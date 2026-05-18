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El programa de eliminación de moho de Nueva York redujo los casos de asma en urgencias en una cuarta parte, según un estudio.

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LUNES, 18 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Un programa de eliminación de moho de la ciudad de Nueva York redujo en una cuarta parte las visitas a urgencias relacionadas con el asma entre los residentes de viviendas públicas, según un nuevo estudio.

La ciudad creó los "Extintores de Moho" en 2019 en respuesta a una demanda colectiva presentada por residentes que sufren asma debido al moho en sus apartamentos, según investigadores.

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El programa provocó una reducción del 25% en las visitas a urgencias relacionadas con el asma, informaron los investigadores el domingo en la reunión anual de la Sociedad Torácica Americana (ATS).

"Estos resultados sugieren que las intervenciones de vivienda para los desencadenantes del asma podrían desempeñar un papel fundamental en la reducción de las disparidades de larga data", dijo la investigadora principal Nina Flores en un comunicado de prensa. Flores es investigador postdoctoral en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Texas en Austin.

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El moho es un desencadenante conocido del asma, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

El programa Mold Busters mejoró la respuesta de la ciudad a los informes de moho en viviendas públicas y formó al personal en métodos basados en la evidencia para eliminarlo de la mejor manera, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon las visitas a urgencias por asma entre residentes de viviendas públicas atendidos por el programa Mold Busters con un grupo de control de personas que viven en zonas cercanas con niveles de ingresos similares.

Las personas atendidas por Mold Busters promediaron nueve visitas menos a urgencias relacionadas con el asma por cada 1.000 personas en comparación con los residentes de áreas similares de vivienda no pública, según los resultados.

En total, eso se tradujo en casi 2.800 visitas menos a urgencias entre 2021 y 2023, en comparación con el periodo previo a la implementación de Mold Busters entre 2016 y 2018, según los investigadores.

Flores señaló que los edificios con mayores caídas en las quejas de moho también experimentaron las caídas más pronunciadas en las visitas a urgencias relacionadas con el asma, una señal de que Mold Busters podría realmente mejorar la salud de los residentes.

El impacto del programa probablemente fue incluso mayor que el que se refleja aquí, dijo Flores, ya que los investigadores no registraron problemas de asma o alergias menos graves que pudieran hacer que alguien faltara al trabajo o a la escuela sin necesidad de acudir a urgencias.

"Los beneficios para la salud reportados aquí probablemente subestiman el alcance completo de los beneficios relacionados con la salud de la intervención", afirmó.

La reunión de la ATS tuvo lugar en Orlando, Florida.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre moho y salud.

FUENTE: Sociedad Torácica Americana, comunicado de prensa, 17 de mayo de 2026

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