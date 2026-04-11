El “borrador” de arrugas natural: 3 alimentos que estimulan la producción de colágeno y elastina mientras duermes

Los beneficios de una dieta rica en antioxidantes para la salud de la piel. (Gemini)

El consumo de frutas ricas en vitamina C, verduras de hoja verde y frutos secos y semillas se asocia con la reducción de arrugas en personas adultas, según investigaciones. Dichos alimentos aportan antioxidantes y nutrientes que favorecen la firmeza, hidratación y renovación de la piel.

Un dato relevante indica que durante la noche la piel aprovecha estos nutrientes para reparar los daños causados por el sol, la contaminación o el estrés diario, por lo que las personas pueden cubrir la ingesta recomendada de vitamina C con una porción de fruta fresca en cada comida.

El efecto de estos alimentos en la piel se relaciona con la estimulación del colágeno, la neutralización de radicales libres y la mejora de la hidratación cutánea. AARP documenta que los antioxidantes y vitaminas presentes en estos alimentos ayudan a mantener la piel más tersa y resistente a los signos del envejecimiento.

Frutas ricas en vitamina C, esenciales para la firmeza y renovación de la piel y la reducción de arrugas, según estudios. (Gemini)

Frutas ricas en vitamina C estimulan la producción de colágeno

Las frutas como naranja, guayaba, fresa, papaya y kiwi sobresalen por su contenido de vitamina C. El nutriente es clave para la síntesis de colágeno, proteína que da estructura a la piel. La falta de colágeno favorece la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Entre los beneficios al incluir estas frutas en la dieta diaria destacan:

Favorecen la elasticidad y firmeza de la piel.

Contribuyen a la reparación de tejidos dañados.

Neutralizan los radicales libres generados por la exposición solar.

El consumo regular de frutas ricas en vitamina C puede realizarse tanto en el desayuno como en la cena, pero diversos expertos señalan que su efecto es mayor cuando el organismo las utiliza durante la regeneración celular nocturna.

Uuna ensalada abundante en vegetales de hoja verde, frutas, frutos secos y semillas, alimentos clave para reducir arrugas y mejorar la salud de la piel. (Gemini)

Verduras de hoja verde combaten el envejecimiento celular

La espinaca, acelga, col rizada y brócoli aportan vitaminas A, C y E, así como minerales como el zinc. Sus componentes actúan como antioxidantes que previenen el daño celular asociado al envejecimiento.

La incorporación de verduras de hoja verde en la cena potencia la reparación cutánea durante el sueño. Las ventajas de consumirlas regularmente incluyen:

Refuerzan la barrera natural de la piel.

Estimulan la renovación de células cutáneas.

Mejoran la hidratación y el tono uniforme.

La vitamina A presente en los vegetales facilita la regeneración diaria de la piel, mientras que el zinc apoya la cicatrización y la defensa ante agentes externos.

Frutos secos y semillas, conocidos por sus antioxidantes y nutrientes que contribuyen a reducir arrugas y mejorar la salud de la piel en adultos. (Gemini)

Frutos secos y semillas protegen contra el daño oxidativo

Nueces, almendras, semillas de chía y linaza contienen vitamina E y ácidos grasos omega 3 y 6. La combinación fortalece la barrera cutánea y reduce la pérdida de agua, dando lugar a una piel más suave y menos marcada por arrugas.

De acuerdo con AARP, los frutos secos aportan beneficios concretos para la piel:

La vitamina E actúa como escudo frente a los radicales libres.

Los ácidos grasos aumentan la elasticidad y la hidratación.

Los minerales presentes favorecen la regeneración celular.

El sitio Top Doctors explica que la hormona del crecimiento, liberada durante el sueño, utiliza los nutrientes para reparar los tejidos cutáneos. Por ello, integrar frutos secos y semillas en la última comida del día puede incrementar su eficacia en la prevención de arrugas.