Por qué tomar café antes de la siesta puede mejorar el descanso, según Conrado Estol

En una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo al Mediodía, el neurólogo Conrado Estol abordó si tomar café antes de la siesta puede ayudar a mejorar el estado de alerta al despertar, detallando el proceso biológico detrás de este fenómeno
Durante su intervención en el programa conducido por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol respondió a la inquietud sobre la aparente contradicción de tomar café para dormir. Explicó: “Suena paradójico, ¿no? Café para dormir. Exactamente. Pero hay un truquito detrás de esa frase”.
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La cafeína y el truco para potenciar la siesta
El médico aclaró que el efecto de la cafeína no es inmediato: “El café que acabás de tomar no hace efecto en un minuto, ni en diez ni en quince. Empieza a hacer efecto a los veinte a cuarenta y cinco minutos”. Por eso, recomendó que quienes pueden dormirse fácilmente aprovechen ese intervalo: “El buen dormidor de siesta, si toma un café justo antes de dormir la siesta, se va a dormir como siempre”.
Estol subrayó que la acción de la cafeína se superpone con la fase final de la siesta: “Tomaste el café, sos buen dormidor de siesta, te quedás dormido. A los treinta minutos, como sería ideal, cuarenta como mucho, te despertás. Y ahí empieza a hacer efecto la cafeína, que te va a despertar bien alerta para que después de esa siesta por ahí vas a trabajar o el fin de semana querés hacer un deporte”.
El neurólogo insistió en que este beneficio depende de la rapidez con la que cada organismo metaboliza la cafeína: “Hay gente que no la limpia y entonces el café de la mañana, del desayuno, te mantiene despierto a las diez de la noche o doce de la noche. Y otros que la consumen eliminan esa cafeína rápidamente, depende de las enzimas de tu cuerpo”.
Qué sucede en el cerebro al combinar café y siesta
Estol enseñó que el sueño surge por la acumulación de una sustancia llamada adenosina: “¿Qué es la adenosina? Es un producto que se va acumulando en el cuerpo, en el cerebro, a medida que pasa el día. Cuando gastás energía, el ATP, adenosina trifosfato, se va transformando y queda adenosina, que produce sueño”.
Sobre el mecanismo de la cafeína, el especialista explicó: “La cafeína tiene una estructura muy parecida a la adenosina. Entonces se puede unir a los receptores de adenosina. Los receptores están hechos para adenosina, pero como la cafeína la imita, puede ocupar el lugar. Entonces, ¿qué pasa? La cafeína se une a los receptores y los bloquea, no dejan que la adenosina se una, entonces te recontradespierta”.
El efecto, según Estol, es que quien toma café antes de la siesta y se duerme rápido, al despertar “te cansaste, dormiste y cuando te despertás, te despertás bien alerta”. Por eso, sugirió evitar que la siesta se extienda más allá de los treinta o cuarenta y cinco minutos para no entrar en etapas de sueño profundo y perjudicar el descanso nocturno.
Metabolizadores rápidos y lentos: por qué no todos sienten el mismo efecto
En el diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, el neurólogo detalló por qué no todas las personas experimentan el mismo impacto: “No es que no te despierta, son metabolizadores rápidos. El sistema del cuerpo se come las sustancias, los remedios. Hay gente que responde más y menos a los medicamentos. Yo como médico le doy la misma dosis a dos personas y uno dice: ‘No, doctor, me hizo un efecto’. Y el otro: ‘No sentí mucho’. La verdad que tenemos este sistema de limpieza de todo lo que procesamos y algunas personas son más efectivos”.
Destacó que en el caso de la cafeína, la diferencia está en las enzimas de cada uno: “Algunos pueden tomarse un café a las doce de la noche y a las doce están durmiendo”. Por eso, el truco funciona para quienes metabolizan la cafeína rápidamente y logran dormirse sin dificultad.
La estrategia, concluyó Estol, es útil para quienes buscan potenciar el efecto reparador de la siesta y despertarse en estado de alerta, siempre que la duración del descanso sea la adecuada y el metabolismo lo permita.
La entrevista completa al doctor Conrado Estol
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