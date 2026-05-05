Salud

Palta y huevos en el desayuno: cómo impacta esta combinación en el organismo y cuáles son sus beneficios

Esta dupla se impone como tendencia alrededor del mundo. Especialistas analizan sus aportes y su lugar en la alimentación actual

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Ilustración de un plato de huevos revueltos con cebollino, tostada con aguacate rebanado y una taza de café en una mesa de madera, cerca de una ventana
Combinar palta y huevos en el desayuno aporta grasas saludables, proteínas y micronutrientes esenciales para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar palta con huevos en el desayuno constituye una opción práctica y nutritiva para quienes buscan un hábito alimenticio saludable. Esta dupla provee grasas saludables, proteínas y micronutrientes, contribuyendo así a la protección cardiovascular, la sensación de saciedad y la obtención de nutrientes esenciales.

La ingesta conjunta de palta y huevos cada mañana aporta beneficios respaldados por la literatura médica, como la protección del corazón, mayor control del apetito, soporte a la función cerebral y posibles mejoras visibles en la salud de la piel y el cabello. También ayuda a equilibrar el azúcar en sangre y facilita la absorción de vitaminas claves, generando un impacto positivo y amplio en el organismo.

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De acuerdo con la revista médica Nutrients, la inclusión regular de este alimento en el desayuno mejora parámetros cardiometabólicos y favorece la absorción de nutrientes liposolubles.

Beneficios cardiovasculares y control del apetito

Consumir habitualmente palta y huevos juntos favorece la salud cardiovascular por su aporte de grasas monoinsaturadas y proteínas de alta calidad. Loas paltas contienen grasas saludables que pueden disminuir los niveles de colesterol de baja densidad, asociados al riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedades cardíacas, según la Asociación Americana del Corazón.

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Estudios han asociado el consumo regular de al menos dos porciones de palta por semana con un menor riesgo de cardiopatías. Por su parte, los huevos suman los nueve aminoácidos esenciales y las paltas, aunque son frutas, ofrecen un contenido proteico apreciable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo regular de dos porciones semanales de palta se asocia con menor riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir palta y huevos en el desayuno contribuye a mantener la sensación de saciedad por más tiempo. La fibra dietética de la palta apoya la digestión y ayuda a evitar el hambre prematuro. Una palta contiene cerca de 14 gramos de fibra, mientras que un huevo grande aporta alrededor de 6 gramos de proteína. Esta combinación estimula la producción de hormonas que notifican al cuerpo que ya ha comido suficiente y suprime las señales de apetito, según detalla la clínica Mayo..

Beneficios para la función cerebral, la memoria y la salud de la piel

Iniciar el día con palta y huevo provee nutrientes beneficiosos para la función cerebral. Algunas investigaciones, como las publicadas en la revista médica Nutrients, relacionan el consumo de palta con mejores resultados en pruebas de memoria a corto plazo en personas adultas mayores. Los huevos pueden ejercer un efecto protector sobre la memoria en mujeres adultas y favorecer el recuerdo en hombres mayores.

Tanto la palta como el huevo son ricos en luteína, colina y vitaminas del grupo B, micronutrientes importantes para el cerebro. Sin embargo, especialistas señalan que aún se requiere mayor evidencia para confirmar estos efectos de manera concluyente.

Imagen dividida. Izquierda: perfil de persona con cerebro iluminado. Derecha: mujer sonriente se toca la piel radiante frente a un espejo.
El consumo conjunto de palta y huevo aporta vitamina E y biotina, nutrientes clave para el cuidado de la piel, el cabello, y función cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vitaminas y grasas saludables presentes en ambos alimentos pueden ofrecer beneficios visibles en piel y cabello. La palta aporta vitamina E, que ayuda a proteger la piel de daños solares y mejora su estado general.

El huevo sobresale por su contenido de biotina, un nutriente esencial en la producción de queratina, la principal proteína estructural de la piel, uñas y cabello. Los beneficios de la biotina suelen ser notorios sobre todo en personas con déficit de este nutriente, según la Academia Americana de Dermatología.

Regulación glucémica y optimización de la absorción de nutrientes

Incorporar palta y huevo en la primera comida del día puede facilitar el control del azúcar en sangre. La presencia de fibra, proteína y grasas saludables promueve una absorción más lenta de los alimentos, evitando incrementos repentinos en la glucosa. Esta regulación protege la sensibilidad a la insulina y resulta especialmente útil para personas con diabetes tipo 2.

La abundancia de grasas saludables en la palta incrementa la utilización de algunos nutrientes que contiene el huevo. Las vitaminas liposolubles A, D, E y K, presentes en la yema, se absorben más eficientemente cuando se acompañan de fuentes de grasa como la palta.

Imagen de un desayuno saludable con palta, huevo, jugo de naranja y pan. Una elección nutritiva y equilibrada para empezar el día con energía. Elementos esenciales que contribuyen a tu bienestar. (Imagen ilustrativa Infobae)
Agregar palta y huevo en la dieta diaria mejora la absorción de vitaminas A, D, E y K, optimizando el perfil nutricional del desayuno (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta combinación diaria permite aprovechar mejor los micronutrientes en el desayuno, convirtiendo la unión de ambos alimentos en una oportunidad para multiplicar sus beneficios, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

Además, la combinación de palta y huevo en el desayuno presenta una alternativa adaptable a diferentes patrones alimentarios y preferencias culturales. Su preparación rápida y versatilidad permiten integrarla tanto en dietas omnívoras como vegetarianas, manteniendo un perfil nutricional equilibrado.

Diversos especialistas en nutrición recomiendan su consumo regular, ya que aporta energía sostenida y contribuye a una mejor adherencia a hábitos alimenticios saludables, respaldando así el bienestar general.

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