Cómo ayuda la infusión de jengibre a aliviar el dolor de garganta

La infusión de jengibre es recomendada por evidencia científica internacional para aliviar el dolor de garganta de manera natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de jengibre ha ganado protagonismo como remedio tradicional y opción recomendada por la evidencia científica internacional para aliviar el dolor de garganta.

Esta raíz se utiliza desde hace siglos en la medicina asiática para tratar inflamaciones, molestias digestivas y problemas respiratorios. Diversos estudios internacionales reconocen su potencial para calmar la irritación de la garganta y aportar bienestar general, aunque su uso siempre debe ser como complemento y no como reemplazo de los tratamientos médicos indicados.

Por qué el té de jengibre es bueno para aliviar el dolor de garganta

El té de jengibre es reconocido por la medicina tradicional asiática y la evidencia científica internacional por su capacidad para aliviar molestias en la garganta. Esta raíz contiene compuestos bioactivos como gingerol, shogaol y zingerona, con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas. Estos principios activos ayudan a reducir la inflamación y la irritación causadas por infecciones virales, bacterianas o agentes irritantes ambientales.

El dolor de garganta suele asociarse a procesos inflamatorios en los tejidos. El jengibre bloquea proteínas proinflamatorias, lo que contribuye a disminuir el dolor y la hinchazón.

Además, investigaciones referenciadas por Healthline y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) destacan que el jengibre favorece una respuesta inmunológica más eficiente, ayudando al organismo a combatir virus y bacterias, principales responsables de la mayoría de los cuadros de dolor de garganta.

El té de jengibre actúa como remedio tradicional en la medicina asiática para calmar irritación y molestias en la garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de laboratorio han señalado que el extracto de jengibre puede inhibir el crecimiento de microorganismos como Streptococcus mutans, Candida albicans y Enterococcus faecalis, todos asociados a infecciones orales y de garganta. Aunque la mayor parte de la evidencia proviene de estudios in vitro, estos resultados sugieren que el jengibre puede servir como apoyo para combatir infecciones leves y aliviar síntomas.

El efecto antioxidante del jengibre también es relevante, ya que ayuda a proteger las células del daño provocado por el estrés oxidativo. El consumo de jengibre fresco, en particular, potencia esta acción protectora y reparadora a nivel celular.

Los beneficios del jengibre para la salud

El jengibre no solo resulta útil para calmar el dolor de garganta, sino que aporta otros beneficios para la salud general. Su acción antiinflamatoria puede contribuir a mitigar molestias articulares y digestivas. Los antioxidantes presentes en la raíz ayudan a proteger las células y a prevenir daños provocados por radicales libres.

El jengibre contiene gingerol, shogaol y zingerona, compuestos con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre refuerza el sistema inmunológico, facilitando defensas más eficaces ante infecciones respiratorias, resfriados y gripe. Cuando se combina con miel, sus efectos pueden potenciarse: la miel posee propiedades antimicrobianas y recubre la mucosa de la garganta, acelerando el alivio del dolor y la irritación.

El té de jengibre también se puede combinar con limón, que aporta vitamina C y contribuye a fortalecer las defensas, o con otros ingredientes naturales como menta o canela, que suman efectos digestivos y refrescantes.

Cómo preparar la infusión de jengibre para aliviar el dolor de garganta

La forma más práctica y habitual de consumir jengibre para aliviar el dolor de garganta es mediante una infusión. Para prepararla, se recomienda usar entre dos y cinco centímetros de raíz fresca, pelar y cortar en rodajas finas, añadirlas a una taza de agua hirviendo y dejar reposar de cinco a diez minutos. Después se cuela y se puede endulzar con una cucharadita de miel para potenciar el efecto calmante.

El té de jengibre puede tomarse hasta tres veces al día. El líquido caliente contribuye a hidratar y suavizar la garganta, mientras que los compuestos activos ayudan a reducir la inflamación y las molestias leves.

Otras formas de consumir jengibre incluyen masticar pequeños trozos de raíz fresca, usar caramelos o pastillas con extracto de jengibre o incorporar jengibre en polvo a comidas y bebidas. Los suplementos en cápsulas están disponibles, pero es aconsejable consultar a un profesional antes de comenzar a tomarlos de manera regular.

l consumo de infusión caliente contribuye a hidratar la garganta, mientras el jengibre reduce la inflamación y las molestias leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre es seguro para la mayoría en cantidades moderadas. No obstante, personas embarazadas, quienes toman anticoagulantes, insulina o tienen enfermedades renales o biliares deben consultar a un médico antes de consumirlo con frecuencia. El exceso puede causar molestias digestivas, como acidez.

Los suplementos de jengibre no están regulados por la FDA, por lo que es importante optar por marcas reconocidas y buscar consejo profesional si surge alguna reacción adversa. Aunque la tradición y los estudios de laboratorio respaldan su uso para el dolor de garganta, la evidencia clínica en humanos aún es limitada, por lo que no debe sustituir los tratamientos médicos indicados para infecciones graves.