Artritis y artrosis: qué alimentos combaten la inflamación y 5 ejercicios para aliviar el dolor

Un médico examina cuidadosamente las manos de una paciente durante una consulta en un consultorio, evaluando posibles síntomas de artritis u otras enfermedades reumáticas. La imagen resalta la importancia de la atención médica personalizada y el diagnóstico temprano en el tratamiento de afecciones articulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rigidez al levantarse de la cama, molestias al subir escaleras o sensibilidad persistente en rodillas y manos forman parte de la vida cotidiana de millones de personas con artritis y artrosis. En muchos casos, estas afecciones no solo dificultan el movimiento: también alteran el sueño, reducen la actividad física y favorecen un círculo de pérdida de fuerza, menor flexibilidad y deterioro progresivo de la capacidad funcional.

Frente a este escenario, cada vez más investigaciones y guías internacionales respaldan el papel de la dieta mediterránea y de la actividad física suave como herramientas eficaces para mejorar síntomas y preservar la autonomía física.

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Diversas investigaciones muestran que combinar hábitos alimentarios saludables con actividad física regular puede aliviar síntomas, mejorar la capacidad funcional y ayudar a preservar la autonomía en personas con enfermedades reumáticas.

Además de reducir la rigidez, estas estrategias favorecen la fuerza muscular y disminuyen parte de la sobrecarga sobre rodillas, caderas y columna. Estas rutinas fortalecen la musculatura que sostiene rodillas, caderas y columna, reduciendo parte de la sobrecarga sobre las zonas más comprometidas.

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Esta infografía detalla cómo la dieta mediterránea y el ejercicio moderado son herramientas clave para reducir el dolor, la rigidez y mejorar la movilidad en personas con artritis y artrosis, promoviendo una vida más activa y autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, artritis y artrosis no son exactamente lo mismo. La artritis engloba enfermedades donde existe una respuesta inflamatoria activa, como la artritis reumatoide o la artritis psoriásica, en las que el sistema inmune participa directamente en el daño de los tejidos.

La artrosis, en cambio, se relaciona principalmente con el desgaste progresivo del cartílago que recubre las superficies óseas. Suele aparecer con mayor frecuencia a medida que avanza la edad y afecta especialmente rodillas, caderas y columna. Sin embargo, ambas condiciones pueden generar limitaciones físicas, sensibilidad y pérdida de flexibilidad.

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Organizaciones como la European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) destacan que tanto la alimentación como el ejercicio deben adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada persona para sostenerse a largo plazo.

Qué alimentos ayudan a reducir la inflamación articular

La dieta mediterránea prioriza productos frescos y mínimamente procesados, con un alto consumo de verduras, frutas, legumbres, frutos secos, pescado y aceite de oliva, en lugar de ultraprocesados ricos en azúcares y grasas saturadas.

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La dieta mediterránea rica en vegetales, frutas, pescado y aceite de oliva reduce la inflamación y los síntomas de la artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios publicados en el European Journal of Clinical Nutrition señalan que este patrón alimentario se asocia con un menor riesgo de desarrollar artritis reumatoide y con una reducción de síntomas vinculados al deterioro progresivo de los tejidos.

Parte de sus beneficios se atribuye al aporte de omega-3, fibra y compuestos antioxidantes presentes en alimentos como pescado azul, nueces y vegetales de hoja verde. Estos nutrientes ayudan a regular procesos inflamatorios relacionados con sensibilidad, rigidez y desgaste físico.

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Según la Mayo Clinic, una alimentación rica en vegetales y grasas saludables también favorece el control del peso corporal, un factor clave en problemas de rodillas, caderas y espalda. Cada kilo adicional aumenta la presión sobre estas estructuras y acelera el desgaste.

Además, estudios publicados en Frontiers in Nutrition sugieren que este tipo de alimentación puede influir sobre la microbiota intestinal y sobre moléculas vinculadas al estrés oxidativo, un fenómeno relacionado con envejecimiento y daño celular.

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La imagen muestra una selección de alimentos reconocidos por su alto contenido en grasas saludables, incluyendo nueces, almendras, aguacate, aceitunas, semillas de chía, semillas de calabaza, aceite de oliva extra virgen, coco y hummus. Estos ingredientes son habituales en dietas mediterráneas y contribuyen al bienestar cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la respuesta varía entre individuos y no todos los trabajos muestran el mismo grado de efecto protector, distintas revisiones coinciden en que quienes sostienen estos hábitos suelen experimentar una mejoría en síntomas y desempeño físico.

Cómo la actividad física mejora la movilidad y alivia la rigidez

Durante años, muchas personas con enfermedades reumáticas evitaron ejercitarse por temor a empeorar las molestias. Sin embargo, las recomendaciones actuales apuntan exactamente en la dirección opuesta.

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Los médicos advierten que pasar demasiado tiempo sin movimiento puede aumentar la rigidez y debilitar los músculos que brindan sostén al cuerpo. De hecho, buena parte del manejo moderno de artritis y artrosis se basa en recuperar actividad de manera gradual y segura.

