Salud

8 claves para reducir la ansiedad social y ganar seguridad en situaciones cotidianas

El miedo a la exposición y al rechazo puede impactar en la vida diaria. Qué recomiendan los especialistas para afrontarlo y recuperar confianza

Guardar
Google icon
Ilustración de dibujos animados en una cafetería donde un joven estresado sostiene una taza mientras una amiga le toca el hombro y otros dos amigos sonríen
La ansiedad social impacta negativamente las relaciones personales y el desempeño laboral, dificultando la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir ansiedad social en situaciones cotidianas puede dificultar las relaciones personales, el desempeño laboral y la vida diaria. Sin embargo, profesionales de la salud mental de la Cleveland Clinic enumeraron pasos prácticos para afrontarla y mejorar el bienestar emocional.

Afrontar la ansiedad social implica practicar autocuidado, desafiar pensamientos negativos, entrenar habilidades de comunicación, aplicar técnicas de conexión con el presente, realizar exposición gradual a situaciones sociales, apoyarse en una red de confianza, aprender de experiencias previas y considerar la terapia cognitivo-conductual, según recomendaciones de la Cleveland Clinic y la psicóloga Dawn Potter.

PUBLICIDAD

La ansiedad social es más que nerviosismo ante la interacción con otras personas. Según la Cleveland Clinic, quienes atraviesan este trastorno pueden sentir un temor intenso al juicio, el rechazo o la crítica, hasta evitar reuniones o eventos.

No se limita a un malestar leve: los síntomas pueden incluir incomodidad en encuentros cotidianos y manifestaciones físicas como pánico, sudoración o temblores. “Las personas con trastorno de ansiedad social experimentan ansiedad frecuente, pánico o malestar significativo en ciertas situaciones sociales”, explicó la psicóloga Dawn Potter.

PUBLICIDAD

Ocho estrategias para afrontar la ansiedad social

Una mujer de mediana edad con cabello oscuro se sienta en una mesa, con una mano en la cabeza y otra en el pecho, mirando hacia un lado.
Practicar autocuidado y desafiar pensamientos negativos ayuda a gestionar los síntomas de la ansiedad social, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de la Cleveland Clinic propusieron un enfoque práctico y progresivo para adaptarse a situaciones sociales difíciles.

  1. Practicar el autocuidado: antes de enfrentar situaciones sociales, conviene dormir bien, alimentarse de forma saludable y evitar sustancias que alteren el estado de ánimo, como alcohol. “Intenta relajarte el día antes de algo que te genere especial ansiedad”, aconsejó Potter.
  2. Desafiar los pensamientos negativos: ante el temor de críticas, Potter señaló: “La ansiedad suele magnificar lo negativo y minimizar lo positivo”. Identificar cuándo esos pensamientos no reflejan la realidad ayuda a cortar la espiral ansiosa y a sostener una mirada más objetiva.
  3. Ejercicios de hablar en público: participar en grupos o tomar clases para practicar habilidades comunicativas puede reducir el miedo a exponerse. Según la especialista, resulta útil para quienes presentan ansiedad social leve o moderada.
  4. Técnicas de conexión con el presente: la “técnica de los cinco sentidos” consiste en identificar cinco cosas que se pueden ver, cuatro que se pueden tocar, tres sonidos, dos aromas y un sabor. El ejercicio centra la atención en el momento y reduce la incomodidad interna.
  5. Exposición gradual a situaciones sociales: acercarse de forma progresiva a lo que genera ansiedad aumenta tolerancia y confianza. Por ejemplo, quien teme a grupos grandes puede empezar con un amigo, luego con grupos pequeños y, más adelante, sumarse a espacios más concurridos.
  6. Apoyarse en la red de confianza: contarles a amigos o familiares la dificultad y aceptar su compañía puede aportar tranquilidad. “La mayoría de las personas se sienten más cómodas en situaciones sociales con alguien cercano”, afirmó Potter. Esa presencia puede dar seguridad, aunque el objetivo sea fortalecer la autonomía.
  7. Aprender de experiencias previas: revisar situaciones sociales anteriores permite identificar detonantes y planificar respuestas. Cambios simples, como elegir un lugar accesible en un evento, pueden ayudar en futuras ocasiones.
  8. Considerar la terapia cognitivo-conductual: cuando la ansiedad social afecta la vida diaria, la terapia cognitivo-conductual cuenta con evidencia favorable. La Cleveland Clinic señaló que este enfoque ayuda a reconocer pensamientos que llevan a evitar situaciones y a reemplazarlos por otros más realistas. “La terapia cognitivo-conductual puede ayudarte a identificar patrones de pensamiento que te llevan a evitar situaciones sociales”, subrayó Potter.
Un hombre joven de cabello castaño con barba, vestido con una camiseta azul, sentado junto a una ventana, con la mano en la sien y una expresión de preocupación.
Identificar los pensamientos negativos ayuda a controlar la ansiedad y contribuir a una visión más realista de uno mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar a un profesional por ansiedad social

