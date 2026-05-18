Dosis única de psilocibina proporciona alivio rápido de la depresión, según pequeño ensayo clínico

LUNES, 18 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Una sola dosis de psilocibina puede proporcionar un alivio rápido de la depresión, según ha demostrado un nuevo ensayo clínico a pequeña escala.

En menos de una semana, las personas tratadas con una dosis de psilocibina tuvieron cuatro veces más disminución en sus síntomas de depresión en comparación con un grupo control que recibió la vitamina niacina, informaron los investigadores el 15 de mayo en JAMA Network Open.

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Y tras seis semanas, la mitad (casi el 53%) de los pacientes con psilocibina no presentaban depresión alguna, en comparación con aproximadamente el 6% en el grupo control, según el estudio.

"Nuestros resultados sugieren que la psilocibina puede proporcionar una mejora rápida y clínicamente significativa en la depresión y puede servir como alternativa al tratamiento estándar cuando la reducción rápida de los síntomas es importante", dijo el investigador principal , el Dr. Hampus Yngwe, estudiante de doctorado y psiquiatra consultor en el Instituto Karolinska en Suecia.

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"Sin embargo, los efectos a largo plazo son inciertos", dijo Yngwe en un comunicado de prensa. "Puede ser necesario repetir tratamientos para evitar recaídas. Esto debe investigarse en estudios más amplios."

Estudios previos han encontrado que la psilocibina, que se encuentra en los "hongos mágicos", podría tener un efecto antidepresivo en las personas.

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Los antidepresivos actuales no funcionan para todos los pacientes, y sus efectos pueden tardar varias semanas en hacer efecto, señalaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 35 personas de entre 20 y 65 años que obtuvieron al menos una puntuación de 22 en la Escala de Valoración de la Depresión Montgomery-Asberg (MADRS) de 60 puntos. Una puntuación de 20 a 34 puntos indica depresión moderada y de 35 a 60 puntos depresión grave.

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A la mitad de los pacientes se les asignó aleatoriamente una dosis única de 25 miligramos de psilocibina. La otra mitad tomó niacina, una vitamina que puede causar reacciones físicas evidentes como el rubor.

Se pidió a todos los participantes que se tumbaran el día del tratamiento y se concentraran hacia dentro mientras llevaban una mascarilla para los ojos y escuchaban música.

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Ocho días después del tratamiento, los pacientes con psilocibina tuvieron una disminución media de 9,7 puntos en su puntuación MADRS, en comparación con 2,4 en el grupo placebo.

El efecto persistió durante al menos seis semanas, con la mitad de los pacientes con psilocibina en remisión por depresión en ese momento.

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Tras un año, el mismo número de pacientes con psilocibina seguía en remisión, pero para entonces, muchos de los que habían tomado niacina también se habían recuperado, según los investigadores.

Los investigadores señalaron que dos de los participantes que tomaron psilocibina informaron de ansiedad severa y persistente que requirió atención médica. Durante el día de tratamiento estuvo disponible apoyo psicoterapéutico para todos los participantes.

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"Es importante enfatizar que el tratamiento no es exento de riesgos y que algunos pacientes pueden necesitar apoyo adicional", dijo el investigador principal Dr. Johan Lundberg en un comunicado de prensa. Lundberg es profesor de neurociencia clínica en el Instituto Karolinska.

Un inconveniente: casi todos los participantes podían saber si habían tomado psilocibina o niacina, lo que podría haber influido en sus resultados, señalaron los investigadores.

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Los investigadores planean analizar a continuación escáneres cerebrales, así como muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo, que se tomaron antes y después de recibir la dosis.

"Las investigaciones sugieren que la interacción entre partes del cerebro se ve afectada en la depresión y que esto podría estar relacionado con cambios en las conexiones entre las células nerviosas, conocidos como sinapsis", concluyó Yngwe. "En estudios preclínicos, se ha demostrado que los psicodélicos estimulan el crecimiento sináptico. Por lo tanto, queremos investigar si la psilocibina altera la densidad sináptica en el cerebro."

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre drogas psicodélicas y depresión.

FUENTES: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 15 de mayo de 2026; JAMA Network Abierto, 15 de mayo de 2026