Entre los ejercicios recomendados por los expertos para aliviar el dolor se destacan:

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Natación Ejercicios acuáticos Yoga, Caminatas Ciclismo

Estas actividades generan menos impacto sobre rodillas y caderas que actividades como correr o saltar. En especial, el agua reduce la carga sobre el cuerpo y permite movilizarse con mayor comodidad.

El ejercicio moderado y constante, como natación o caminatas, disminuye la rigidez y mejora la movilidad en personas con artritis y artrosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según revisiones publicadas en Frontiers in Physiology, sostener actividad física moderada varias veces por semana mejora fuerza muscular, equilibrio y flexibilidad, además de contribuir a reducir la sensación de rigidez.

La evidencia científica también muestra que la constancia suele ser más importante que la intensidad. Incluso períodos cortos de movimiento distribuidos durante el día pueden resultar beneficiosos cuando se sostienen regularmente.

Los especialistas remarcan además que sentir cierta incomodidad al comenzar a moverse no necesariamente significa que exista más daño. En muchos casos, el movimiento controlado favorece estabilidad, elasticidad y capacidad funcional.

Efectos del clima frío y la humedad sobre el dolor articular

Muchas personas con artritis o artrosis perciben un empeoramiento de los síntomas durante los días fríos o húmedos. Aunque el clima no parece generar un daño adicional directo, especialistas de la Arthritis Foundation sugieren que las bajas temperaturas pueden incrementar la sensibilidad y favorecer la tensión muscular.

El clima frío y la humedad aumentan la sensibilidad y empeoran síntomas articulares, por lo que se recomienda sostener actividad física todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno también suele disminuir la actividad física cotidiana, algo que puede aumentar la sensación de rigidez y hacer más notorios los síntomas preexistentes. Algunas investigaciones incluso plantean que los cambios de presión atmosférica podrían influir sobre tejidos sensibles alrededor de las zonas afectadas, aunque la evidencia todavía no es concluyente.

Por eso, los expertos recomiendan mantener movimiento regular incluso durante los meses fríos, priorizando rutinas suaves que permitan conservar fuerza y flexibilidad.

Cómo influyen estos hábitos sobre el organismo

A nivel biológico, la alimentación saludable y la actividad física regular ayudan a “calmar” parte de la inflamación que participa en el dolor y el desgaste de las articulaciones.

La Mayo Clinic explica que estos hábitos pueden reducir la producción de sustancias inflamatorias liberadas por el organismo cuando existe daño persistente en los tejidos. Con el tiempo, esa respuesta inflamatoria sostenida puede acelerar el deterioro del cartílago —el tejido que recubre y protege los extremos de los huesos— y aumentar la rigidez y las molestias al moverse.

Nuevos estudios experimentales investigan moléculas como el péptido PEPITEM para frenar la progresión e inflamación en la artritis temprana

La actividad física también contribuye a preservar masa muscular y estabilidad corporal. Esto resulta fundamental porque los músculos funcionan como una estructura de sostén que amortigua parte de la carga diaria sobre rodillas, caderas y columna.

Nuevas investigaciones exploran tratamientos experimentales

Mientras la evidencia sobre alimentación y movimiento continúa creciendo, distintos grupos científicos también investigan nuevas estrategias terapéuticas para limitar el deterioro en etapas tempranas.

Un equipo de la University of Birmingham estudió recientemente una molécula natural llamada PEPITEM, involucrada en el control de la respuesta inmunológica.

En condiciones normales, este péptido actúa como una especie de “freno biológico”, ayudando a limitar el ingreso excesivo de células inflamatorias hacia los tejidos. Sin embargo, en enfermedades crónicas, este sistema pierde eficacia y favorece respuestas inmunes persistentes.

Las guías internacionales recomiendan adaptar dieta y ejercicio según las capacidades individuales, usando incluso tecnología para mejorar hábitos saludables (Freepik)

Los investigadores observaron que personas con artritis inflamatoria temprana presentaban niveles reducidos de esta molécula y alteraciones en la regulación inmunológica. En modelos animales, la administración experimental de PEPITEM disminuyó hinchazón, deterioro del cartílago y erosión ósea.

Aunque todavía faltan ensayos clínicos en humanos, los científicos creen que restaurar mecanismos naturales de regulación inmune podría abrir nuevas alternativas terapéuticas para reducir progresión y daño estructural.

Qué recomiendan hoy las guías internacionales

Las recomendaciones actuales coinciden en que el manejo de artritis y artrosis no debe depender exclusivamente de medicamentos.

Las principales sugerencias incluyen:

Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada.

Incorporar ejercicios de fuerza, movilidad y flexibilidad.

Priorizar alimentos frescos, pescado, legumbres, verduras y aceite de oliva.

Reducir períodos prolongados de sedentarismo.

Adaptar las rutinas según síntomas y capacidad física.

Herramientas como aplicaciones móviles o pulseras inteligentes también pueden ayudar a sostener hábitos saludables y mejorar la adherencia a largo plazo.