxicidad, daño renal y trastornos cardíacos.

En casos de enfermedades que dificultan la absorción intestinal, como la celiaquía o la enfermedad inflamatoria intestinal, resulta fundamental un control médico regular. El seguimiento especializado permite prevenir complicaciones asociadas y ajustar el tratamiento según la evolución clínica y los resultados de los estudios de laboratorio.

Qué alimentos tienen vitamina D

La vitamina D se encuentra principalmente en alimentos de origen animal y en productos fortificados, de acuerdo con llas entidades médicas consultadas. Entre las fuentes más destacadas figuran:

  • Pescados grasos: salmón, atún, sardinas, caballa y trucha aportan cantidades significativas de vitamina D.
  • Setas: algunos tipos, como los champiñones expuestos a luz ultravioleta, son fuentes vegetales aprovechables.
  • Productos fortificados: leche de vaca, bebidas vegetales (soja, almendra, avena), cereales y algunos jugos de naranja frecuentemente contienen vitamina D añadida.
Composición de bodegón con luz suave sobre mesa de madera clara, mostrando salmón fresco, sardinas, huevos, leche, yogur, champiñones y cereal fortificado con Vitamina D.
Mantener una alimentación variada y equilibrada es clave para el aporte adecuado de vitamina D y la prevención de enfermedades relacionadas con su déficit (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic recomienda verificar el etiquetado nutricional de los alimentos procesados para confirmar la presencia de vitamina D. Además, la institución señala que la dieta puede complementarse con una exposición solar moderada y suplementos, siempre bajo control médico.

Mantener una alimentación variada y equilibrada es esencial para asegurar el aporte adecuado de esta vitamina y reducir el riesgo de enfermedades asociadas a su déficit.

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