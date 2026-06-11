6 hábitos saludables para evitar el dolor de rodillas

Las rodillas soportan el peso corporal y facilitan movimientos diarios, por lo que el desgaste aumenta el riesgo de dolor de rodilla y lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la vida, las rodillas desempeñan un papel esencial en la movilidad y el equilibrio del cuerpo humano. Como una de las articulaciones más importantes, son responsables de soportar el peso corporal y facilitar movimientos tan cotidianos como caminar, correr, saltar o subir escaleras. Esta función constante las expone a un desgaste significativo, haciéndolas especialmente vulnerables tanto a lesiones agudas como a procesos degenerativos que pueden comprometer la calidad de vida de personas de todas las edades.

Las consultas por dolores figuran entre las más frecuentes en clínicas y centros de salud. Factores como lesiones deportivas, sobrepeso, enfermedades articulares (incluida la artritis) y el paso del tiempo inciden en la aparición de molestias. Mantener la salud de esta parte del cuerpo no solo previene complicaciones, sino que también permite conservar la independencia y la capacidad de realizar actividades diarias con normalidad.

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Adoptar hábitos saludables, como la práctica regular de ejercicios de bajo impacto, una alimentación equilibrada y la atención temprana a cualquier señal de molestias, aporta beneficios tanto en el corto como en el largo plazo. Estas estrategias ayudan a fortalecer la estructura articular, mejorar la movilidad y reducir el riesgo de lesiones, aspectos clave para disfrutar de una vida activa y plena.

Las lesiones deportivas, el sobrepeso, la artritis y el paso del tiempo figuran entre las principales causas del dolor de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 hábitos saludables para evitar el dolor de rodilla

1. Incorporar caminatas diarias

Hacerlo de forma regular resulta uno de los hábitos más efectivos para preservar la salud de las rodillas y reducir el riesgo de dolor. Esta práctica, recomendada por especialistas como Shaq Lampier del Marylebone Health Group, fortalece los músculos circundantes y ayuda a mantener la lubricación articular, lo que protege el cartílago y mejora la movilidad.

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Un estudio de 2025 del Colegio Americano de Reumatología vincula el hábito de caminar con una menor incidencia de molestias, especialmente en personas con osteoartritis. Aunque la meta de 10.000 pasos diarios es popular, investigaciones recientes sugieren que 7.500 pasos al día pueden ser suficientes para obtener beneficios claros.

2. Practicar ejercicios de bajo impacto

Este tipo de actividades, como natación, ciclismo y uso de máquinas elípticas, permiten mantenerse activo sin sobrecargar las rodillas. Según Martin Sharp, entrenador y nutricionista citado por The Times, estos ejercicios favorecen el equilibrio, la flexibilidad y la estabilidad articular.

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El yoga y el pilates también son recomendados al incluir estiramientos y movimientos funcionales que mejoran la movilidad y reducen la rigidez, lo que resulta fundamental para personas mayores o con sobrepeso. El Colegio Americano de Reumatología y publicaciones como Medicine & Science in Sports respaldan la eficacia de estas actividades.

3. Fortalecer los músculos con ejercicios de resistencia

El fortalecimiento muscular es esencial para descargar la articulación y prevenir dolencias. Ejercicios como sentadillas y estocadas trabajan los cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, músculos clave para la alineación y el control del movimiento. Sharp recomienda incorporar estos ejercicios a la rutina diaria, incluso durante actividades cotidianas, como subir escaleras de dos en dos o realizar sentadillas mientras se cepilla uno los dientes. Esta estrategia permite sumar beneficios sin requerir sesiones prolongadas de ejercicio.

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Las caminatas diarias ayudan a preservar la salud de las rodillas y un estudio del Colegio Americano de Reumatología asoció 7.500 pasos con beneficios claros (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Alternar frío y calor con el ciclo nórdico

La terapia de contraste, también conocida como llamada ciclo nórdico, consiste en alternar entre temperaturas extremas para estimular la circulación y acelerar la recuperación muscular. Sharp explica que este método suele incluir 20 a 30 minutos de sauna seguidos por una inmersión en agua fría de 2 a 5 minutos.

El procedimiento promueve el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos, ayudando a la recuperación de lesiones menores. Sin embargo, quienes tengan problemas de presión arterial o afecciones cardíacas deben consultar a un médico antes de probarlo.

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5. Mantener una dieta equilibrada y adecuada

La alimentación influye directamente en la salud de las rodillas. El consumo de omega-3, presente en pescados grasos y frutos secos, reduce la inflamación y mejora la lubricación articular, señala Lampier. El calcio, obtenido de productos lácteos, vegetales de hoja verde y algunas frutas, resulta fundamental para la resistencia ósea, mientras que el colágeno contribuye a la salud de tendones, músculos y cartílago, reforzando la protección de la articulación. Estas recomendaciones cuentan con el respaldo del Marylebone Health Group y la Mayo Clinic.

