Salud

Cómo tomar suplementos de calcio de forma correcta para mejorar su absorción y cuidar la salud ósea

Conocer las dosis adecuadas, los horarios recomendados y las posibles interacciones ayuda a aprovechar sus beneficios y a reducir riesgos innecesarios

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Mujer sonriente con cabello castaño sostiene un frasco blanco de Calcio + Vitamina D en una mano y varias pastillas blancas en la otra, en una cocina clara
El consumo de suplementos de calcio debe basarse en las recomendaciones de organismos médicos para proteger la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir suplementos de calcio puede ayudar a la salud ósea, pero conviene hacerlo con pautas claras para evitar riesgos. Organismos médicos como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) recomiendan tres ideas básicas: calcular el calcio total del día (alimentos + suplementos), no tomar dosis altas de una sola vez y consultar si hay enfermedades previas o medicación.

El suplemento no es “cuanto más, mejor”: se usa cuando la dieta no alcanza, por ejemplo en personas con intolerancia a la lactosa, dietas veganas o bajo consumo de alimentos fortificados. Como el cuerpo no produce calcio, la primera opción es obtenerlo de la comida (lácteos, algunas verduras de hoja verde y productos fortificados) y recién después evaluar si hace falta sumar un suplemento.

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Quiénes deberían evaluar su aporte de calcio

Ciertas personas requieren una evaluación más cuidadosa antes de suplementar. Esto incluye adultos con riesgo de enfermedad ósea, adultos mayores, personas con baja ingesta sostenida de calcio, quienes tienen intolerancia a la lactosa y quienes siguen dietas veganas.

También conviene extremar la prudencia si hay antecedentes de cálculos renales, enfermedad renal, hipercalcemia o trastornos endocrinos, porque la indicación suele depender de análisis y antecedentes.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Superar la dosis recomendada de calcio puede aumentar el riesgo de cálculos renales y dificultar la absorción de otros minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dosis recomendada para la mayoría de los adultos se ubica entre 1.000 y 1.200 miligramos diarios, sumando alimentos y suplementos. En las tablas clínicas difundidas por los NIH, se indica que en adultos de 19 a 50 años la recomendación suele ser de 1.000 miligramos; en varones de 51 a 70, 1.000; en mujeres de 51 a 70, 1.200; y desde los 71 años, 1.200 miligramos.

También se publican límites máximos tolerables. Esos valores contemplan todas las fuentes y se ubican en 2.500 miligramos diarios entre los 19 y 50 años y en 2.000 miligramos diarios desde los 51 años. Superar esos umbrales no suma beneficios proporcionales y se asocia a efectos adversos, como un mayor riesgo de cálculos renales y dificultades en la absorción de otros minerales.

Cómo optimizar la absorción del calcio

La absorción eficiente depende de factores bien establecidos. Uno de los principales es la vitamina D: las guías del NIH señalan que ayuda al organismo a absorber calcio y que, si es insuficiente, la absorción puede disminuir aunque la ingesta del mineral sea alta. Por eso se evalúa el aporte dietario, la exposición solar y, cuando corresponde, el uso de vitamina D en suplementos bajo criterio profesional.

El modo de administración influye de forma directa. La evidencia compilada por los NIH indica que el organismo absorbe mejor el calcio cuando se ingiere en dosis de 500 miligramos o menos por toma. En la práctica, si una persona necesita 1.000 miligramos diarios desde suplementos, suele ser preferible repartirlos en dos tomas antes que concentrarlos en una sola. Esta estrategia mejora la eficiencia y reduce la carga digestiva.

La tolerancia digestiva y el tipo de sal de calcio importan. En general, el carbonato de calcio se absorbe mejor con comida. El citrato de calcio se absorbe bien con o sin alimentos y suele ser una alternativa útil si hay molestias digestivas o baja acidez gástrica, algo más frecuente en adultos mayores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La absorción de calcio mejora cuando la ingesta por suplemento no supera los 500 miligramos por toma y se reparte en varias dosis al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error frecuente es tomar calcio junto con fármacos que reducen su absorción o cuya absorción se reduce por el calcio. Las revisiones del NIH describen interacciones y sugieren planificar horarios.

Entre ejemplos comunes, se advierte que la levotiroxina puede absorberse peor si se toma cerca del carbonato de calcio, por lo que se recomienda separar las tomas por varias horas (una regla práctica difundida en guías clínicas es una separación de cuatro horas).

También se describen interacciones con antibióticos como las quinolonas, cuya absorción puede disminuir si se administran cerca del calcio; por eso se suele recomendar separar al menos dos horas. En tratamientos específicos, como el antirretroviral dolutegravir, se recomiendan ventanas más estrictas, del tipo “dos horas antes o seis horas después” del calcio.

Qué revisar antes de empezar a suplementar

Antes de incorporar un suplemento, conviene responder tres preguntas: cuánta cantidad de calcio se consume realmente con la dieta, si la persona tiene suficiente vitamina D y si existe algún factor de riesgo (cálculos renales previos, enfermedad renal, hipercalcemia, trastornos endocrinos o uso de fármacos con interacciones conocidas).

Una mujer latina de unos 50 años sonríe mientras habla con una doctora joven en una oficina médica luminosa con plantas y una ventana.
Interacciones entre el calcio y medicamentos, como levotiroxina y ciertos antibióticos, obligan a espaciar las tomas y consultar con un especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay dudas, la recomendación más segura es consultar y ajustar dosis con un especialista, tipo de suplemento (carbonato o citrato) y horarios de forma personalizada.

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