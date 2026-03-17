Salud

Argentina formalizó su retiro de la Organización Mundial de la Salud

El canciller Pablo Quirno informó que hoy se hace efectiva la salida del organismos sanitario internacional, anunciada el 17 de marzo de 2025. El país sigue integrando la OPS

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“Nuestro país continuará promoviendo la
“Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales", detalló el canciller REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

El canciller, Pablo Quirno, anunció que Argentina hizo efectivo decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, escribió en su cuenta de X el canciller.

“La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”, escribió el mandatario. Cabe destacar que Argentina continúa siendo parte de la OPS.

La salida de la OMS implica que el país dejaría de participar en los programas, fondos y foros técnicos coordinados por la organización. Según fuentes oficiales, el Gobierno anticipó que buscará acuerdos bilaterales y reforzará mecanismos propios para la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional.

El posteo del canciller haciendo
El posteo del canciller haciendo el anuncio

El contexto inmediato de la decisión se vincula con una serie de desacuerdos entre el Ejecutivo argentino y la OMS respecto a las políticas sanitarias, particularmente en temas de pandemia y control de medicamentos. La administración nacional sostiene que la OMS ha adoptado posturas que no representan los intereses de los países miembros de América Latina.

La determinación anunciada por Pablo Quirno implica que Argentina dejará de recibir asistencia técnica, fondos y participación en redes de información epidemiológica de la OMS.

“Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, aclaró el canciller.

(En desarrollo)

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