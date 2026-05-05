Cómo el consumo de hamburguesas poco cocidas aumenta el riesgo de infecciones graves

El consumo de hamburguesas poco cocinadas eleva el riesgo de infecciones alimentarias por bacterias como Escherichia coli en la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de hamburguesas poco cocinadas representa un riesgo elevado para la seguridad alimentaria, dado que la manipulación y el picado facilitan la distribución de bacterias como Escherichia coli, que pueden sobrevivir si el calor no alcanza el interior de la carne, de acuerdo con un análisis de Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca y miembro de la Sociedad Española de Microbiología, publicado en el portal de divulgación científica The Conversation.

Los brotes asociados a productos elaborados con carne procesada han generado alertas sanitarias recientes y episodios históricos con consecuencias graves —hospitalizaciones, daños permanentes y muertes— que obligan a reforzar las medidas de higiene y cocción para evitar enfermedades vinculadas a la ingesta de carne poco hecha.

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En octubre de 2024, un brote de E. coli O157:H7 en España afectó al menos a 23 personas y ocasionó la hospitalización de dos individuos en Pamplona, relacionados con el consumo de hamburguesas en el evento “The Champions Burger”, según informó la Red de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), la red europea de seguridad alimentaria de la Unión Europea.

En ese mismo periodo, se dispuso la retirada urgente de carne picada congelada comercializada en España debido a niveles inadecuados de E. coli productora de toxinas Shiga, un agente patógeno especialmente peligroso para la salud humana.

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E. coli enterohemorrágica, vinculada a carne picada, puede generar desde diarrea leve hasta graves daños renales, especialmente en niños pequeños (Tecnosoluciones Integrales)

Carne picada: mayor exposición a bacterias patógenas

La carne de hamburguesa, al ser procesada y picada, entraña un riesgo mayor frente a bacterias como Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus y, en particular, E. coli. Rivas González señaló que estos microorganismos —invisibles e inodoros en sus primeras fases— pueden proliferar tanto en la superficie como en el interior de la carne picada.

En un entrecot —un corte de carne— , las bacterias suelen concentrarse en la superficie y se eliminan al sellar la pieza en la plancha; en una hamburguesa, el calor debe penetrar hasta el centro para destruir los patógenos, ya que estos se encuentran distribuidos en toda la masa del alimento.

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La E. coli enterohemorrágica (ECEH), productora de la toxina Shiga, constituye uno de los riesgos más graves vinculados a la carne picada. Los síntomas de la infección abarcan desde diarrea leve hasta complicaciones graves como vómitos, calambres abdominales y diarrea sanguinolenta. Según documentó el profesor, el 30% de los casos derivan en hospitalización y que en torno al 5% del total —y hasta el 11% en niños de uno a cuatro años— desembocan en síndrome urémico hemolítico, una afección multisistémica que compromete la función renal y puede resultar letal.

La carne picada expone a los consumidores a bacterias peligrosas como Salmonella, Listeria y Staphylococcus aureus, que resisten si la cocción es insuficiente

Un brote que cambió las normas sanitarias

Uno de los episodios claves en la historia de la seguridad alimentaria se registró en Estados Unidos entre diciembre de 1992 y febrero de 1993, cuando un brote de E. coli O157:H7 asociado a hamburguesas poco cocinadas de la cadena Jack in the Box afectó a más de 700 personas en tiendas de California, Idaho, Washington y Nevada. La mayoría de los afectados eran menores de diez años: cuatro niños murieron y 178 víctimas padecieron secuelas irreversibles, entre ellas lesiones en el sistema nervioso y el aparato renal.

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El abogado William Marler representó a cientos de víctimas en una demanda colectiva que culminó en un acuerdo por más de USD 50.000.000 con la cadena. Una causa central del brote fue la Monster Burger, una hamburguesa de mayor grosor cuya cocción, con los tiempos habituales, no garantizaba que la temperatura interna alcanzara el umbral necesario para eliminar bacterias, sobre todo porque la empresa no cumplía el estándar estatal de cocción mínimo de 68 °C.

La E. coli es sensible al calor: cocinar la carne a al menos 70°C durante dos minutos, conforme a las directrices sanitarias, destruye el patógeno. Respetar esa indicación resulta determinante en la preparación de hamburguesas y otros productos de carne picada.

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La correcta cocción de las hamburguesas, alcanzando al menos 70°C durante dos minutos, es clave para inactivar las bacterias y proteger la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quesos, vegetales y agua: otras fuentes de contagio

En marzo de 2026, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición —entidad oficial de control alimentario en España— emitió una alerta ante la presencia de toxinas Shiga en queso Camembert procedente de Francia. El profesor indicó que el tracto gastrointestinal de los rumiantes, principalmente ganado vacuno y ovino, funciona como reservorio natural de E. coli productora de toxina Shiga, y que la transmisión al ser humano puede producirse por contacto directo con animales o mediante alimentos y agua contaminados.

Los brotes de E. coli O157:H7 no se limitan a productos cárnicos poco cocinados: también se asocian a lácteos sin pasteurizar y a vegetales frescos expuestos a aguas contaminadas por heces.

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Las pruebas documentadas en España entre 2022 y 2024 —brotes, hospitalizaciones y notificaciones urgentes de la RASFF— apuntan a la necesidad de reforzar las prácticas de higiene y el control de los alimentos de origen animal, en especial hamburguesas, carnes procesadas y productos lácteos susceptibles de portar patógenos como la E. coli O157:H7.