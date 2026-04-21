Salud

Cómo ayuda la infusión de jengibre a aliviar el dolor de garganta

El uso de esta bebida, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, ayuda a calmar la irritación y favorecer el bienestar de forma natural

Guardar
Una taza de vidrio transparente contiene una humeante infusión de jengibre con varias rodajas de jengibre fresco. Al lado, raíces de jengibre enteras y en rodajas.
La infusión de jengibre es recomendada por evidencia científica internacional para aliviar el dolor de garganta de manera natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de jengibre ha ganado protagonismo como remedio tradicional y opción recomendada por la evidencia científica internacional para aliviar el dolor de garganta.

Esta raíz se utiliza desde hace siglos en la medicina asiática para tratar inflamaciones, molestias digestivas y problemas respiratorios. Diversos estudios internacionales reconocen su potencial para calmar la irritación de la garganta y aportar bienestar general, aunque su uso siempre debe ser como complemento y no como reemplazo de los tratamientos médicos indicados.

Por qué el té de jengibre es bueno para aliviar el dolor de garganta

El té de jengibre es reconocido por la medicina tradicional asiática y la evidencia científica internacional por su capacidad para aliviar molestias en la garganta. Esta raíz contiene compuestos bioactivos como gingerol, shogaol y zingerona, con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas. Estos principios activos ayudan a reducir la inflamación y la irritación causadas por infecciones virales, bacterianas o agentes irritantes ambientales.

El dolor de garganta suele asociarse a procesos inflamatorios en los tejidos. El jengibre bloquea proteínas proinflamatorias, lo que contribuye a disminuir el dolor y la hinchazón.

Además, investigaciones referenciadas por Healthline y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) destacan que el jengibre favorece una respuesta inmunológica más eficiente, ayudando al organismo a combatir virus y bacterias, principales responsables de la mayoría de los cuadros de dolor de garganta.

dolor de garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)
El té de jengibre actúa como remedio tradicional en la medicina asiática para calmar irritación y molestias en la garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de laboratorio han señalado que el extracto de jengibre puede inhibir el crecimiento de microorganismos como Streptococcus mutans, Candida albicans y Enterococcus faecalis, todos asociados a infecciones orales y de garganta. Aunque la mayor parte de la evidencia proviene de estudios in vitro, estos resultados sugieren que el jengibre puede servir como apoyo para combatir infecciones leves y aliviar síntomas.

El efecto antioxidante del jengibre también es relevante, ya que ayuda a proteger las células del daño provocado por el estrés oxidativo. El consumo de jengibre fresco, en particular, potencia esta acción protectora y reparadora a nivel celular.

Los beneficios del jengibre para la salud

El jengibre no solo resulta útil para calmar el dolor de garganta, sino que aporta otros beneficios para la salud general. Su acción antiinflamatoria puede contribuir a mitigar molestias articulares y digestivas. Los antioxidantes presentes en la raíz ayudan a proteger las células y a prevenir daños provocados por radicales libres.

Jengibre fresco, raíz aromática y saludable, especia con beneficios antiinflamatorios, jengibre para la digestión, condimento natural y antioxidante, planta medicinal, jengibre en la cocina, té de jengibre, sabor intenso y aromático, beneficios del jengibre, raíz para una dieta saludable, planta con propiedades curativas, jengibre como ingrediente culinario - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El jengibre contiene gingerol, shogaol y zingerona, compuestos con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre refuerza el sistema inmunológico, facilitando defensas más eficaces ante infecciones respiratorias, resfriados y gripe. Cuando se combina con miel, sus efectos pueden potenciarse: la miel posee propiedades antimicrobianas y recubre la mucosa de la garganta, acelerando el alivio del dolor y la irritación.

El té de jengibre también se puede combinar con limón, que aporta vitamina C y contribuye a fortalecer las defensas, o con otros ingredientes naturales como menta o canela, que suman efectos digestivos y refrescantes.

Cómo preparar la infusión de jengibre para aliviar el dolor de garganta

La forma más práctica y habitual de consumir jengibre para aliviar el dolor de garganta es mediante una infusión. Para prepararla, se recomienda usar entre dos y cinco centímetros de raíz fresca, pelar y cortar en rodajas finas, añadirlas a una taza de agua hirviendo y dejar reposar de cinco a diez minutos. Después se cuela y se puede endulzar con una cucharadita de miel para potenciar el efecto calmante.

