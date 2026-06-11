Alerta por el avance del sarampión en Reino Unido, confirman dos muertes y más de cien casos recientes

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido registró 106 contagios confirmados por laboratorio en dos semanas, con mayor incidencia en Londres y las Midlands Occidentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informó que en lo que va de 2026 se produjeron dos muertes asociadas al sarampión en diferentes puntos de la región, una por “sarampión agudo” y otra por “secuelas tardías del sarampión”, según publicó el periódico británico The Guardian.

Esta cifra representa la primera vez desde 2018 que se registran dos fallecimientos vinculados a la enfermedad en Inglaterra y Gales, lo que llevó a reforzar la preocupación de las autoridades sanitarias ante el avance del brote.

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El avance del brote y las zonas más afectadas

La Organización Mundial de la Salud dejó de considerar al país libre de esta infección tras el estancamiento de la inmunización infantil (Imagen ilustrativa Infobae)

Según datos oficiales, el sarampión continúa expandiéndose en varias regiones del país. En los últimos 30 días, los casos se concentraron en Londres, el este de Inglaterra y las Midlands Occidentales. La UKHSA reportó 106 nuevos casos confirmados por laboratorio en las últimas dos semanas, lo que eleva el total a 736 desde el 1 de enero hasta el 8 de junio. En todo 2025, se habían registrado 959 casos.

La mayoría de los contagios recientes se dieron entre niños no vacunados de diez años o menos, según detalló la entidad sanitaria. Las autoridades insisten en la importancia de la inmunización para contener el avance del virus en las comunidades más vulnerables.

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Llamado urgente a la vacunación

Frente al incremento de casos, la UKHSA pidió a las familias que verifiquen el estado de vacunación de sus hijos.

“El sarampión sigue circulando en muchas partes del país y, como hemos visto, puede ser muy grave e incluso mortal. Instamos a todos los padres a que se aseguren de que sus hijos tengan al día sus vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, lo que les proporciona la mejor y más segura protección contra el sarampión”, afirmó la Dra. Vanessa Saliba, epidemióloga consultora del organismo.

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El brote avanza en varias regiones británicas y ya acumula cientos de diagnósticos en 2026, según datos oficiales

En el mismo sentido, precisó que cualquier persona que no se haya vacunado puede hacerlo a través de su médico de cabecera, independientemente de la edad. La epidemióloga subrayó que inmunizarse también protege a los bebés demasiado pequeños para recibir la vacuna y a quienes no pueden vacunarse por motivos médicos. “No se demore, y si usted o su hijo no están al día con las vacunas, pida cita hoy mismo”, recomendó la especialista.

Preocupación por las bajas tasas de cobertura y el rol del sistema de salud

Según el diario británico, en febrero, parlamentarios y expertos en salud advirtieron que el Servicio Nacional de Salud (NHS) estaba “claramente fallando” en asegurar que los niños recibieran la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola).

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Distintos sectores reclamaron una reforma en la administración de estas vacunas, luego de que se revelara que las tasas de inmunización en algunas zonas de Inglaterra igualan a las de países como Afganistán y Malawi. Según los datos más recientes, el 91,8% de los niños de cinco años recibió una dosis de la vacuna MMR -conocida en español como triple viral- entre 2024 y 2025, el nivel más bajo desde 2010-2011, sin variaciones respecto al año previo.

Por otra parte, el secretario de Salud, James Murray, expresó sus condolencias a las familias afectadas y recordó, “el sarampión puede provocar complicaciones graves que pueden ser fatales, y la vacuna MMR, que ha salvado innumerables vidas, sigue siendo la mejor protección que tenemos contra esta enfermedad altamente infecciosa”.

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De acuerdo con el portal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció en enero que el Reino Unido ya no se considera libre de sarampión, tras el estancamiento en la cobertura de la vacuna y el aumento de los casos. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves como neumonía, inflamación cerebral, discapacidad a largo plazo o la muerte.