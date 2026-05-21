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Racing recibirá a Caracas con la obligación de ganar para seguir con chances en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La Academia se enfrentará al elenco venezolano desde las 21. Transmitirá ESPN

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Racing recibirá a Caracas con la obligación de ganar (Photo by Juan BARRETO / AFP)
Racing recibirá a Caracas con la obligación de ganar (Photo by Juan BARRETO / AFP)
                                                 

Racing recibirá a Caracas este jueves a las 21 en el Estadio Presidente Perón por la fecha cinco del Grupo E de laCopa Sudamericana 2026, con la obligación de ganar para sostener sus chances de clasificación. Eñ árbitro será el colombiano Jhon Ospina y la transmisión correrá por cuenta de ESPN.

El equipo argentino llega tercero con 4 puntos, a cuatro de los venezolanos, que son segundos con 8. El conjunto dirigido por Gustavo Costas ya no puede terminar primero en la zona: Botafogo lidera con 10 unidades y Racing no puede superarlo por haber perdido los dos duelos directos, por lo que solo puede aspirar a acceder a los 16avos. de final, ante algún equipo que termine tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

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En la fase de grupos, Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero, cayó 3-2 y 2-1 ante Botafogo y empató 1-1 con su rival de esta nocje. Si la Academia gana deberá volver a imponerse en la última fecha ante los bolivianos y, además, necesitará que el elenco brasileño no pierda en la capital de Venezuela para que Caracas no se vuelva inalcanzable.

En el plano local, Racing viene de perder 2-1 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito y quedó eliminado del Torneo Apertura en cuartos de final, en un encuentro que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare, este último en tiempo suplementario.

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Costas deberá apelar a las variantes para conformar el 11 inicial. La primera modificación será en el arco: Matías Tagliamonte reemplazará a Facundo Cambeses, suspendido tras su expulsión ante Botafogo. Además, el entrenador probó a Adrián Fernández por Baltasar Rodríguez, con una sobrecarga muscular y opciones de esperar en el banco.

Las molestias también alcanzan a Ezequiel Cannavo y Santiago Solari, que se entrenaron diferenciados. Cannavo se recupera de un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha y ya se perdió los últimos 3 partidos, mientras que Solari sigue con dolor en el talón izquierdo tras un golpe en el Gigante de Arroyito.

Caracas, por su parte, llega como la sorpresa del grupo y un empate en Avellaneda le asegurará seguir en competencia internacional en el segundo semestre de 2026. En su liga, cerró décimo la primera fase del torneo venezolano con 15 puntos en 13 partidos y no accedió a la etapa final por el título.

Posibles formaciones:

Racing Club: Matías Tagliamonte; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Toto Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Caracas: Frankarlos Benítez, Eduardo Fereira, Jesús Quintero, Luis Del Pino Mago y Jesús Yéndis; Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea y Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez.

  • Hora: 21:00
  • TV: ESPN
  • Árbitro: Jhon Ospina (COL)
  • VAR: Franklin Congo (ECU)
  • Estadio: Presidente Perón

LOS GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA 2026

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