Investigadores de Harvard detallan claves científicas para retrasar el envejecimiento facial

Las claves científicas recomendadas por Harvard proporcionan estrategias validadas para retrasar el envejecimiento facial y mantener una apariencia saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso del tiempo deja huellas visibles en el rostro y, con ellas, surgen inquietudes que van más allá de lo estético: también impactan en lo psicológico y social. Aunque estos cambios son inevitables, la ciencia empezó a ofrecer respuestas concretas para comprenderlos y abordarlos.

Según la Harvard Medical School, el envejecimiento facial responde a transformaciones anatómicas progresivas. No se trata solo de arrugas sino que el rostro cambia en su estructura, su volumen y su textura a lo largo de los años.

Entre los factores clave se encuentran la redistribución de la grasa, la pérdida de elasticidad de la piel y hábitos como la exposición solar o el tabaquismo. Frente a este escenario, los especialistas destacan estrategias efectivas como la protección solar, la hidratación constante y tratamientos médicos específicos, capaces de retrasar o atenuar estos efectos.

A lo largo del tiempo, el rostro experimenta modificaciones en volumen y tonicidad. Especialistas de la Harvard Medical School explican que la grasa facial, distribuida uniformemente en la juventud en la frente, mejillas, sienes y zonas alrededor de la boca y los ojos, tiende a desplazarse y disminuir. Este proceso provoca que las áreas antes redondeadas se hundan y que la piel pierda firmeza, presentando flacidez y descolgamiento.

Paralelamente, en regiones como la parte inferior del rostro y el cuello se puede acumular grasa, generando la aparición de papada.

Cambios visibles y ocultos en el rostro con la edad

El envejecimiento facial se manifiesta por la redistribución de la grasa, la reducción de elasticidad y la aparición de arrugas, según Harvard Medical School (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos signos evidencian el paso del tiempo en el rostro. El retroceso de la línea del cabello amplía la frente; las orejas tienden a alargarse ligeramente, ya que el cartílago continúa creciendo durante la adultez; y la punta de la nariz puede descender debido al debilitamiento de los tejidos de soporte.

Las arrugas, especialmente las denominadas líneas de expresión, aparecen por la contracción repetida de los músculos faciales y suelen acentuarse con el paso de los años. Los surcos nasolabiales, que se extienden desde la nariz hasta las comisuras de la boca, se profundizan, al igual que la flacidez mandibular y la papada.

Factores externos como la exposición reiterada al sol y el consumo de tabaco deterioran los componentes responsables de la firmeza y el grosor de la piel, acelerando la formación de arrugas finas y manchas solares. La genética condiciona tanto la velocidad como la intensidad de estos cambios.

Prevención y recomendaciones para retrasar el envejecimiento facial

La protección solar diaria es la estrategia más eficaz para retrasar los signos visibles del envejecimiento facial, según la Harvard Medical School.

En ese sentido, se aconseja emplear protector solar de amplio espectro con un SPF mínimo de 30 y complementar con sombreros de ala ancha para reducir la exposición directa a la radiación ultravioleta.

Asimismo, la hidratación regular suaviza la piel seca y puede disimular temporalmente arrugas menores.

Harvard Medical School afirma que la protección solar diaria con SPF 30 o más es fundamental para prevenir el envejecimiento prematuro del rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de exfoliantes favorece la eliminación de células muertas y mejora la textura de la piel. Evitar el tabaco ayuda a preservar su elasticidad y luminosidad, mientras que una adecuada hidratación y una dieta equilibrada contribuyen al cuidado integral del rostro.

Además, factores externos como la exposición reiterada al sol y el tabaco aceleran el deterioro de la firmeza cutánea, la formación de arrugas y manchas, procesos modulados por la genética y los hábitos diarios.

Tratamientos médicos y estéticos: opciones y eficacia

Para quienes buscan intervenciones avanzadas, el lifting facial es una cirugía que elimina el exceso de tejido y tensa la piel en la parte inferior del rostro. Si bien los resultados suelen ser duraderos y de aspecto natural, el procedimiento implica un coste elevado y, a veces, requiere intervenciones complementarias.

Entre las opciones menos invasivas, las inyecciones de toxina botulínica (BOTOX) atenúan las líneas de expresión al relajar los músculos responsables, especialmente en la frente y el entrecejo, aunque sus efectos son temporales.

En tanto, los rellenos dérmicos con ácido hialurónico restauran el volumen en áreas como los surcos nasolabiales y líneas hacia el mentón, con resultados que pueden persistir hasta seis meses y prolongarse con nuevas aplicaciones.

Los tratamientos médicos como el lifting facial, las inyecciones de toxina botulínica y los rellenos de ácido hialurónico aportan soluciones duraderas y temporales para restaurar el volumen y reducir arrugas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las técnicas con láser mejoran las manchas solares y la textura cutánea, al estimular la regeneración de colágeno y eliminar pigmentaciones superficiales. Los procedimientos no ablativos ofrecen un tiempo de recuperación breve.

Además, el uso regular de cremas con retinoides, derivados de la vitamina A, ha demostrado eficacia para reducir arrugas y manchas solares, favoreciendo la producción de colágeno y una pigmentación más uniforme, según la Harvard Medical School.