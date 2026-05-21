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El jefe militar de Pakistán viaja a Irán en medio de la tensión por el futuro del estrecho de Ormuz

El mariscal de campo Asim Munir se reunirá con autoridades iraníes mientras la República Islámica evalúa la última propuesta de Washington. Trump advirtió que los ataques podrían reanudarse “muy rápidamente”

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Imagen de archivo del 16 de abril: el jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir, junto al negociador iraní Mohammad Bagher Ghalibaf en Teherán. Islamabad fue sede de las únicas conversaciones directas entre EEUU e Irán desde el inicio de la guerra. (WANA vía Reuters)
Imagen de archivo del 16 de abril: el jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir, junto al negociador iraní Mohammad Bagher Ghalibaf en Teherán. Islamabad fue sede de las únicas conversaciones directas entre EEUU e Irán desde el inicio de la guerra. (WANA vía Reuters)

El jefe del Ejército de Pakistán tenía previsto llegar a Irán el jueves, según informaron los medios iraníes, con Islamabad actuando como mediador mientras la República Islámica examina una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La esperada visita del mariscal de campo Asim Munir, una figura influyente con un papel cada vez más importante en las relaciones exteriores de Pakistán, se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera de que las negociaciones para poner fin a la guerra se encontraban en la “frontera” entre un acuerdo y la reanudación de los ataques.

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Un alto el fuego el 8 de abril detuvo la guerra iniciada semanas antes por Estados Unidos e Israel, pero los esfuerzos de negociación no han logrado hasta ahora un acuerdo de paz duradero.

Una guerra de palabras ha sustituido al conflicto abierto, pero el estancamiento sigue pesando sobre la economía mundial, dejando a todos, desde inversores hasta agricultores, en un doloroso estado de incertidumbre.

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El jueves, la agencia de noticias iraní ISNA informó que la visita de Munir tenía como objetivo continuar las “conversaciones y consultas” con las autoridades iraníes, sin dar más detalles. Otros medios iraníes difundieron la misma noticia.

Pakistán fue sede en abril de las únicas negociaciones directas entre funcionarios estadounidenses e iraníes que se han celebrado desde el 28 de febrero, el día en que comenzó la guerra.

Munir estuvo en el centro de la acción durante esa ronda de conversaciones, saludando a ambas delegaciones a su llegada y mostrando una notable cordialidad con el vicepresidente de EEUU, JD Vance.

Vance y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se reunieron en Islamabad el 11 de abril, cuando Pakistán ofició de sede en las únicas negociaciones directas entre EEUU e Irán desde el inicio de la guerra. (Jacquelyn Martin/Pool vía Reuters)
Vance y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se reunieron en Islamabad el 11 de abril, cuando Pakistán ofició de sede en las únicas negociaciones directas entre EEUU e Irán desde el inicio de la guerra. (Jacquelyn Martin/Pool vía Reuters)

Pero las conversaciones finalmente fracasaron, y Irán acusó a EEUU de hacer “demandas excesivas”.

Desde entonces, ambas partes se han enviado múltiples propuestas, con la amenaza de una nueva guerra acechando todo el tiempo.

“Estamos justo en el límite, créanme”, dijo Trump a los periodistas el miércoles. “Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar”.

Afirmó que un acuerdo podría llegar “muy pronto” o “en unos días”, pero advirtió que Teherán tendría que dar “respuestas 100 % satisfactorias”.

“Respuesta contundente”

Buques de carga navegan por el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo impuesto por Irán retiene aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercializa en el mundo. (AP/Fatima Shbair)
Buques de carga navegan por el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo impuesto por Irán retiene aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercializa en el mundo. (AP/Fatima Shbair)

El principal negociador de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó el miércoles a Washington de intentar reavivar la guerra y advirtió de una “respuesta contundente” si Irán fuera atacado.

“Los movimientos del enemigo, tanto abiertos como clandestinos, demuestran que, a pesar de la presión económica y política, no ha abandonado sus objetivos militares y está tratando de iniciar una nueva guerra”, afirmó Ghalibaf.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo que la República Islámica estaba examinando los puntos recibidos de Washington, al tiempo que reiteró las demandas de Teherán de que se liberen sus activos congelados en el extranjero y se ponga fin al bloqueo naval de Estados Unidos.

Trump se encuentra bajo presión política en su país debido al aumento de los costos de la energía.

El alto el fuego detuvo los combates, pero no ha reabierto el estrecho de Ormuz, la vía marítima vital que normalmente transporta alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

El futuro de Ormuz sigue siendo un punto clave de fricción en las negociaciones, y crece el temor de que la economía mundial sufra más a medida que se agoten las reservas de petróleo de antes de la guerra.

Irán impuso el bloqueo de Ormuz como parte de su represalia en la guerra, permitiendo el paso de solo unos pocos barcos en las últimas semanas e introduciendo un sistema de peaje.

El nuevo organismo iraní encargado de supervisar Ormuz afirmó que su área de control se extiende hasta las aguas de los Emiratos, lo que provocó una dura reprimenda por parte de Abu Dhabi.

Las relaciones entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos se han visto gravemente afectadas desde el inicio de la guerra, después de que Teherán lanzara ataques con misiles y drones contra países del Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Ormuz transporta alrededor de un tercio de los envíos mundiales de fertilizantes, lo que genera preocupación por un aumento de los precios de los alimentos y la escasez si el cierre se prolonga.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirmó que el cierre podría desencadenar “una grave crisis mundial de los precios de los alimentos” y una “crisis agroalimentaria sistémica”.

(Con información de AFP)

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