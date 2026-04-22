Cuáles son los tipos de sangre más extraños del mundo y qué riesgos implican

La sangre Rhnull o sangre dorada es el tipo más raro del mundo, con menos de 50 personas registradas y solo nueve donantes activos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sangre Rhnull, conocida también como sangre dorada, es considerada el tipo más raro a nivel mundial, identificada en menos de 50 personas y con solo nueve donantes activos, según un artículo publicado por el hospital privado turco Liv Hospital.

Su singularidad se debe a la ausencia total de antígenos Rh en los glóbulos rojos, lo que la distingue de todos los demás tipos sanguíneos. Esta condición se produce por una mutación genética extremadamente infrecuente, lo que explica su rareza en la población.

Quien posee sangre Rhnull puede donar a cualquier paciente del sistema Rh, pero solo puede recibir de otro portador de Rhnull, lo que genera un desafío considerable ante emergencias. Para asegurar su disponibilidad, los hospitales y bancos de sangre mantienen registros internacionales y coordinan una red constante de cooperación.

En hospitales de todo el mundo, una base de datos secreta guarda los nombres de quienes tienen una característica biológica casi imposible (Imagen ilustrativa Infobae)

La clasificación y los factores que determinan los grupos sanguíneos son esenciales en medicina, ya que de ellos depende la compatibilidad entre donantes y receptores, lo que reduce riesgos en transfusiones, cirugías y tratamientos oncológicos. Los grupos sanguíneos derivan de la presencia o ausencia de antígenos en los glóbulos rojos.

El sistema más utilizado es el ABO, distinguiendo entre los grupos A, B, AB y O, junto con el factor Rh, que puede ser positivo o negativo. Así surgen los ocho tipos principales: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ y O-. La correcta identificación de cada tipo previene reacciones inmunológicas graves y garantiza la seguridad del paciente.

Estos antígenos se heredan genéticamente, aspecto relevante para la gestión en los bancos de sangre y la planificación de tratamientos personalizados. Un error en la tipificación puede causar complicaciones severas; por ello, los protocolos hospitalarios ponen énfasis en la clasificación precisa, según indica el hospital privado.

La compatibilidad sanguínea depende de la correcta identificación y clasificación de los grupos sanguíneos, crucial para trasplantes, cirugías y tratamientos oncológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución y prevalencia global de los grupos sanguíneos

En Estados Unidos, existe un grupo sanguíneo que predomina ampliamente sobre los demás, seguido de cerca por otro tipo frecuente y, en menor medida, por variantes menos habituales. La prevalencia de cada grupo varía de acuerdo con la región y la ascendencia étnica de la población.

Mientras que el grupo B es más habitual en Asia, el O- se observa con mayor frecuencia en poblaciones europeas. La sangre Rhnull es tan excepcional que su presencia resulta prácticamente insignificante en las estadísticas generales.

Esta distribución desigual de los tipos de sangre influye de manera directa en la gestión de reservas y en la organización de campañas de donación. Los grupos menos frecuentes exigen estrategias específicas para evitar la escasez, y la diversidad demográfica de cada región obliga a contar con sistemas de gestión adaptables y capacidad de respuesta rápida ante situaciones de emergencia.

En el contexto estadounidense, el orden de frecuencia de los tipos sanguíneos, del más común al más raro, es el siguiente: O+, A+, B+, O-, A-, AB+, B- y AB-.

El grupo sanguíneo O positivo es el más frecuente en Estados Unidos, con un 37,5 % de la población, mientras que AB negativo apenas alcanza el 0,5 % (EFE/Enric Fontcuberta)

Desafíos médicos y logísticos ante tipos de sangre raros

Tanto el grupo Rhnull como el AB-negativo afrontan retos especialmente complejos. En el caso de Rhnull, la compatibilidad universal dentro del sistema Rh es una ventaja para la donación, pero la extrema escasez de donantes obliga a una planificación estricta y coordinación internacional.

Las transfusiones solo son posibles si existen reservas específicas disponibles, por lo que la colaboración entre bancos de sangre de diferentes países es indispensable.

Quienes tienen sangre AB-negativo, que representa 0,5 % de la población, también enfrentan dificultades para encontrar donantes compatibles. Estas personas pueden recibir glóbulos rojos de cualquier donante Rh-negativo, pero solo pueden donar a otros con AB, lo que demanda control permanente de las reservas y campañas de donación dirigidas. Estas complicaciones convierten cada donación en un recurso fundamental y requieren un seguimiento detallado de las existencias.

Gestionar sangre rara implica mantener registros internacionales actualizados, organizar reservas estratégicas y coordinar procedimientos logísticos a nivel global. El margen de error es mínimo y la rapidez de la respuesta puede definir el resultado en situaciones críticas.

Los tipos de sangre raros como Rhnull y AB negativo exigen estrategias especiales en la gestión de reservas y campañas de donación adaptadas a cada región (Foto: (iStock))

Orden de rareza de los tipos de sangre a nivel mundial

Según el hospital privado turco Liv Hospital, el orden, desde el tipo más raro hasta el más común, es:

Rhnull ( menos de 0,0001% de la población mundial )

AB- negativo ( 0,5% )

B- negativo ( 1% )

AB+ positivo ( 1,5% )

A- negativo ( 2% )

O- negativo ( 2,5% )

B+ positivo ( 8,5% )

A+ positivo ( 26,5% )

O+ positivo (37,5%)

Esta jerarquía evidencia tanto la frecuencia relativa de cada grupo sanguíneo en la población mundial como los desafíos que enfrenta la salud pública para garantizar transfusiones seguras, especialmente en los casos menos frecuentes.

La combinación de factores genéticos, variaciones demográficas y complejidad logística convierte la gestión de los tipos más raros en una prioridad estratégica continua, donde la clasificación rigurosa y la cooperación internacional determinan la capacidad de atender a quienes requieren una transfusión compatible.