Salud

La dieta MIND se afianza como una estrategia para frenar el deterioro cognitivo

Los estudios citados por TIME vinculan el patrón que combina los enfoques mediterráneo y DASH con menor inflamación y estrés oxidativo, gracias a antioxidantes, fibra y ácidos grasos clave consumidos de forma sostenida

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Cerebro humano con surcos y convoluciones, mostrando circuitos neuronales luminosos. Rodeado de fresas, arándanos, brócoli, espinacas y frutos secos flotando. Fondo claro.
La dieta MIND se consolida como una estrategia respaldada para prevenir el deterioro cognitivo y promover la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Numerosos estudios han demostrado que alimentos para la salud cerebral pueden desempeñar un papel clave en la memoria y las funciones cognitivas a medida que envejecemos.

La dieta MIND, que combina lo mejor de los patrones alimentarios mediterráneo y DASH, se consolida como una de las estrategias más respaldadas para prevenir el deterioro cognitivo y promover la salud mental, según investigaciones recientes citadas por TIME.

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Estos alimentos, al ser consumidos regularmente, aportan nutrientes como antioxidantes, ácidos grasos omega-3, vitaminas y fibra, que contribuyen a la salud cerebral a largo plazo.

La dieta MIND fue desarrollada en 2015 por equipos del Rush University Medical Center y la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Su propuesta se basa en priorizar vegetales, cereales integrales, legumbres, pescado, frutos rojos, frutos secos y aceites saludables, mientras limita las grasas saturadas y los productos ultraprocesados. Según la dietista registrada Liz Weinandy, esta combinación “toma lo mejor de cada una”, logrando así beneficios mayores para el cerebro.

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Expertos citados en TIME destacan que sostener un patrón dietético centrado en estos alimentos está asociado con menor inflamación, menor estrés oxidativo y una mejor reserva cognitiva a lo largo del tiempo. La dieta también pone énfasis en los ácidos grasos —especialmente omega-3 y omega-6— como elementos clave de la protección neurológica, según señala Lauren Ptomey.

1. Verduras de hoja verde y su impacto en la memoria

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La dieta MIND incluye el consumo habitual de verduras de hoja verde como kale, espinaca, acelga, rúcula y hojas de mostaza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de verduras de hoja verde como kale, espinaca, acelga, rúcula y hojas de mostaza es un pilar de la dieta MIND. La dietista Jennifer Ventrelle subraya en declaraciones a TIME que “el kale y la espinaca tienen el mayor respaldo científico y se consideran los más poderosos”.

Un estudio reveló que quienes comían más de una porción al día de estos vegetales mostraban un envejecimiento cerebral más lento. Julia Zumpano, dietista del Cleveland Clinic, declaró para TIME que esta diferencia puede traducirse en “una función cerebral 11 años más joven”. Estos alimentos aportan vitamina K, folato y luteína, compuestos que intervienen en la neuroprotección.

Mayores niveles de ingesta de luteína se han asociado con mejor función y estructura cerebral en adultos mayores. Además, investigaciones recientes refuerzan la importancia de una microbiota intestinal equilibrada, donde la fibra presente en estas verduras resulta fundamental para el bienestar cerebral.

Se aconseja elegir especialmente hojas de color oscuro, como la espinaca y la rúcula, porque concentran una mayor cantidad de nutrientes favorables para el cerebro.

2. Frutos rojos: aliados naturales del cerebro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los frutos rojos, como arándanos, frambuesas, moras y fresas, son alimentos esenciales para la memoria según la dieta MIND (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos rojos —arándanos, frambuesas, moras y fresas— son alimentos esenciales para la memoria, según la dieta MIND. Se recomienda consumir al menos dos porciones por semana.

Los flavonoides, compuestos vegetales con propiedades antioxidantes, serían los principales responsables de este beneficio. Según explicó Ventrelle a TIME, un estudio con más de 2.000 participantes mostró que quienes mantenían una ingesta elevada de estas sustancias presentaban un 40% menos de riesgo de desarrollar demencia.

Las antocianinas, otro tipo de flavonoide responsable de los colores rojos y azules en estas frutas, también contribuyen a la protección y mejora de la función cognitiva.

Una investigación con más de 16.000 participantes evidenció que el consumo de arándanos y fresas se relaciona con un envejecimiento cerebral más lento de hasta dos años y medio.

Este efecto se atribuye a la capacidad de los frutos rojos para proteger las neuronas frente al estrés oxidativo y la inflamación.

