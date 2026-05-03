Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el Gran Premio de Miami

Luego de su mejor fin de semana en la Fórmula 1, tras finalizar décimo en la carrera sprint y octavo en el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto recibió un enorme envión. Y buscará continuar con su crecimiento en la categoría dentro de 20 días, cuando sea parte del Gran Premio de Canadá, a disputarse el domingo 24 de mayo.
Será en el Circuito Gilles-Villeneuve, un trazado urbano de 4.361 km ubicado en la Île Notre-Dame en Montreal. Claro que el argentino encarará el desafío con el mejor semblante: después del baño de cariño que recibió en la exhibición en Buenos Aires, repitió su mejor actuación en la Máxima al terminar octavo, misma ubicación que había conseguido con Williams en el Gran Premio de Azerbaiyán. Así, sumó cuatro puntos, que se añadieron a la unidad que había logrado en China.
Su compañero, Pierre Gasly, sufrió un toque por parte de Liam Lawson, volcó y se despistó, por lo que no pudo continuar en carrera. De esta forma, su cosecha se frenó en 16 puntos y Alpine acumula 21 en lo que va de la temporada.
RESULTADOS DE COLAPINTO LA FÓRMULA 1 EN 2026
1- Gran Premio de Australia: terminó en el puesto 14
2- Sprint del Gran Premio de China: acabó en el 14° lugar
3- Gran Premio de China: logró el puesto 10
4- Gran Premio de Japón: terminó en el 16° lugar
5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)
6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)
7- Sprint del Gran Premio de Miami: terminó octavo. en la sprint fe décimo
CALENDARIO DE LA FÓRMULA 1 EN 2026
9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00
10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00
11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00
12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00
13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00
14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00
15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00
16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00
17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00
18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00
19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00
20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00
21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00
22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00
23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00
24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00
25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
(Los horarios corresponden a la Argentina)
