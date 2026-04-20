¿Existe un límite de edad para correr? Qué dice la ciencia

Harvard Medical School recomienda ajustar el volumen e intensidad del entrenamiento según las capacidades físicas y signos de alerta del cuerpo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correr es una actividad física que puede practicarse de forma segura a lo largo de toda la vida, siempre que se adapte a las condiciones individuales y se consideren enfermedades o lesiones previas. No existe un límite de edad establecido por la ciencia para dejar de correr, la recomendación depende de la evaluación médica y la atención a las señales del propio cuerpo. La escuela de medicina Harvard Medical School señala que correr puede mantenerse durante toda la vida si se ajusta la intensidad y el volumen de entrenamiento al estado físico, prestando especial atención a dolores persistentes, lesiones articulares o enfermedades crónicas.

No existe un límite de edad para abandonar la carrera; lo esencial es adaptar la actividad y consultar a un médico ante síntomas como dolor creciente, hinchazón o problemas mecánicos en las articulaciones. Los estudios sobre corredores veteranos (master athletes) demuestran que el entrenamiento regular preserva la capacidad cardiovascular y muscular, con la reducción del rendimiento está asociada más al descenso natural del VO2 máximo que a la edad por sí sola.

Diversas investigaciones internacionales revelan que la práctica regular de correr en la adultez y la vejez contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Además, correr favorece la salud mental, ayuda a mantener un peso saludable y mejora la calidad del sueño. Estas ventajas se observan incluso en personas mayores que inician la actividad en etapas avanzadas, siempre bajo supervisión médica y con una progresión adecuada en la intensidad del ejercicio.

Resultados de las investigaciones internacionales

Un estudio longitudinal de 21 años, realizado por la universidad estadounidense Stanford, demostró que los adultos que mantuvieron la práctica de correr después de los 50 años experimentaron menores niveles de discapacidad y menor mortalidad en comparación con personas sedentarias de la misma edad. Esta diferencia se sostuvo incluso cuando los corredores superaron los 80 años. La investigación concluye que el ejercicio vigoroso, como correr, en la mediana y tercera edad, se asocia con mejor funcionalidad y mayor supervivencia, sin identificarse un punto de corte biológico para dejar de correr debido a la edad avanzada.

Las recomendaciones señalan que el ejercicio de resistencia es seguro para mayores de 65 años si no existen contraindicaciones médicas previas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra prueba abarca más de 55.000 participantes entre 18 y 100 años y fue publicada en la revista médica Journal of the American College of Cardiology. Se evidenció que correr, incluso para quienes lo hacían menos de 51 minutos por semana, reduce en un 30% el riesgo de mortalidad por cualquier causa y en un 45% el riesgo cardiovascular. Estos beneficios se observaron en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 70 años, siempre que la intensidad y la frecuencia se adaptaran a las capacidades individuales.

Recomendaciones y advertencias para adultos mayores

El inicio o continuación de la carrera en adultos mayores debe estar precedido de una evaluación médica, especialmente en quienes tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, articulares o crónicas. Es fundamental escuchar al cuerpo y ajustar la actividad ante señales de advertencia, como dolor persistente, inflamación o incapacidad para realizar tareas cotidianas.

No existen pruebas científicas que indiquen que sea necesario dejar de correr a una determinada edad; lo esencial es adaptar la rutina de acuerdo con las capacidades y condiciones personales. Las recomendaciones internacionales señalan que el ejercicio de resistencia es seguro en personas mayores de sesenta y cinco años, siempre que no existan contraindicaciones médicas específicas y que la actividad se ajuste bajo supervisión profesional si es necesario.

Diversos estudios realizados por universidades y organismos de salud internacionales respaldan la idea de que la actividad física regular, incluida la carrera, puede aportar beneficios significativos a la salud cardiovascular, la función muscular y la calidad de vida en la vejez. El entrenamiento adaptado ayuda a preservar la autonomía, mejora el equilibrio y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. En este contexto, los especialistas subrayan que la intensidad y la frecuencia del ejercicio deben ajustarse de forma individual, y recomiendan realizar controles médicos periódicos para detectar a tiempo posibles complicaciones y garantizar que la práctica deportiva continúe siendo segura y beneficiosa en cada etapa de la vida.