3. Pescado graso: fuente esencial de omega-3

Vista cercana de salmón, caballa, sardinas y anchoas sobre una tabla de madera, con rodajas de limón, eneldo, sal marina, pimienta y aceite de oliva.
Consumir al menos una porción semanal de pescado graso forma parte de las pautas principales para la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir al menos una porción por semana de pescado graso, como salmón, atún, caballa, sardina y arenque, es una de las pautas principales para la salud cerebral. Weinandy señala para TIME que los ácidos grasos omega-3 son fundamentales para mantener la estructura de las membranas de las neuronas, ya que “nuestras células cerebrales necesitan una cantidad extra de esa grasa”.

El pescado graso es especialmente rico en ácido docosahexaenoico (DHA), un tipo de omega-3 reconocido como protector de las neuronas. Un metaanálisis asoció un mayor consumo de estos nutrientes con un menor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

Aunque los pescados blancos y los mariscos contienen menos omega-3 que especies como el salmón o la sardina, también contribuyen a la salud cerebral. Ventrelle señaló a TIME que todas estas opciones aportan beneficios para el cerebro, más allá de las diferencias en la cantidad de este nutriente.

4. Frutos secos y semillas: nutrientes que protegen el cerebro

Un tazón de madera contiene una mezcla de almendras marrones y claras, nueces peladas y semillas de chía esparcidas, sobre una superficie de madera oscura.
La dieta MIND aconseja consumir al menos cinco raciones semanales de frutos secos y semillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta MIND aconseja consumir al menos cinco raciones semanales de frutos secos y semillas. Este grupo abarca nueces, semillas de lino, chía, cáñamo y calabaza, todas fuentes importantes de ácido alfa-linolénico (ALA), el omega-3 de origen vegetal.

“Existen maneras excelentes de incorporar el omega-3 vegetal, como el ácido alfa-linolénico, en la dieta”, afirma Zumpano para TIME.

Los estudios muestran que las nueces destacan por su capacidad para proteger la memoria y mejorar la agilidad mental. Una investigación reciente en el Reino Unido observó que quienes desayunan nueces aumentan la velocidad de reacción y la retención de información.

Además, los frutos secos y las semillas son ricos en fibra y tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante, que ayuda a evitar el deterioro neuronal. Aunque la recomendación de la dieta es cinco porciones a la semana, Zumpano sugiere incluir alguna fuente de ALA diariamente.

5. Aceite de oliva: el oro líquido para la salud cerebral

La dieta MIND recomienda usar aceite de oliva como grasa principal en la cocina por su aporte a la función cerebral (Imagen ilustrativa Infobae)
La dieta MIND recomienda usar aceite de oliva como grasa principal en la cocina por su aporte a la función cerebral (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso principal de aceite de oliva en la cocina es una recomendación constante en la dieta MIND. Ventrelle comenta en TIME que este aceite aporta grasas monoinsaturadas, polinsaturadas y vitamina E, todas relevantes para la función cerebral.

El aceite de oliva virgen extra es especialmente rico en antioxidantes como el oleocantal, conocido por su efecto antiinflamatorio. Zumpano resalta su potencia, apta para frenar procesos degenerativos en el sistema nervioso.

Un estudio a gran escala encontró que quienes consumen al menos 7 gramos diarios de aceite de oliva presentan un 28% menor riesgo de muerte asociada a la demencia. Para cocciones a alta temperatura, Zumpano aconseja el aceite de oliva refinado o de aguacate; para aderezos o preparaciones suaves, la mejor opción es la variedad virgen extra.

6. Huevos: proteína y colina para el cerebro

huevos
Consumir al menos dos huevos por semana puede reducir el riesgo de demencia, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos han cobrado interés por su posible papel en la prevención del declive cognitivo. Estudios recientes indican que consumir al menos dos por semana puede reducir el riesgo de demencia.

Ventrelle señala en TIME que la colina es el nutriente más beneficioso del huevo y es esencial para el desarrollo y la reparación neuronal. La yema, además de colina, contiene vitamina D y pequeñas cantidades de ácido docosahexaenoico.

Zumpano destaca que no debe descartarse la yema, a diferencia de consejos antiguos que priorizaban solo la clara. Quienes presentan colesterol alto deben adaptar la cantidad semanal de yemas, pero no eliminarlas por completo.

Alimentos a limitar para un cerebro saludable

El consumo habitual de alimentos ultraprocesados y grasas saturadas, presentes en frituras, carne roja, quesos, mantequilla y dulces, está vinculado a peores resultados cognitivos.

Ventrelle subraya en TIME que quienes ingieren mayores niveles de estos productos tienen “casi el doble de riesgo de demencia” en comparación con quienes los consumen en cantidades bajas.

Sin embargo, los estudios destacan la importancia de la moderación. Las personas que incluían estos alimentos de forma ocasional mantenían un buen funcionamiento cerebral, lo que indica que no es necesario suprimirlos completamente para conservar la salud del cerebro.

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