El té de jengibre puede tomarse hasta tres veces al día. El líquido caliente contribuye a hidratar y suavizar la garganta, mientras que los compuestos activos ayudan a reducir la inflamación y las molestias leves.

Otras formas de consumir jengibre incluyen masticar pequeños trozos de raíz fresca, usar caramelos o pastillas con extracto de jengibre o incorporar jengibre en polvo a comidas y bebidas. Los suplementos en cápsulas están disponibles, pero es aconsejable consultar a un profesional antes de comenzar a tomarlos de manera regular.

Mujer sostiene raíz de jengibre sobre una tetera de vidrio transparente con agua caliente y rodajas de jengibre, con vapor ascendente.
l consumo de infusión caliente contribuye a hidratar la garganta, mientras el jengibre reduce la inflamación y las molestias leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre es seguro para la mayoría en cantidades moderadas. No obstante, personas embarazadas, quienes toman anticoagulantes, insulina o tienen enfermedades renales o biliares deben consultar a un médico antes de consumirlo con frecuencia. El exceso puede causar molestias digestivas, como acidez.

Los suplementos de jengibre no están regulados por la FDA, por lo que es importante optar por marcas reconocidas y buscar consejo profesional si surge alguna reacción adversa. Aunque la tradición y los estudios de laboratorio respaldan su uso para el dolor de garganta, la evidencia clínica en humanos aún es limitada, por lo que no debe sustituir los tratamientos médicos indicados para infecciones graves.

Temas Relacionados

InfusionesJengibreBeneficios para la saludDolor de gargantaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Para qué sirve agregar bicarbonato de sodio a la salsa de tomate

La incorporación de este ingrediente transforma cualquier preparación en una opción más suave y fácil de digerir

Para qué sirve agregar bicarbonato de sodio a la salsa de tomate

Un estudio explicó por qué el café puede mejorar el estado de ánimo: las claves del eje intestino cerebro

Investigadores del University College Cork identificaron que la infusión, incluso en su versión descafeinada, produce cambios positivos en la flora intestinal que influyen en la salud cognitiva

Un estudio explicó por qué el café puede mejorar el estado de ánimo: las claves del eje intestino cerebro

El Salvador: Un club de lectura que se transforma en refugio emocional

El acto de leer de manera regular contribuye a disminuir la tensión emocional y promueve una mayor estabilidad psicológica, una especialista coaching estratégico destaca su efecto positivo sobre la memoria y la creatividad

El Salvador: Un club de lectura que se transforma en refugio emocional

Hallazgo de la NASA: el vehículo robótico Curiosity detectó compuestos orgánicos nunca vistos en Marte

Científicos de Estados Unidos, Francia y México hicieron un experimento pionero que reveló la presencia de moléculas complejas en el cráter Gale. Cómo amplía el conocimiento sobre la química y la historia del planeta rojo

Hallazgo de la NASA: el vehículo robótico Curiosity detectó compuestos orgánicos nunca vistos en Marte

Un estudio reveló que el microbioma intestinal podría anticipar el riesgo de la enfermedad de Parkinson

Un equipo del Reino Unido descubrió diferencias específicas en las bacterias intestinales de quienes tienen el trastorno. Qué implican los resultados

Un estudio reveló que el microbioma intestinal podría anticipar el riesgo de la enfermedad de Parkinson
DEPORTES
Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Simeone no arriesga: Lookman y Sorloth, bajas ante el Elche y en duda para la Champions League

Los secretos del físico de Erling Haaland: su dieta de 6.000 calorías por día a base de corazón, hígado y una “poción mágica”

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

TELESHOW
Analía Castro, la niña de La Historia Oficial, recordó a Luis Puenzo tras su muerte: “Era un ser maravilloso”

Analía Castro, la niña de La Historia Oficial, recordó a Luis Puenzo tras su muerte: “Era un ser maravilloso”

El tenso episodio de Fabiana Cantilo al aire de un stream que terminó en risas: el video viral

El día en que Luis Puenzo ganó el Oscar con La Historia Oficial: la emoción y el orgullo del primer galardón argentino

Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

Las consultas en hospitales por picaduras de garrapatas se triplican y elevan el riesgo de enfermedades

Cáncer colorrectal en jóvenes: vinculan la dieta, el tabaco y los pesticidas con el aumento de casos

Este parásito que come carne viva y puede causar infecciones graves se acerca a Estados Unidos

Bolivia tendrá por primera vez dos gobernadoras mujeres: quiénes son Gabriela De Paiva y María René Soruco