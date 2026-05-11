Cómo afecta la ansiedad, el estrés y los trastornos mentales a la salud bucal, según expertos

La Organización Mundial de la Salud y la Federación Dental Internacional advierten que los problemas de salud mental impactan gravemente la salud oral en millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre salud mental y bucal es cada vez más reconocida como una prioridad dentro de los sistemas de salud globales, impulsada por el aumento sostenido de trastornos mentales y enfermedades orales en todas las regiones.

Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Dental Internacional alertan que los problemas de salud mental afectan a cientos de millones de personas y, a su vez, tienen un fuerte impacto en la salud oral, configurando una interacción compleja que exige abordajes integrales y multidisciplinarios.

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Expertos de sociedades odontológicas y psiquiátricas coinciden en que la ansiedad, el estrés y la depresión inciden negativamente en la salud oral, al incrementar el riesgo de caries, enfermedad periodontal y pérdida dental.

Diversos estudios han documentado que esta relación es bidireccional: no solo los trastornos mentales deterioran la salud bucal, sino que las enfermedades orales —especialmente las crónicas— deterioran el bienestar psicológico y social, reduciendo la calidad de vida e intensificando síntomas como la baja autoestima y el aislamiento social.

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En países de Europa, América Latina y Asia, investigaciones recientes detallan que la depresión y la ansiedad disminuyen la motivación para el autocuidado, lo que conduce a una higiene oral deficiente, menor frecuencia de cepillado, consultas odontológicas tardías y uso inadecuado de técnicas de limpieza.

De acuerdo con expertos del Consejo General de Dentistas, las personas con trastornos mentales presentan mayor prevalencia de dolor dental, caries no tratadas y pérdida total de dientes en comparación con la población general. La evidencia internacional sostiene que la mala salud oral puede agravar síntomas psicológicos y perpetuar un círculo negativo entre salud física y mental.

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Factores biológicos y conductuales en la interacción salud mental–oral

La interacción entre salud mental y oral responde tanto a factores biológicos como conductuales. En el plano biológico, la inflamación sistémica derivada de infecciones orales crónicas se ha vinculado al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzhéimer.

Expertos advierten que la ansiedad, el estrés y la depresión aumentan el riesgo de caries, enfermedad periodontal y pérdida dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han detectado niveles elevados de cortisol en la saliva de personas con depresión, lo que debilita el sistema inmunológico y altera la microbiota oral, incrementando la susceptibilidad a infecciones y enfermedades periodontales.

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En el ámbito conductual, la depresión y la ansiedad reducen la adherencia a rutinas de higiene oral y la frecuencia de controles odontológicos. El insomnio, agravado por dolor bucal o bruxismo, afecta la salud mental y perpetúa el deterioro físico.

Además, el dolor crónico, el estrés y el aislamiento social asociados a problemas bucales pueden profundizar la baja autoestima y favorecer el retraimiento.

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Los tratamientos farmacológicos utilizados en psiquiatría suelen producir sequedad bucal, lo que eleva el riesgo de caries, infecciones y periodontitis.

Estrategias y recomendaciones de expertos internacionales

Organizaciones como la OMS y la Federación Dental Internacional, junto a sociedades científicas nacionales, recomiendan integrar la atención bucodental en los planes de tratamiento para pacientes con trastornos mentales.

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La inflamación sistémica de infecciones bucales crónicas eleva el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, revelan investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias sugeridas incluyen la creación de entornos clínicos seguros que reduzcan la ansiedad, el diseño de tratamientos personalizados y la incorporación de la salud oral en los protocolos de atención integral. Entre las herramientas clínicas más destacadas figuran la sedación bajo control médico en casos complejos y la educación sanitaria, orientada a informar a pacientes y familiares sobre el impacto de la higiene oral en la salud mental y a fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, subrayó: “La evidencia disponible refuerza la necesidad de abordar la salud desde una perspectiva integral”.

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Por su parte, expertos en psiquiatría y portavoces de sociedades científicas insisten en que la colaboración multidisciplinar es esencial para mejorar el bienestar y reducir el impacto combinado de los trastornos mentales y las enfermedades bucodentales.

Salud oral, enfermedades neurológicas y repercusiones sociales

La evidencia científica internacional indica que las enfermedades bucodentales pueden repercutir de forma directa en la salud neurológica. Se ha documentado la relación entre periodontitis y el desarrollo de alzhéimer, así como la asociación entre inflamación sistémica crónica y trastornos bipolares.

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Pacientes con esquizofrenia presentan un riesgo significativamente mayor de enfermedad periodontal en comparación con la población general. Los trastornos de la conducta alimentaria pueden provocar erosión dental severa y múltiples complicaciones bucales, aumentando el sufrimiento psicológico y social.

Enfermedades bucodentales influyen negativamente en la salud neurológica, la autoestima y el aislamiento, intensificando el impacto de los trastornos mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de intervenciones coordinadas en el campo de la salud bucodental para reducir el impacto de enfermedades neurológicas y mentales en la población. Cuidar la salud oral no solo previene problemas físicos, sino que contribuye directamente al bienestar mental y social, promoviendo una mejor calidad de vida y fortaleciendo la equidad en salud a escala global.