Buscar ayuda profesional resulta recomendable si la ansiedad social interfiere con la vida cotidiana o provoca síntomas intensos. Según la Cleveland Clinic, episodios de pánico, palpitaciones, dificultad respiratoria o sensación de pérdida de control pueden requerir intervención especializada

Otros signos incluyen sudoración, tensión muscular, temblores, sensación de frío o calor y malestares digestivos. Potter indicó que, si los síntomas ceden poco después de dejar la situación social, probablemente se deban a la ansiedad. Ante la duda, y en especial en personas con antecedentes cardíacos, consultar a un médico es esencial.

Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.
Cleveland Clinic recomienda consultar a un profesional si la ansiedad social afecta la vida diaria o genera síntomas intensos en situaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar la ansiedad social requiere tiempo y comprensión personal. Cleveland Clinic advirtió que puede ser necesario ensayar más o ajustar técnicas hasta ganar confianza para nuevos desafíos.

Anticipar dificultades suele generar más angustia que el propio evento social. Por eso, sostener la práctica de estrategias y seguir probando opciones resulta clave para fortalecer la seguridad personal en cada intento.

Temas Relacionados

Ansiedad SocialCleveland ClinicSalud MentalTerapia Cognitivo-ConductualBienestar emocionalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

10 señales poco conocidas que provoca la falta de sueño en el organismo, según la ciencia

La American Academy of Sleep Medicine advierte que el déficit sostenido de descanso impacta en el rendimiento académico y laboral, y puede favorecer problemas de memoria y deterioro cognitivo a largo plazo

10 señales poco conocidas que provoca la falta de sueño en el organismo, según la ciencia

Errores en la programación de fuerza: por qué el estancamiento no siempre es falta de esfuerzo

La ausencia de progresión, el exceso o déficit de volumen y la mala recuperación explican por qué el progreso se detiene, pese a la constancia. Auditar cargas, técnica y descansos permite ajustar el plan y reactivar la mejora sin aumentar el riesgo de lesión

Errores en la programación de fuerza: por qué el estancamiento no siempre es falta de esfuerzo

Olvidos frecuentes, deterioro cognitivo leve y demencia: cuándo es momento de consultar al médico

La diferencia entre estas condiciones se basa en el grado de autonomía que conserva la persona. La importancia de una evaluación médica temprana para determinar si los síntomas responden a factores tratables o a un proceso neurodegenerativo

Olvidos frecuentes, deterioro cognitivo leve y demencia: cuándo es momento de consultar al médico

Qué desayunar para ganar masa muscular: recomendaciones prácticas de una especialista

Iniciar el día con estos nutrientes permite mejorar el rendimiento físico y la capacidad de recuperación tras el entrenamiento

Qué desayunar para ganar masa muscular: recomendaciones prácticas de una especialista

Qué posición al dormir protege el corazón y cuál lo sobrecarga, según dos cardiólogos

Un estudio con más de 5.800 participantes y 15 años de seguimiento encontró que incluso pequeñas variaciones en la postura nocturna tienen consecuencias directas sobre la salud cardiovascular. La palabra de Cheng-Han Chen y Catherine Weinberg

Qué posición al dormir protege el corazón y cuál lo sobrecarga, según dos cardiólogos

DEPORTES

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

A 50 años del día más dramático e inolvidable del boxeo argentino: del asesinato de Ringo Bonavena a la epopeya de Víctor Galíndez

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Ucrania instó a sus aliados de la OTAN a contribuir en la defensa del país ante las amenazas de Rusia y Bielorrusia

La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente

La Cámara Nacional de Industrias de Bolivia denunció pérdidas por más de USD 600 millones debido a los bloqueos de rutas

Guerra en Medio Oriente: EEUU e Irán mantienen diferencias sobre asuntos clave, aunque ambos reportan avances en las negociaciones