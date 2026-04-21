El aliento como fuente de información médica: qué pueden revelar los gases exhalados sobre la salud intestinal

El análisis del aliento se consolida como una herramienta no invasiva y revolucionaria para el monitoreo de la salud intestinal y el diagnóstico de enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología médica abre nuevas puertas para el análisis de la salud individual. Un simple acto, exhalar, ofrece ahora datos que hasta hace poco solo podían obtenerse mediante procedimientos invasivos o complejos.

Según un informe realizado por Science News, la respiración contiene pistas sobre la salud intestinal y podría anticipar enfermedades como el asma o la sepsis. Diversos dispositivos caseros permiten a los usuarios acceder a información a partir de las moléculas presentes en su aliento, un desarrollo que transforma la relación entre tecnología y bienestar diario.

Actualmente, existen dispositivos de uso doméstico que permiten a las personas analizar los gases presentes en el aire que exhalan y obtener información sobre su funcionamiento digestivo.

Este fenómeno responde al interés creciente por el monitoreo personal de la salud, en un contexto donde dispositivos como relojes inteligentes o anillos de sueño ya forman parte del día a día de millones de personas.

Especialistas advierten que la interpretación de pruebas caseras de aliento aún tiene limitaciones clínicas y deben utilizarse con precaución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien estas pruebas ofrecen datos sobre qué alimentos consumir o evitar, su alcance y utilidad clínica aún generan debate entre especialistas, quienes advirtieron que la interpretación y precisión de los resultados no siempre es concluyente.

Diagnóstico de enfermedades a través del aliento

De acuerdo con Ali Rezaie, gastroenterólogo del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, las moléculas presentes en el aliento complementan la información sobre el organismo, en particular sobre los microbios intestinales.

Rezaie sostiene que esta tecnología “puede completar el panorama de la salud”, aunque advirtió que “no da una respuesta definitiva” respecto a la tolerancia alimentaria. El especialista recomendó utilizar estos dispositivos con precaución y señaló que, en la práctica clínica, la medición de gases en el aliento ayuda a detectar trastornos gastrointestinales.

Entre las afecciones más estudiadas en este campo se encuentra el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO). En estos casos, bacterias que normalmente residen en el colon se desplazan y multiplican en el intestino delgado, generando una mayor producción de gases.

El diagnóstico de SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano intestinal, requiere un protocolo clínico estricto y el uso de analizadores de alta precisión calibrados regularmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el especialista, esto sucede porque hay bacterias adicionales en el intestino delgado, lo que incrementa la digestión microbiana y la liberación de compuestos detectables en la exhalación.

El diagnóstico clínico de SIBO requiere un protocolo específico: los pacientes siguen una dieta blanda y baja en fibra, ayunan durante la noche y luego soplan varias veces en un analizador de aliento tras ingerir una solución de azúcar.

El equipo de Rezaie calibra sus dispositivos dos veces al día para garantizar la precisión, una práctica que, según el médico, eleva la fiabilidad de los resultados frente a las pruebas caseras.

Microbioma y compuestos orgánicos volátiles

El intestino humano alberga una comunidad diversa de microorganismos. Bacterias, arqueas y hongos contribuyen a la digestión, refuerzan la barrera intestinal y producen compuestos utilizados por el cuerpo.

Andrew Kau, alergista e inmunólogo de la Universidad de Washington en San Luis, indicó que estos microbios tienen una gran variedad de efectos en la salud humana. No obstante, su desequilibrio puede ser perjudicial y desencadenar enfermedades.

La composición del aliento refleja la presencia de compuestos orgánicos volátiles derivados del microbioma intestinal y su equilibrio microbiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que una persona exhala, se liberan cientos de compuestos orgánicos volátiles. Según Audrey John, pediatra especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia, estos compuestos pueden compararse con un perfume, cuyas moléculas se dispersan en el aire.

Estudios recientes demostraron que los perfiles de compuestos orgánicos volátiles en el aliento dependen del microbioma intestinal.

Investigaciones realizadas con ratones evidenciaron que los animales con microbioma presentan un conjunto distinto de compuestos en su aliento respecto a aquellos libres de microbios.

Cuando el equipo trasplantó microbioma a ratones sin gérmenes, los perfiles de compuestos volátiles cambiaron y se asemejaron a los de los donantes originales. Science News informó que estos resultados, publicados en la revista científica Cell Metabolism, sugieren que los microorganismos intestinales determinan en gran medida la composición del aliento.

Avances y estudios en humanos

El mismo grupo de investigadores realizó pruebas en humanos. En un estudio con 41 niños, se observó que los perfiles de compuestos en el aliento diferían entre quienes padecían asma y quienes no, y que estos perfiles se relacionaban con la cantidad de Eubacterium siraeum presente en las heces, una bacteria previamente asociada al asma pediátrica.

La comunidad médica sostiene que el desarrollo de pruebas de aliento para el diagnóstico clínico requiere validación adicional debido a la complejidad y variabilidad individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del potencial de estos hallazgos, Audrey John considera que la tecnología aún no está lista para su uso generalizado. En diálogo con Science News, el pediatra señaló la necesidad de estudios más amplios para validar los resultados.

John está interesada en el desarrollo de pruebas que permitan identificar la sepsis neonatal a través del aliento, con el objetivo de intervenir de manera temprana en casos de infecciones graves en recién nacidos.

El análisis del aliento se perfila como una vía innovadora para el diagnóstico no invasivo de enfermedades y el monitoreo de la salud intestinal, aunque la comunidad científica sostiene que, debido a la variabilidad entre individuos y la complejidad de los perfiles químicos, la validación de estos métodos requiere más investigación antes de su adopción generalizada.