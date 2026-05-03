Crimen y Justicia

Encontraron a un hombre muerto y en avanzado estado de descomposición en su casa en Posadas

La víctima, de 38 años, fue encontrada en un departamento de la chacra 32-33. El hallazgo se produjo tras el alerta de vecinos por un fuerte olor. La autopsia será clave para determinar las causas de la muerte

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Cuerpo en descomposición - Posadas
El hallazgo se produjo el sábado por la noche, cerca de las 22.30, en un departamento de la chacra 32-33 de Posadas, Misiones

Fue un olor nauseabundo lo que alertó a los vecinos de la chacra 32-33 de Posadas, Misiones. La pestilencia se filtraba desde uno de los departamentos del edificio 43, donde vivía A.M., un hombre de 38 años, según informaron fuentes policiales.

Finalmente, cerca de las 22.30, una vecina decidió llamar al 911. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con un indicio inquietante: un líquido de color escarlata que comenzaba a filtrarse desde el departamento superior hacia la vivienda de la mujer.

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En ese contexto, los efectivos intentaron comunicarse con el ocupante, pero no obtuvieron respuesta. También advirtieron que una de las ventanas del inmueble estaba abierta y que desde el interior emanaba un olor aún más intenso, lo que reforzó la sospecha de que algo grave había ocurrido.

Ante ese escenario, tomó intervención el Juzgado de Instrucción N° 3 de Posadas, que autorizó el ingreso por la fuerza. Una vez dentro, los policías confirmaron el peor desenlace: el cuerpo de A.M. fue hallado en avanzado estado de descomposición.

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En el procedimiento trabajaron peritos de la Policía Científica, junto al médico policial y efectivos de Bomberos. Tras las primeras pericias en el lugar, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, que permitirá determinar las causas de la muerte.

Por el momento, y de acuerdo con los medios locales, la investigación busca determinar si se trató de un fallecimiento por causas naturales, un accidente doméstico o si existió intervención de terceros. La respuesta definitiva quedará en manos de los resultados forenses.

Cuerpo en descomposición - Posadas
Personal de la policía científica trabajó en el lugar

A unos 80 kilómetros de allí, en la localidad de Alem, también en Misiones, otro episodio reciente volvió a poner en alerta a los vecinos. Un nene de 11 años fue brutalmente atacado por un perro cuando regresaba a su casa y debió ser hospitalizado por la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió cuando el menor llegó a su vivienda y fue sorprendido por el animal —una cruza de rottweiler con labrador que deambulaba suelto por la zona— que lo atacó repentinamente. Según reconstruyó su madre, el perro lo mordió en distintas partes del cuerpo hasta que logró escapar. “Había sangre por todos lados”, relató la mujer tras el ataque.

El chico sufrió lesiones en el brazo, la pierna y el abdomen, con cortes que requirieron suturas, y fue derivado a Posadas para una mejor atención. Aunque ya recibió el alta, quedó con secuelas físicas y emocionales, mientras la familia denunció que el animal seguía suelto en el barrio tras el episodio.

De momento, la familia del menor espera que las autoridades provinciales o los dueños del animal tomen acciones para volver a sentirse seguros. “Vivimos presos. Le dije a mi hijo de salir y me pregunta si se llevaron al perro. Le dije que no, pero que esperemos un día más a ver si podés salir. Yo lo quiero sacar al patio, pero sigue con su temor; él quiere que le confirme que el perro no está y yo no le voy a mentir”, sostuvo la mujer.

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