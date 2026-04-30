China desplegó fuerzas navales y aéreas tras los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Filipinas en el mar Meridional

Un submarino nuclear tipo 094A de la Armada china navega en el mar Meridional durante una exhibición militar (REUTERS/Archivo)

El régimen de China confirmó este jueves la realización de patrullas navales y aéreas de combate en las inmediaciones de las disputadas aguas del mar Meridional, apenas días después de que Estados Unidos, Filipinas y fuerzas aliadas iniciaran uno de sus mayores ejercicios militares conjuntos en la región.

El Ministerio de Defensa chino indicó que las operaciones se centraron en los alrededores de Huangyan Dao (conocido internacionalmente como Scarborough Shoal), un punto cuya soberanía reclama Beijing y que también es reivindicado por Manila.

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Según el comunicado oficial, “Huangyan Dao es una parte inalienable del territorio chino” y las patrullas se enmarcan en la respuesta a “toda clase de actos provocativos y violaciones de derechos”.

Las autoridades chinas argumentan que las actividades de su marina buscan contrarrestar cualquier intento de intromisión o desafío en la zona, especialmente tras las recientes denuncias de Filipinas sobre bloqueos a sus pesqueros y guardacostas en el área.

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El despliegue naval chino ocurre en paralelo a los ejercicios Balikatan, que involucran a más de 17.000 efectivos estadounidenses y filipinos, además de la participación de observadores de países aliados.

El despliegue naval chino ocurre en paralelo a los ejercicios Balikatan, que involucran a más de 17.000 efectivos estadounidenses y filipinos, además de la participación de observadores de países aliados

Estas maniobras, que se extienden hasta el 8 de mayo, incluyen simulacros de combate, ejercicios de fuego real y escenarios de defensa costera en provincias filipinas próximas tanto al mar Meridional como al estrecho de Taiwán. Manila ha insistido en que los ejercicios no están dirigidos contra ningún país en particular y son parte de la preparación para emergencias y desastres naturales.

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China sostiene que los ejercicios conjuntos constituyen una provocación y una amenaza a la estabilidad regional. A su vez, el Ministerio de Defensa chino subrayó que continuará realizando patrullas de combate como “medida efectiva” para proteger lo que considera su soberanía y derechos históricos en el área.

El gobierno filipino, por su lado, mantiene que la presencia aliada busca asegurar la capacidad de reacción ante cualquier contingencia y preservar la libre navegación en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

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Taiwán, el mayor foco de tensión

En medio del aumento de movimientos militares en Asia, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en la que llamó a “mantener la estabilidad” entre las dos potencias. Wang advirtió que Taiwán sigue siendo el asunto más delicado y representa, en sus palabras, “el principal riesgo en la relación bilateral”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (EFE)/Archivo)

Beijing considera a Taiwán como parte de su territorio y rechaza de manera reiterada el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos a la isla. En la llamada, el funcionario chino insistió en que Washington debe abstenerse de cualquier acción o declaración que pueda interpretarse como respaldo a la independencia de Taipei, advirtiendo que la cuestión taiwanesa es una “línea roja” para el gobierno de Xi Jinping.

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La conversación se produjo días antes de la visita oficial del presidente Donald Trump a China, prevista para el 14 y 15 de mayo, donde se espera que los temas de seguridad regional y la situación en Taiwán dominen la agenda.

Ambos gobiernos han intentado mantener canales de diálogo tras meses de tensiones comerciales y militares, aunque la desconfianza persiste en torno al futuro del estrecho y el equilibrio de poder en Asia-Pacífico.

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En paralelo, China mantiene una postura cautelosa respecto a la crisis en Medio Oriente y la ofensiva estadounidense contra Irán, aunque se ha limitado a llamar al diálogo y a la moderación.

(Con información de The Associated Press y EFE)

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