6. Consultar al especialista ante molestias persistentes

El dolor es una señal de alerta que nunca debe ignorarse. Sharp recomienda atender cualquier molestia nueva en la rodilla con descanso, hielo y antiinflamatorios locales en primera instancia. Si la incomodidad persiste más de 72 horas, puede considerarse el uso de ibuprofeno, siempre y cuando se asegure una hidratación adecuada. Expertos de la Universidad de Birmingham advierten que el uso prolongado de antiinflamatorios puede afectar la función renal, por lo que, si el dolor se mantiene por más de una semana, lo indicado es consultar a un médico o fisioterapeuta para recibir un tratamiento personalizado.

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Causas del dolor de rodilla

Si el dolor de rodilla persiste más de una semana, los especialistas recomiendan consultar a un médico o fisioterapeuta para definir un tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lesiones agudas : la rodilla puede verse afectada por traumatismos directos, caídas, giros bruscos o accidentes deportivos, generando esguinces, desgarros musculares o rupturas de ligamentos y meniscos. Estas lesiones suelen causar dolor repentino, inflamación y dificultad para mover la articulación.

Artritis : las enfermedades articulares como la artritis reumatoide o la artrosis provocan inflamación, dolor crónico y rigidez en la rodilla. Según expertos de la Mayo Clinic , estas patologías tienden a desarrollarse con la edad y afectan la movilidad y la calidad de vida.

Sobrepeso y obesidad : el exceso de peso incrementa la carga sobre la articulación, acelerando el desgaste del cartílago y aumentando el riesgo de degeneración o lesiones. Mantener un peso saludable es clave para reducir la presión sobre las rodillas.

Práctica intensa de deportes u oficios : actividades que exigen movimientos repetidos o de alto impacto, como correr, saltar o levantar objetos pesados, pueden causar microtraumatismos y sobrecargar la estructura de la rodilla, favoreciendo la aparición de molestias o lesiones.

Procesos degenerativos : con el paso del tiempo, el cartílago y los tejidos blandos de la rodilla pueden deteriorarse, originando dolor y pérdida de movilidad. Este desgaste es una de las causas principales de osteoartritis, afección frecuente en personas mayores de 45 años.

Déficit de fuerza muscular : músculos débiles alrededor de la rodilla, especialmente cuádriceps e isquiotibiales, disminuyen la estabilidad y aumentan la susceptibilidad a lesiones. El fortalecimiento muscular es fundamental para la protección articular.

Infecciones o enfermedades sistémicas: en casos menos comunes, infecciones articulares o enfermedades autoinmunes pueden provocar dolor intenso, fiebre y enrojecimiento, requiriendo atención médica inmediata para prevenir complicaciones graves.

Una dieta equilibrada con omega-3, calcio y colágeno contribuye a reducir la inflamación, reforzar los huesos y proteger el cartílago de la rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué comer para evitar el dolor de rodilla

La alimentación desempeña un papel clave en la prevención y el alivio del dolor articular, según especialistas del Marylebone Health Group y la Mayo Clinic. Adoptar una dieta rica en ciertos nutrientes puede ayudar a reducir la inflamación, proteger el cartílago y fortalecer los huesos, contribuyendo así a la salud de las rodillas.

El consumo de omega-3, presente en pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas, así como en frutos secos y semillas de chía y lino, es uno de los suplementos más recomendados por los expertos para disminuir la inflamación articular y favorecer la lubricación de la rodilla. Este ácido graso esencial ayuda a mantener la movilidad y a frenar el avance de enfermedades como la artritis.

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El calcio es otro nutriente fundamental para la resistencia ósea. Puede obtenerse a través de productos lácteos, vegetales de hoja verde como la espinaca y la col rizada, y algunas frutas. La presencia adecuada en la dieta contribuye a disminuir el riesgo de fracturas y enfermedades degenerativas, reforzando la estructura articular.

El colágeno también juega un rol importante en la protección. Este componente, reportado como relevante por diversos profesionales de la salud, ayuda a fortalecer tendones, músculos y cartílago. Se encuentra en caldos de hueso, gelatinas y ciertos suplementos específicos.

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Ninguna vitamina o nutriente por sí solo elimina el dolor de rodilla, pero la integración de estos componentes en la dieta diaria, junto con una hidratación adecuada, puede mejorar la movilidad y ralentizar el avance de afecciones como la artrosis y la artritis. Las recomendaciones de incorporar omega-3, calcio y colágeno cuentan con el respaldo tanto de la Mayo Clinic como de especialistas internacionales en rehabilitación y nutrición.